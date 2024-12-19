Brain Worms 價格 (BWORM)
今天 Brain Worms (BWORM) 的實時價格爲 221.01 USD。目前其市值爲 $ 652.02K USD。BWORM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Brain Worms 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.32K USD
- Brain Worms 當天價格變化爲 -12.28%
- 其循環供應量爲 2.95K USD
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今天內，Brain Worms 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -30.9658998444642。
在過去30天內，Brain Worms 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -58.6650270060。
在過去60天內，Brain Worms 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +295.8725183910。
在過去90天內，Brain Worms 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +131.41576155115653。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -30.9658998444642
|-12.28%
|30天
|$ -58.6650270060
|-26.54%
|60天
|$ +295.8725183910
|+133.87%
|90天
|$ +131.41576155115653
|+146.68%
Brain Worms 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.74%
-12.28%
-37.73%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token
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|1 BWORM 兌換 AUD
A$353.616
|1 BWORM 兌換 GBP
￡174.5979
|1 BWORM 兌換 EUR
€212.1696
|1 BWORM 兌換 USD
$221.01
|1 BWORM 兌換 MYR
RM994.545
|1 BWORM 兌換 TRY
₺7,750.8207
|1 BWORM 兌換 JPY
¥34,672.0488
|1 BWORM 兌換 RUB
₽22,903.2663
|1 BWORM 兌換 INR
₹18,812.3712
|1 BWORM 兌換 IDR
Rp3,623,114.1744
|1 BWORM 兌換 PHP
₱13,050.6405
|1 BWORM 兌換 EGP
￡E.11,249.409
|1 BWORM 兌換 BRL
R$1,394.5731
|1 BWORM 兌換 CAD
C$316.0443
|1 BWORM 兌換 BDT
৳26,410.695
|1 BWORM 兌換 NGN
₦343,714.752
|1 BWORM 兌換 UAH
₴9,275.7897
|1 BWORM 兌換 VES
Bs11,050.5
|1 BWORM 兌換 PKR
Rs61,493.8224
|1 BWORM 兌換 KZT
₸115,528.5573
|1 BWORM 兌換 THB
฿7,624.845
|1 BWORM 兌換 TWD
NT$7,209.3462
|1 BWORM 兌換 CHF
Fr196.6989
|1 BWORM 兌換 HKD
HK$1,717.2477
|1 BWORM 兌換 MAD
.د.م2,205.6798