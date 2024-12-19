BeeZee 圖標

BeeZee 價格 (BZE)

USD

BeeZee (BZE) 實時價格圖表

$0.00103392
$0.00103392$0.00103392
-3.60%(1D)

今天 BeeZee (BZE) 的價格

今天 BeeZee (BZE) 的實時價格爲 0.00103392 USD。目前其市值爲 $ 268.26K USD。BZE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BeeZee 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.61K USD
- BeeZee 當天價格變化爲 -3.63%
- 其循環供應量爲 259.26M USD

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BeeZee (BZE) 價格表現 USD

今天內，BeeZee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BeeZee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002281616
在過去60天內，BeeZee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002140104
在過去90天內，BeeZee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001863074487754136

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.63%
30天$ -0.0002281616-22.06%
60天$ -0.0002140104-20.69%
90天$ +0.0001863074487754136+21.98%

BeeZee (BZE) 價格分析

BeeZee 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00109474
$ 0.00109474$ 0.00109474

$ 0.00753896
$ 0.00753896$ 0.00753896

+0.36%

-3.63%

-28.89%

BeeZee (BZE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 268.26K
$ 268.26K$ 268.26K

$ 9.61K
$ 9.61K$ 9.61K

259.26M
259.26M 259.26M

什麼是BeeZee (BZE)

BZE is community-driven blockchain built with Cosmos SDK offering fast transactions and multiple on-chain and off-chain features

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BeeZee (BZE) 資源

官網

大家還在問：關於 BeeZee (BZE) 的其他問題

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BZE 兌換爲當地貨幣

1 BZE 兌換 AUD
A$0.0016439328
1 BZE 兌換 GBP
0.0008167968
1 BZE 兌換 EUR
0.0009925632
1 BZE 兌換 USD
$0.00103392
1 BZE 兌換 MYR
RM0.00465264
1 BZE 兌換 TRY
0.036290592
1 BZE 兌換 JPY
¥0.1625115456
1 BZE 兌換 RUB
0.10649376
1 BZE 兌換 INR
0.0879762528
1 BZE 兌換 IDR
Rp16.9495054848
1 BZE 兌換 PHP
0.0610426368
1 BZE 兌換 EGP
￡E.0.0526472064
1 BZE 兌換 BRL
R$0.006358608
1 BZE 兌換 CAD
C$0.0014785056
1 BZE 兌換 BDT
0.1235637792
1 BZE 兌換 NGN
1.6054606368
1 BZE 兌換 UAH
0.0434039616
1 BZE 兌換 VES
Bs0.051696
1 BZE 兌換 PKR
Rs0.2877502752
1 BZE 兌換 KZT
0.542446128
1 BZE 兌換 THB
฿0.0357322752
1 BZE 兌換 TWD
NT$0.0337471488
1 BZE 兌換 CHF
Fr0.0009201888
1 BZE 兌換 HKD
HK$0.0080335584
1 BZE 兌換 MAD
.د.م0.0103702176