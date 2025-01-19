Bald 圖標

Bald 價格 (BALD)

USD

Bald (BALD) 實時價格圖表

$0.020782
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-7.40%(1D)

今天 Bald (BALD) 的價格

今天 Bald (BALD) 的實時價格爲 0.020782 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BALD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bald 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 599.67 USD
- Bald 當天價格變化爲 -7.44%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bald (BALD) 價格表現 USD

今天內，Bald 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00167235328169477
在過去30天內，Bald 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013088212
在過去60天內，Bald 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015003107
在過去90天內，Bald 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00098790930408604

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00167235328169477-7.44%
30天$ -0.0013088212-6.29%
60天$ -0.0015003107-7.21%
90天$ +0.00098790930408604+4.99%

Bald (BALD) 價格分析

Bald 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0204336
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$ 0.0225139
$ 0.0225139$ 0.0225139

$ 0.093869
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+0.27%

-7.44%

-0.45%

Bald (BALD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 599.67
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什麼是Bald (BALD)

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大家還在問：關於 Bald (BALD) 的其他問題

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BALD 兌換爲當地貨幣

1 BALD 兌換 AUD
A$0.03345902
1 BALD 兌換 GBP
0.01704124
1 BALD 兌換 EUR
0.02015854
1 BALD 兌換 USD
$0.020782
1 BALD 兌換 MYR
RM0.093519
1 BALD 兌換 TRY
0.73630626
1 BALD 兌換 JPY
¥3.24760314
1 BALD 兌換 RUB
2.12994718
1 BALD 兌換 INR
1.79930556
1 BALD 兌換 IDR
Rp340.68847008
1 BALD 兌換 PHP
1.2167861
1 BALD 兌換 EGP
￡E.1.0474128
1 BALD 兌換 BRL
R$0.1267702
1 BALD 兌換 CAD
C$0.02992608
1 BALD 兌換 BDT
2.525013
1 BALD 兌換 NGN
32.37066666
1 BALD 兌換 UAH
0.87513002
1 BALD 兌換 VES
Bs1.122228
1 BALD 兌換 PKR
Rs5.79360596
1 BALD 兌換 KZT
11.03066996
1 BALD 兌換 THB
฿0.71469298
1 BALD 兌換 TWD
NT$0.68351998
1 BALD 兌換 CHF
Fr0.01891162
1 BALD 兌換 HKD
HK$0.16168396
1 BALD 兌換 MAD
.د.م0.20865128