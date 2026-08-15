Believe 今日價格

Believe (BELIEVE) 今日實時價格為 $ 0.00123076，過去 24 小時內變化了 1.38%。目前 BELIEVE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00123076 每 BELIEVE。

Believe 目前市值在 $ 1,575,367 排名第 #-，流通供應量為 1.28B BELIEVE。過去 24 小時內，BELIEVE 的交易價格在 $ 0.00120053（低點）和 $ 0.00131154（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.356908，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BELIEVE 在過去一小時內波動了 +0.32%，過去7 天內波動了 -10.29%。過去一天，總交易量達到 $ 209.76K。

Believe（BELIEVE）市場資訊

市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 成交量（24H） $ 209.76K$ 209.76K $ 209.76K 完全稀釋市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 流通量 1.28B 1.28B 1.28B 總供應量 1,279,992,958.541382 1,279,992,958.541382 1,279,992,958.541382

Believe 的目前市值為 $ 1.58M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 209.76K。BELIEVE 的流通量為 1.28B，總供應量是 1279992958.541382，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.58M。