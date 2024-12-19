BITCOIN Act 價格 (BTCACT)
今天 BITCOIN Act (BTCACT) 的實時價格爲 0.02686514 USD。目前其市值爲 $ 269.37K USD。BTCACT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BITCOIN Act 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.18K USD
- BITCOIN Act 當天價格變化爲 -40.10%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，BITCOIN Act 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01799182877464919。
在過去30天內，BITCOIN Act 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0248844780。
在過去60天內，BITCOIN Act 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BITCOIN Act 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01799182877464919
|-40.10%
|30天
|$ -0.0248844780
|-92.62%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BITCOIN Act 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.99%
-40.10%
-51.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.
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|1 BTCACT 兌換 AUD
A$0.0427155726
|1 BTCACT 兌換 GBP
￡0.0212234606
|1 BTCACT 兌換 EUR
€0.0257905344
|1 BTCACT 兌換 USD
$0.02686514
|1 BTCACT 兌換 MYR
RM0.12089313
|1 BTCACT 兌換 TRY
₺0.942966414
|1 BTCACT 兌換 JPY
¥4.2226627052
|1 BTCACT 兌換 RUB
₽2.76710942
|1 BTCACT 兌換 INR
₹2.2859547626
|1 BTCACT 兌換 IDR
Rp440.4120606816
|1 BTCACT 兌換 PHP
₱1.5861178656
|1 BTCACT 兌換 EGP
￡E.1.3679729288
|1 BTCACT 兌換 BRL
R$0.165220611
|1 BTCACT 兌換 CAD
C$0.0384171502
|1 BTCACT 兌換 BDT
৳3.2106528814
|1 BTCACT 兌換 NGN
₦41.7159207406
|1 BTCACT 兌換 UAH
₴1.1277985772
|1 BTCACT 兌換 VES
Bs1.343257
|1 BTCACT 兌換 PKR
Rs7.4768371134
|1 BTCACT 兌換 KZT
₸14.094795701
|1 BTCACT 兌換 THB
฿0.9284592384
|1 BTCACT 兌換 TWD
NT$0.8768781696
|1 BTCACT 兌換 CHF
Fr0.0239099746
|1 BTCACT 兌換 HKD
HK$0.2087421378
|1 BTCACT 兌換 MAD
.د.م0.2694573542