Base Protocol 圖標

Base Protocol 價格 (BASE)

USD

Base Protocol (BASE) 實時價格圖表

$1.38
$1.38$1.38
-12.20%(1D)

今天 Base Protocol (BASE) 的價格

今天 Base Protocol (BASE) 的實時價格爲 1.38 USD。目前其市值爲 $ 665.06K USD。BASE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Base Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 47.32K USD
- Base Protocol 當天價格變化爲 -12.26%
- 其循環供應量爲 480.68K USD

在獲取 MEXC 上從 BASE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BASE 價格信息的首選平臺。

Base Protocol (BASE) 價格表現 USD

今天內，Base Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.193459238474427
在過去30天內，Base Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4480524660
在過去60天內，Base Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1152933420
在過去90天內，Base Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2190473659544242

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.193459238474427-12.26%
30天$ +0.4480524660+32.47%
60天$ +0.1152933420+8.35%
90天$ +0.2190473659544242+18.87%

Base Protocol (BASE) 價格分析

Base Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.064
$ 1.064$ 1.064

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 35.25
$ 35.25$ 35.25

+0.21%

-12.26%

-16.24%

Base Protocol (BASE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 665.06K
$ 665.06K$ 665.06K

$ 47.32K
$ 47.32K$ 47.32K

480.68K
480.68K 480.68K

什麼是Base Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Base Protocol (BASE) 資源

官網

大家還在問：關於 Base Protocol (BASE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BASE 兌換爲當地貨幣

1 BASE 兌換 AUD
A$2.208
1 BASE 兌換 GBP
1.0902
1 BASE 兌換 EUR
1.3248
1 BASE 兌換 USD
$1.38
1 BASE 兌換 MYR
RM6.21
1 BASE 兌換 TRY
48.3966
1 BASE 兌換 JPY
¥216.5358
1 BASE 兌換 RUB
143.0094
1 BASE 兌換 INR
117.4242
1 BASE 兌換 IDR
Rp22,622.9472
1 BASE 兌換 PHP
81.4476
1 BASE 兌換 EGP
￡E.70.242
1 BASE 兌換 BRL
R$8.7078
1 BASE 兌換 CAD
C$1.9734
1 BASE 兌換 BDT
164.91
1 BASE 兌換 NGN
2,146.176
1 BASE 兌換 UAH
57.9186
1 BASE 兌換 VES
Bs69
1 BASE 兌換 PKR
Rs383.9712
1 BASE 兌換 KZT
721.3674
1 BASE 兌換 THB
฿47.6238
1 BASE 兌換 TWD
NT$45.0156
1 BASE 兌換 CHF
Fr1.2282
1 BASE 兌換 HKD
HK$10.7226
1 BASE 兌換 MAD
.د.م13.7724