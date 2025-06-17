BOOKUSD 價格 (BUD)
今天 BOOKUSD (BUD) 的實時價格爲 0.997486 USD。目前其市值爲 $ 500.53K USD。BUD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BOOKUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BOOKUSD 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 502.29K USD
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今天內，BOOKUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00232471。
在過去30天內，BOOKUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BOOKUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BOOKUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00232471
|+0.23%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BOOKUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.21%
+0.23%
+2.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.
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|1 BUD 兌換 VND
₫26,248.84409
|1 BUD 兌換 AUD
A$1.52615358
|1 BUD 兌換 GBP
￡0.72816478
|1 BUD 兌換 EUR
€0.85783796
|1 BUD 兌換 USD
$0.997486
|1 BUD 兌換 MYR
RM4.22934064
|1 BUD 兌換 TRY
₺39.28099868
|1 BUD 兌換 JPY
¥144.57562084
|1 BUD 兌換 RUB
₽78.5021482
|1 BUD 兌換 INR
₹86.11296638
|1 BUD 兌換 IDR
Rp16,352.22689184
|1 BUD 兌換 KRW
₩1,366.41617196
|1 BUD 兌換 PHP
₱56.7070791
|1 BUD 兌換 EGP
￡E.49.98402346
|1 BUD 兌換 BRL
R$5.45624842
|1 BUD 兌換 CAD
C$1.3466061
|1 BUD 兌換 BDT
৳121.93268864
|1 BUD 兌換 NGN
₦1,541.70438674
|1 BUD 兌換 UAH
₴41.42559358
|1 BUD 兌換 VES
Bs101.743572
|1 BUD 兌換 PKR
Rs282.4880352
|1 BUD 兌換 KZT
₸511.2614493
|1 BUD 兌換 THB
฿32.45819444
|1 BUD 兌換 TWD
NT$29.48568616
|1 BUD 兌換 AED
د.إ3.66077362
|1 BUD 兌換 CHF
Fr0.80796366
|1 BUD 兌換 HKD
HK$7.82029024
|1 BUD 兌換 MAD
.د.م9.0771226
|1 BUD 兌換 MXN
$18.88240998