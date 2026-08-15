AiMalls 今日價格

AiMalls (AIT) 今日實時價格為 $ 0.090628，過去 24 小時內變化了 1.83%。目前 AIT 兌 USD 的匯率為 $ 0.090628 每 AIT。

AiMalls 目前市值在 $ 61,758 排名第 #-，流通供應量為 515.16K AIT。過去 24 小時內，AIT 的交易價格在 $ 0.087504（低點）和 $ 0.090742（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 18.41，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AIT 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 +4.14%。過去一天，總交易量達到 $ 72.06。

AiMalls（AIT）市場資訊

市值 $ 61.76K$ 61.76K $ 61.76K 成交量（24H） $ 72.06$ 72.06 $ 72.06 完全稀釋市值 $ 77.04K$ 77.04K $ 77.04K 流通量 515.16K 515.16K 515.16K 總供應量 822,540.68999979 822,540.68999979 822,540.68999979

AiMalls 的目前市值為 $ 61.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 72.06。AIT 的流通量為 515.16K，總供應量是 822540.68999979，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.04K。