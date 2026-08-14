NEXST 今日價格

NEXST (NXT) 今日實時價格為 NT$ 0.09706，過去 24 小時內變化了 7.49%。目前 NXT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.09706 每 NXT。

NEXST 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- NXT。過去 24 小時內，NXT 的交易價格在 NT$ 0.09664（低點）和 NT$ 0.1057（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，NXT 在過去一小時內波動了 -0.87%，過去7 天內波動了 +0.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 268.00K。

NEXST（NXT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 268.00KNT$ 268.00K NT$ 268.00K 完全稀釋市值 NT$ 58.24MNT$ 58.24M NT$ 58.24M 流通量 ---- -- 總供應量 600,000,000 600,000,000 600,000,000 所屬公鏈 BSC

NEXST 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 268.00K。NXT 的流通量為 --，總供應量是 600000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 58.24M。