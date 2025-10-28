Bikera（IMERA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002288 $ 0.00002288 $ 0.00002288 24H最低價 $ 0.00004058 $ 0.00004058 $ 0.00004058 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002288$ 0.00002288 $ 0.00002288 24H最高價 $ 0.00004058$ 0.00004058 $ 0.00004058 歷史最高 $ 0.00012013$ 0.00012013 $ 0.00012013 最低價 $ 0.0000199$ 0.0000199 $ 0.0000199 漲跌幅（1H） +3.47% 漲跌幅（1D） +59.17% 漲跌幅（7D） +58.49% 漲跌幅（7D） +58.49%

Bikera（IMERA）目前實時價格為 $0.00003642。過去 24 小時內，IMERA 的交易價格在 $ 0.00002288 至 $ 0.00004058 之間波動，市場活躍度顯著。IMERA 的歷史最高價為 $ 0.00012013，歷史最低價為 $ 0.0000199。

從短期表現來看，IMERA 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.47%，過去 24 小時內變動為 +59.17%，過去 7 天內累計變動為 +58.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bikera（IMERA）市場資訊

市值 $ 36.26K$ 36.26K $ 36.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.26K$ 36.26K $ 36.26K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 總供應量 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

Bikera 的目前市值為 $ 36.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IMERA 的流通量為 999.81M，總供應量是 999806438.486462，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.26K。