BigWil 今日價格

BigWil (BWIL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 BWIL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BWIL。

BigWil 目前市值在 $ 24,197 排名第 #-，流通供應量為 46.55M BWIL。過去 24 小時內，BWIL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00115157，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BWIL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.27%。過去一天，總交易量達到 $ 494.63。

BigWil（BWIL）市場資訊

市值 $ 24.20K$ 24.20K $ 24.20K 成交量（24H） $ 494.63$ 494.63 $ 494.63 完全稀釋市值 $ 519.80K$ 519.80K $ 519.80K 流通量 46.55M 46.55M 46.55M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BigWil 的目前市值為 $ 24.20K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 494.63。BWIL 的流通量為 46.55M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 519.80K。