BitAds 圖標

BitAds 價格 (SN16)

USD

BitAds (SN16) 實時價格圖表

$2.53
$2.53$2.53
-37.40%(1D)

今天 BitAds (SN16) 的價格

今天 BitAds (SN16) 的實時價格爲 2.53 USD。目前其市值爲 $ 3.22M USD。SN16 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitAds 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BitAds 當天價格變化爲 -37.43%
- 其循環供應量爲 1.27M USD

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BitAds (SN16) 價格表現 USD

今天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.515106332267937
在過去30天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.515106332267937-37.43%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BitAds (SN16) 價格分析

BitAds 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.36
$ 2.36$ 2.36

$ 4.05
$ 4.05$ 4.05

$ 4.08
$ 4.08$ 4.08

-2.02%

-37.43%

+61.65%

BitAds (SN16) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

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1.27M
1.27M 1.27M

什麼是BitAds (SN16)

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BitAds (SN16) 資源

白皮書
官網

BitAds（SN16）代幣經濟

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大家還在問：關於 BitAds (SN16) 的其他問題

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SN16 兌換爲當地貨幣

1 SN16 兌換 VND
66,576.95
1 SN16 兌換 AUD
A$3.8709
1 SN16 兌換 GBP
1.8469
1 SN16 兌換 EUR
2.1758
1 SN16 兌換 USD
$2.53
1 SN16 兌換 MYR
RM10.7272
1 SN16 兌換 TRY
99.6314
1 SN16 兌換 JPY
¥366.6476
1 SN16 兌換 RUB
199.111
1 SN16 兌換 INR
218.339
1 SN16 兌換 IDR
Rp41,475.4032
1 SN16 兌換 KRW
3,460.9894
1 SN16 兌換 PHP
143.7799
1 SN16 兌換 EGP
￡E.126.8036
1 SN16 兌換 BRL
R$13.8138
1 SN16 兌換 CAD
C$3.4155
1 SN16 兌換 BDT
309.2672
1 SN16 兌換 NGN
3,910.3427
1 SN16 兌換 UAH
105.0709
1 SN16 兌換 VES
Bs258.06
1 SN16 兌換 PKR
Rs716.496
1 SN16 兌換 KZT
1,296.7515
1 SN16 兌換 THB
฿82.3515
1 SN16 兌換 TWD
NT$74.7109
1 SN16 兌換 AED
د.إ9.2851
1 SN16 兌換 CHF
Fr2.0493
1 SN16 兌換 HKD
HK$19.8352
1 SN16 兌換 MAD
.د.م23.023
1 SN16 兌換 MXN
$47.8929