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Folks Finance 目前實時價格為 1.7886 TWD。FOLKS 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 FOLKS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Folks Finance 目前實時價格為 1.7886 TWD。FOLKS 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 FOLKS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Folks Finance 圖標

Folks Finance實時價格 (FOLKS)

1 FOLKS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$57.14577
NT$57.14577NT$57.14577
-3.96%1D
TWD
Folks Finance (FOLKS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:51:29 (UTC+8)

Folks Finance 今日價格

Folks Finance (FOLKS) 今日實時價格為 NT$ 1.7886，過去 24 小時內變化了 3.96%。目前 FOLKS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.7886 每 FOLKS。

Folks Finance 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- FOLKS。過去 24 小時內，FOLKS 的交易價格在 NT$ 1.7682（低點）和 NT$ 1.9002（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，FOLKS 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 -8.36%。過去一天，總交易量達到 NT$ 129.85K

Folks Finance（FOLKS）市場資訊

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NT$ 129.85K
NT$ 129.85KNT$ 129.85K

NT$ 89.43M
NT$ 89.43MNT$ 89.43M

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50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

ALGO

Folks Finance 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 129.85K。FOLKS 的流通量為 --，總供應量是 50000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 89.43M

Folks Finance 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.7682
NT$ 1.7682NT$ 1.7682
24H最低價
NT$ 1.9002
NT$ 1.9002NT$ 1.9002
24H最高價

NT$ 1.7682
NT$ 1.7682NT$ 1.7682

NT$ 1.9002
NT$ 1.9002NT$ 1.9002

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+0.17%

-3.96%

-8.36%

-8.36%

Folks Finance（FOLKS）價格歷史 TWD

跟蹤 Folks Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -2.356281-3.96%
30天NT$ -0.3303-15.59%
60天NT$ +0.0022+0.12%
90天NT$ +0.4023+29.01%
Folks Finance 今日價格變化

今天，FOLKS 記錄了 NT$ -2.356281 (-3.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Folks Finance 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.3303 (-15.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Folks Finance 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FOLKS 的變化為 NT$ +0.0022 (+0.12%)，從而更廣泛地了解其表現。

Folks Finance 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.4023 (+29.01%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Folks Finance（FOLKS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Folks Finance 價格歷史頁面

Folks Finance 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Folks Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Folks Finance 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FOLKS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

FOLKS_USDT在4小時周期運行於1.8666附近，價格緊貼1.867的中樞樞紐點。S1（1.846）與R1（1.889）構成當前震盪區間的邊界。均線組呈現多頭排列，價格位於樞軸體系的中位層級。結構上尚未出現明顯突破或跌破跡象，多空雙方在中樞附近形成短暫平衡。 MA與EMA指標均發出買入信號，MACD形成金叉形態。RSI處於中性區域，動能未出現極端偏移。快慢指標方向一致，顯示短期買盤力量佔據主導地位。波動率維持正常水準，未見劇烈放大或收縮。KDJ與StochRSI數值配合均線趨勢，確認當前動能集中於多方。市場缺乏反向發散信號，交易活躍度保持穩定水平。 近端阻力位於1.889（R1），距離現價約1.2%。下方第一支撐位為1.846（S1），距離現價約1.1%。遠端參考價位分別為1.91（R2）與1.824（S2）。若價格脫離中樞區域，將直接測試上述邊界點位。目前盤面關鍵觀察點在於能否有效站穩1.867的中樞線。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Folks Finance 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

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影響 FOLKS 代幣價格的幾個關鍵因素如下：

1. 協議採用度——Folks Finance DeFi 借貸/借款平台的使用情況
2. TVL 增長——總鎖倉價值反映了平台的健康狀況與市場需求
3. Algorand 生態系統——基礎區塊鏈的表現將影響所有代幣的價格
4. 代幣實用性——治理權限與平台手續費折扣將驅動需求
5. 市場情緒——整體加密貨幣與 DeFi 市場的環境
6. 競爭對手——Algorand 上的其他借貸協議以及跨鏈替代方案
7. 代幣經濟學——供應量時程、質押獎勵與銷毀機制
8. 合作夥伴關係——與其他 Algorand 項目的整合
9. 監管消息——DeFi 監管政策將對借貸協議產生影響
10. 技術發展——協議升級與新功能的推出

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如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Folks Finance 今天的價格？

人們希望了解 Folks Finance (FOLKS) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會以及市場分析。當前的價格數據有助於投資者判斷進場/離場點，評估盈虧，並針對這項 DeFi 協議代幣做出明智的財務選擇。

Folks Finance 的價格預測

Folks Finance（FOLKS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FOLKS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Folks Finance (FOLKS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Folks Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Folks Finance 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Folks Finance 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FOLKS 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Folks Finance

準備好開始使用 Folks Finance 了嗎？在 MEXC 購買 FOLKS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Folks Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Folks Finance (FOLKS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Folks Finance 將立即存入您的錢包。
Folks Finance (FOLKS) 購買教程

Folks Finance 能做什麼？

擁有 Folks Finance 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Folks Finance (FOLKS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Folks Finance (FOLKS)

Folks Finance 是一個 DeFi 協議，提供無縫的跨鏈資產管理工具，功能涵蓋借貸、質押、兌換、槓桿交易以及槓桿式流動質押等服務。

Folks Finance資源

要更深入地瞭解 Folks Finance，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Folks Finance網站

類別 :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

人們還問：關於Folks Finance的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:51:29 (UTC+8)

Folks Finance（FOLKS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Folks Finance 的更多資訊

FOLKSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FOLKS。在 MEXC 上探索 FOLKSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Folks Finance (FOLKS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Folks Finance 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FOLKS/USDT
NT$57.155355
NT$57.155355NT$57.155355
-3.95%
71.49K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.874861
NT$2.874861NT$2.874861

+373.57%

utility token

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UTILITY

NT$0.18272205
NT$0.18272205NT$0.18272205

-3.11%

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Thinking Cat

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NT$0.456246
NT$0.456246NT$0.456246

-26.01%

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NT$9.1377
NT$9.1377NT$9.1377

+22.95%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3482505
NT$9.3482505NT$9.3482505

+5.13%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.874861
NT$2.874861NT$2.874861

+373.57%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.54982
NT$8.54982NT$8.54982

+131.14%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.375160095
NT$0.375160095NT$0.375160095

+79.85%

Heima

Heima

HEI

NT$5.30370
NT$5.30370NT$5.30370

+35.69%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.2160035
NT$28.2160035NT$28.2160035

+24.94%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

FOLKS
FOLKS
TWD
TWD

1 FOLKS = 57.14577 TWD