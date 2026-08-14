HumidiFi 今日價格

HumidiFi (WET) 今日實時價格為 NT$ 0,06786，過去 24 小時內變化了 2,90%。目前 WET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,06786 每 WET。

HumidiFi 目前市值在 NT$ 15.61M 排名第 #851，流通供應量為 230.00M WET。過去 24 小時內，WET 的交易價格在 NT$ 0,06774（低點）和 NT$ 0,07034（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10,7383189468127613696，而歷史最低價為 NT$ 1,6613278535989723396。

短期表現方面，WET 在過去一小時內波動了 -0,61%，過去7 天內波動了 -1,13%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.92K。

HumidiFi（WET）市場資訊

排名 No.851 市值 NT$ 15.61MNT$ 15.61M NT$ 15.61M 成交量（24H） NT$ 73.92KNT$ 73.92K NT$ 73.92K 完全稀釋市值 NT$ 67,86MNT$ 67,86M NT$ 67,86M 流通量 230.00M 230.00M 230.00M 最大供應量 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 總供應量 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 流通率 23,00% 所屬公鏈 SOL

HumidiFi 的目前市值為 NT$ 15.61M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.92K。WET 的流通量為 230.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67,86M。