BabySOL 價格 (BABYSOL)
今天 BabySOL (BABYSOL) 的實時價格爲 0.00374515 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BABYSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BabySOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.04K USD
- BabySOL 當天價格變化爲 -4.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，BabySOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000167556719056464。
在過去30天內，BabySOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014754441。
在過去60天內，BabySOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024709878。
在過去90天內，BabySOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002256706774322046。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000167556719056464
|-4.28%
|30天
|$ -0.0014754441
|-39.39%
|60天
|$ -0.0024709878
|-65.97%
|90天
|$ -0.002256706774322046
|-37.60%
BabySOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.07%
-4.28%
-24.39%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
## What Is BabySOL (BABYSOL)? BabySol is a utility beverage token on the Solana blockchain, designed to mix consumables with the blockchain launched on the 22nd December 2023. BabySOL is a community-driven project, with no taxes or presale implemented. We have a decentralised store app where users will be able to buy our branded drinks from Q1 2024 onwards. The store includes the following features coming in: - The ability to buy our drinks using BABYSOL tokens - Oracles to fetch suitable beverage prices using the PYTH network - International shipping. Shipping abroad to almost any location Our beverages: - Comes in 4 flavors - Each can is labelled with a unique QR-code. Upon scanning the QR code, the user is given a gamified NFT ## How Many BABYSOL Coins Are There in Circulation? 69,420,000 ### Where Can I Buy BabySol token? BabySOL is available to buy on Raydium exchange, with several additional listings (including Jupiter and Orca) planned in the immediate future.
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|1 BABYSOL 兌換 AUD
A$0.006067143
|1 BABYSOL 兌換 GBP
￡0.0030335715
|1 BABYSOL 兌換 EUR
€0.0036327955
|1 BABYSOL 兌換 USD
$0.00374515
|1 BABYSOL 兌換 MYR
RM0.0168157235
|1 BABYSOL 兌換 TRY
₺0.132653213
|1 BABYSOL 兌換 JPY
¥0.5904978005
|1 BABYSOL 兌換 RUB
₽0.3806195945
|1 BABYSOL 兌換 INR
₹0.3227944785
|1 BABYSOL 兌換 IDR
Rp61.395891816
|1 BABYSOL 兌換 PHP
₱0.22096385
|1 BABYSOL 兌換 EGP
￡E.0.1892424295
|1 BABYSOL 兌換 BRL
R$0.022920318
|1 BABYSOL 兌換 CAD
C$0.005393016
|1 BABYSOL 兌換 BDT
৳0.456833397
|1 BABYSOL 兌換 NGN
₦5.806405657
|1 BABYSOL 兌換 UAH
₴0.158344942
|1 BABYSOL 兌換 VES
Bs0.19849295
|1 BABYSOL 兌換 PKR
Rs1.0429119205
|1 BABYSOL 兌換 KZT
₸1.976315655
|1 BABYSOL 兌換 THB
฿0.129881802
|1 BABYSOL 兌換 TWD
NT$0.1240019165
|1 BABYSOL 兌換 CHF
Fr0.0034080865
|1 BABYSOL 兌換 HKD
HK$0.029137267
|1 BABYSOL 兌換 MAD
.د.م0.037601306