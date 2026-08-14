買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
HumidiFi 目前實時價格為 0,06786 TWD。WET 市值為 15 607 800 TWD。追蹤台灣的 WET 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！HumidiFi 目前實時價格為 0,06786 TWD。WET 市值為 15 607 800 TWD。追蹤台灣的 WET 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 WET

WET 價格資訊

WET 介紹

WET 幣種官網

WET 代幣經濟

WET 價格預測

WET 價格歷史

WET 購買指南

WET 兌換法幣計算

WET 現貨

WET U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

HumidiFi 圖標

HumidiFi實時價格 (WET)

1 WET 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2,1688056
NT$2,1688056NT$2,1688056
-2.90%1D
TWD
HumidiFi (WET) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:02:38 (UTC+8)

HumidiFi 今日價格

HumidiFi (WET) 今日實時價格為 NT$ 0,06786，過去 24 小時內變化了 2,90%。目前 WET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,06786 每 WET。

HumidiFi 目前市值在 NT$ 15.61M 排名第 #851，流通供應量為 230.00M WET。過去 24 小時內，WET 的交易價格在 NT$ 0,06774（低點）和 NT$ 0,07034（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10,7383189468127613696，而歷史最低價為 NT$ 1,6613278535989723396

短期表現方面，WET 在過去一小時內波動了 -0,61%，過去7 天內波動了 -1,13%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.92K

HumidiFi（WET）市場資訊

No.851

NT$ 15.61M
NT$ 15.61MNT$ 15.61M

NT$ 73.92K
NT$ 73.92KNT$ 73.92K

NT$ 67,86M
NT$ 67,86MNT$ 67,86M

230.00M
230.00M 230.00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,00%

SOL

HumidiFi 的目前市值為 NT$ 15.61M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.92K。WET 的流通量為 230.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67,86M

HumidiFi 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,06774
NT$ 0,06774NT$ 0,06774
24H最低價
NT$ 0,07034
NT$ 0,07034NT$ 0,07034
24H最高價

NT$ 0,06774
NT$ 0,06774NT$ 0,06774

NT$ 0,07034
NT$ 0,07034NT$ 0,07034

NT$ 10,7383189468127613696
NT$ 10,7383189468127613696NT$ 10,7383189468127613696

NT$ 1,6613278535989723396
NT$ 1,6613278535989723396NT$ 1,6613278535989723396

-0,61%

-2,90%

-1,13%

-1,13%

HumidiFi（WET）價格歷史 TWD

跟蹤 HumidiFi 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0,0647738-2,90%
30天NT$ +0,00265+4,06%
60天NT$ +0,00533+8,52%
90天NT$ -0,01482-17,93%
HumidiFi 今日價格變化

今天，WET 記錄了 NT$ -0,0647738 (-2,90%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

HumidiFi 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0,00265 (+4,06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

HumidiFi 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WET 的變化為 NT$ +0,00533 (+8,52%)，從而更廣泛地了解其表現。

HumidiFi 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,01482 (-17,93%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 HumidiFi（WET）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 HumidiFi 價格歷史頁面

HumidiFi 分析

本分析利用人工智慧模型評估 HumidiFi 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

HumidiFi 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WET 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

WET_USDT在4小時周期內運行於0.06958價格位。價格位於S1支撐點0.06947上方，同時處於中枢點0.07044下方的區間內。短期均線組呈現買入信號排列，長期EMA組則維持多頭結構。目前價格偏離了中軸線，位於震盪區間的下半部。 MACD指標錄得死叉形態，顯示短期動能正向空方轉移。RSI指標處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。快慢線指標呈現分層現象，短期波動率正在收斂。布林帶開口收窄，價格沿中軌附近運行，市場缺乏單邊突破的動能。 近端支撐位於S1點位0.06947，與現價差距不到0.2%。下方次級支撐S2位於0.06889，與現價相差約1.0%。上方直接阻力為中枢點0.07044，與現價差距約1.2%。更遠端阻力R1位於0.07102，構成上行測試的關鍵參考位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 HumidiFi 的價格？

HumidiFi (WET) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 供需動態——代幣流通量與交易量
2. 市場情緒及投資者對 DeFi 協議的信心
3. 整體加密貨幣市場趨勢與 Bitcoin 的相關性
4. 平台採用度及用戶增長指標
5. 代幣經濟學，包括質押獎勵與銷毀機制
6. 影響 DeFi 產業的監管消息
7. 技術發展與協議升級
8. 流動性提供激勵與收益農耕機會
9. 其他 DeFi 代幣的競爭
10. 宏觀經濟因素與風險偏好

為什麼人們想知道 HumidiFi 今天的價格？

人們希望了解 HumidiFi (WET) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、掌握買賣時機、評估投資組合價值、追蹤投資績效、分析市場趨勢，以及判斷建倉或離場的時點。

HumidiFi 的價格預測

HumidiFi（WET）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WET 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
HumidiFi (WET) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，HumidiFi 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 HumidiFi 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 HumidiFi 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WET 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 HumidiFi

準備好開始使用 HumidiFi 了嗎？在 MEXC 購買 WET 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 HumidiFi 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 HumidiFi (WET) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，HumidiFi 將立即存入您的錢包。
HumidiFi (WET) 購買教程

HumidiFi 能做什麼？

擁有 HumidiFi 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 HumidiFi (WET) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是HumidiFi (WET)

HumidiFi 的願景是讓 Solana 成為全球最有效率、最快速、最透明的市場：真正的網路資本市場。該協議透過將鏈上執行與機構級做市邏輯相結合，重新定義了去中心化交易，從而創建了一個流動性始終活躍、適應性強且性能優化的系統。

HumidiFi資源

要更深入地瞭解 HumidiFi，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方HumidiFi網站
區塊查詢

類別 :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於HumidiFi的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:02:38 (UTC+8)

HumidiFi（WET）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 HumidiFi 的更多資訊

WETUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WET。在 MEXC 上探索 WETUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 HumidiFi (WET) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 HumidiFi 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WET/USDT
NT$2,1688056
NT$2,1688056NT$2,1688056
-2,87%
1.07M (USDT)
WET/USDC
NT$2,1646508
NT$2,1646508NT$2,1646508
-2,97%
818.91K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,1991676
NT$2,1991676NT$2,1991676

+262,15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,16929212
NT$0,16929212NT$0,16929212

-10,26%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,490586
NT$0,490586NT$0,490586

-20,46%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9,31634
NT$9,31634NT$9,31634

+25,32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8,8567552
NT$8,8567552NT$8,8567552

-0,42%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,1991676
NT$2,1991676NT$2,1991676

+262,15%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9,2942876
NT$9,2942876NT$9,2942876

+151,19%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,342000764
NT$0,342000764NT$0,342000764

+63,90%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30,2888116
NT$30,2888116NT$30,2888116

+34,07%

Cap

Cap

CAP

NT$2,1425984
NT$2,1425984NT$2,1425984

+23,62%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WET 兌 TWD 計算器

數量

WET
WET
TWD
TWD

1 WET = 2,1688055 TWD