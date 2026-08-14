Neptune 今日價格

Neptune (XNT) 今日實時價格為 NT$ 0.1876，過去 24 小時內變化了 2.01%。目前 XNT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1876 每 XNT。

Neptune 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- XNT。過去 24 小時內，XNT 的交易價格在 NT$ 0.1829（低點）和 NT$ 0.1891（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，XNT 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -11.39%。過去一天，總交易量達到 NT$ 22.16K。

Neptune（XNT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 22.16KNT$ 22.16K NT$ 22.16K 完全稀釋市值 NT$ 458.76KNT$ 458.76K NT$ 458.76K 流通量 ---- -- 總供應量 2,445,421 2,445,421 2,445,421 所屬公鏈 NEPTUNE

Neptune 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 22.16K。XNT 的流通量為 --，總供應量是 2445421，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 458.76K。