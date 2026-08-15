Aped 今日價格

Aped (APED) 今日實時價格為 $ 0.079732，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 APED 兌 USD 的匯率為 $ 0.079732 每 APED。

Aped 目前市值在 $ 79,732 排名第 #-，流通供應量為 1.00M APED。過去 24 小時內，APED 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 15.27，而歷史最低價為 $ 0.070303。

短期表現方面，APED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.60%。過去一天，總交易量達到 $ 9.44。

Aped（APED）市場資訊

市值 $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K 成交量（24H） $ 9.44$ 9.44 $ 9.44 完全稀釋市值 $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Aped 的目前市值為 $ 79.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.44。APED 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 79.73K。