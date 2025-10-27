Awakeborn Token（AWK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.24% 漲跌幅（1D） -0.75% 漲跌幅（7D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.02%

Awakeborn Token（AWK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，AWK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。AWK 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AWK 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.24%，過去 24 小時內變動為 -0.75%，過去 7 天內累計變動為 +0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Awakeborn Token（AWK）市場資訊

市值 $ 251.00K$ 251.00K $ 251.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 827.25K$ 827.25K $ 827.25K 流通量 30.34B 30.34B 30.34B 總供應量 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Awakeborn Token 的目前市值為 $ 251.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AWK 的流通量為 30.34B，總供應量是 99999973237.3，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 827.25K。