AgentLISA 今日價格

AgentLISA (LISA) 今日實時價格為 $ 0.00100204，過去 24 小時內變化了 4.26%。目前 LISA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00100204 每 LISA。

AgentLISA 目前市值在 $ 216,666 排名第 #-，流通供應量為 216.23M LISA。過去 24 小時內，LISA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00108702（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.203388，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LISA 在過去一小時內波動了 -2.81%，過去7 天內波動了 -18.62%。過去一天，總交易量達到 $ 1.37K。

AgentLISA（LISA）市場資訊

市值 $ 216.67K$ 216.67K $ 216.67K 成交量（24H） $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K 完全稀釋市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 216.23M 216.23M 216.23M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AgentLISA 的目前市值為 $ 216.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.37K。LISA 的流通量為 216.23M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.00M。