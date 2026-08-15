AgentTank 今日價格

AgentTank (TANK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TANK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TANK。

AgentTank 目前市值在 $ 33,062 排名第 #-，流通供應量為 999.72M TANK。過去 24 小時內，TANK 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04527386，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TANK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.38%。過去一天，總交易量達到 --。

AgentTank（TANK）市場資訊

市值 $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,722,937.351599 999,722,937.351599 999,722,937.351599

AgentTank 的目前市值為 $ 33.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TANK 的流通量為 999.72M，總供應量是 999722937.351599，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.06K。