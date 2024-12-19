BOMB 價格 (BOMB)
今天 BOMB (BOMB) 的實時價格爲 0.530105 USD。目前其市值爲 $ 433.37K USD。BOMB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BOMB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.08 USD
- BOMB 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 817.51K USD
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今天內，BOMB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，BOMB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0212825495。
在過去60天內，BOMB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1568524503。
在過去90天內，BOMB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2957529665701965。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0212825495
|+4.01%
|60天
|$ +0.1568524503
|+29.59%
|90天
|$ +0.2957529665701965
|+126.20%
BOMB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-16.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The world's first self-destructing currency. BOMB is a social experiment and financial case study to measure the feasibility of a deflationary currency. The rules are simple. 1) There were originally 1,000,000 Bomb in existence. 2) Each time a Bomb is transferred, 1% of the transaction is destroyed. 3) There will never be newly minted Bomb. The intention is not to be used as a transactional currency, but rather a consistent and decentralized store of value. Through a system of immutable smart contracts and continuous hyperdeflation, BOMB is the world’s first self-destructing currency.
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|1 BOMB 兌換 AUD
A$0.84286695
|1 BOMB 兌換 GBP
￡0.41878295
|1 BOMB 兌換 EUR
€0.5089008
|1 BOMB 兌換 USD
$0.530105
|1 BOMB 兌換 MYR
RM2.3854725
|1 BOMB 兌換 TRY
₺18.60138445
|1 BOMB 兌換 JPY
¥83.3855165
|1 BOMB 兌換 RUB
₽54.59551395
|1 BOMB 兌換 INR
₹45.10663445
|1 BOMB 兌換 IDR
Rp8,690.2445112
|1 BOMB 兌換 PHP
₱31.30270025
|1 BOMB 兌換 EGP
￡E.26.9929466
|1 BOMB 兌換 BRL
R$3.26014575
|1 BOMB 兌換 CAD
C$0.75805015
|1 BOMB 兌換 BDT
৳63.35284855
|1 BOMB 兌換 NGN
₦823.14174295
|1 BOMB 兌換 UAH
₴22.2538079
|1 BOMB 兌換 VES
Bs26.50525
|1 BOMB 兌換 PKR
Rs147.53352255
|1 BOMB 兌換 KZT
₸278.11958825
|1 BOMB 兌換 THB
฿18.32572985
|1 BOMB 兌換 TWD
NT$17.3026272
|1 BOMB 兌換 CHF
Fr0.47179345
|1 BOMB 兌換 HKD
HK$4.11891585
|1 BOMB 兌換 MAD
.د.م5.31695315