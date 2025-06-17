BitAds 價格 (SN16)
今天 BitAds (SN16) 的實時價格爲 2.53 USD。目前其市值爲 $ 3.22M USD。SN16 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitAds 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BitAds 當天價格變化爲 -37.43%
- 其循環供應量爲 1.27M USD
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今天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.515106332267937。
在過去30天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BitAds 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.515106332267937
|-37.43%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BitAds 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.02%
-37.43%
+61.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN16 兌換 VND
₫66,576.95
|1 SN16 兌換 AUD
A$3.8709
|1 SN16 兌換 GBP
￡1.8469
|1 SN16 兌換 EUR
€2.1758
|1 SN16 兌換 USD
$2.53
|1 SN16 兌換 MYR
RM10.7272
|1 SN16 兌換 TRY
₺99.6314
|1 SN16 兌換 JPY
¥366.6476
|1 SN16 兌換 RUB
₽199.111
|1 SN16 兌換 INR
₹218.339
|1 SN16 兌換 IDR
Rp41,475.4032
|1 SN16 兌換 KRW
₩3,460.9894
|1 SN16 兌換 PHP
₱143.7799
|1 SN16 兌換 EGP
￡E.126.8036
|1 SN16 兌換 BRL
R$13.8138
|1 SN16 兌換 CAD
C$3.4155
|1 SN16 兌換 BDT
৳309.2672
|1 SN16 兌換 NGN
₦3,910.3427
|1 SN16 兌換 UAH
₴105.0709
|1 SN16 兌換 VES
Bs258.06
|1 SN16 兌換 PKR
Rs716.496
|1 SN16 兌換 KZT
₸1,296.7515
|1 SN16 兌換 THB
฿82.3515
|1 SN16 兌換 TWD
NT$74.7109
|1 SN16 兌換 AED
د.إ9.2851
|1 SN16 兌換 CHF
Fr2.0493
|1 SN16 兌換 HKD
HK$19.8352
|1 SN16 兌換 MAD
.د.م23.023
|1 SN16 兌換 MXN
$47.8929