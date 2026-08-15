BitcoinII 今日價格

BitcoinII (BC2) 今日實時價格為 $ 0.228575，過去 24 小時內變化了 2.80%。目前 BC2 兌 USD 的匯率為 $ 0.228575 每 BC2。

BitcoinII 目前市值在 $ 563,959 排名第 #-，流通供應量為 2.47M BC2。過去 24 小時內，BC2 的交易價格在 $ 0.222387（低點）和 $ 0.232231（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.89，而歷史最低價為 $ 0.153103。

短期表現方面，BC2 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -7.17%。過去一天，總交易量達到 $ 114.81K。

BitcoinII（BC2）市場資訊

市值 $ 563.96K$ 563.96K $ 563.96K 成交量（24H） $ 114.81K$ 114.81K $ 114.81K 完全稀釋市值 $ 563.96K$ 563.96K $ 563.96K 流通量 2.47M 2.47M 2.47M 總供應量 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

BitcoinII 的目前市值為 $ 563.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 114.81K。BC2 的流通量為 2.47M，總供應量是 2473050.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 563.96K。