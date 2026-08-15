AVATAR UI 今日價格

AVATAR UI (AUI) 今日實時價格為 $ 0.02269685，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AUI 兌 USD 的匯率為 $ 0.02269685 每 AUI。

AVATAR UI 目前市值在 $ 11,343.92 排名第 #-，流通供應量為 499.80K AUI。過去 24 小時內，AUI 的交易價格在 $ 0.0226951（低點）和 $ 0.02269759（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.227586，而歷史最低價為 $ 0.01421108。

短期表現方面，AUI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -14.77%。過去一天，總交易量達到 $ 20.29。

AVATAR UI（AUI）市場資訊

市值 $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K 成交量（24H） $ 20.29$ 20.29 $ 20.29 完全稀釋市值 $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K 流通量 499.80K 499.80K 499.80K 總供應量 499,801.622662 499,801.622662 499,801.622662

AVATAR UI 的目前市值為 $ 11.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.29。AUI 的流通量為 499.80K，總供應量是 499801.622662，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.34K。