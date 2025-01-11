Adillo 圖標

Adillo 價格 (ADILLO)

USD

Adillo (ADILLO) 實時價格圖表

$0.0018992
$0.0018992$0.0018992
-18.40%(1D)

今天 Adillo (ADILLO) 的價格

今天 Adillo (ADILLO) 的實時價格爲 0.0018992 USD。目前其市值爲 $ 1.88M USD。ADILLO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Adillo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 547.50K USD
- Adillo 當天價格變化爲 -18.45%
- 其循環供應量爲 991.53M USD

在獲取 MEXC 上從 ADILLO兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ADILLO 價格信息的首選平臺。

Adillo (ADILLO) 價格表現 USD

今天內，Adillo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000429761897927382
在過去30天內，Adillo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Adillo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Adillo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000429761897927382-18.45%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Adillo (ADILLO) 價格分析

Adillo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00185198
$ 0.00185198$ 0.00185198

$ 0.00241092
$ 0.00241092$ 0.00241092

$ 0.00544262
$ 0.00544262$ 0.00544262

-5.04%

-18.45%

+53.49%

Adillo (ADILLO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 547.50K
$ 547.50K$ 547.50K

991.53M
991.53M 991.53M

什麼是Adillo (ADILLO)

Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Adillo (ADILLO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Adillo (ADILLO) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ADILLO 兌換爲當地貨幣

1 ADILLO 兌換 AUD
A$0.003076704
1 ADILLO 兌換 GBP
0.001538352
1 ADILLO 兌換 EUR
0.001842224
1 ADILLO 兌換 USD
$0.0018992
1 ADILLO 兌換 MYR
RM0.008527408
1 ADILLO 兌換 TRY
0.067269664
1 ADILLO 兌換 JPY
¥0.299446864
1 ADILLO 兌換 RUB
0.193015696
1 ADILLO 兌換 INR
0.163692048
1 ADILLO 兌換 IDR
Rp31.134421248
1 ADILLO 兌換 PHP
0.1120528
1 ADILLO 兌換 EGP
￡E.0.095966576
1 ADILLO 兌換 BRL
R$0.011623104
1 ADILLO 兌換 CAD
C$0.002734848
1 ADILLO 兌換 BDT
0.231664416
1 ADILLO 兌換 NGN
2.944481696
1 ADILLO 兌換 UAH
0.080298176
1 ADILLO 兌換 VES
Bs0.1006576
1 ADILLO 兌換 PKR
Rs0.528870224
1 ADILLO 兌換 KZT
1.00220784
1 ADILLO 兌換 THB
฿0.065864256
1 ADILLO 兌換 TWD
NT$0.062882512
1 ADILLO 兌換 CHF
Fr0.001728272
1 ADILLO 兌換 HKD
HK$0.014775776
1 ADILLO 兌換 MAD
.د.م0.019067968