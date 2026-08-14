Folks Finance 今日價格

Folks Finance (FOLKS) 今日實時價格為 NT$ 1.7886，過去 24 小時內變化了 3.96%。目前 FOLKS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.7886 每 FOLKS。

Folks Finance 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- FOLKS。過去 24 小時內，FOLKS 的交易價格在 NT$ 1.7682（低點）和 NT$ 1.9002（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，FOLKS 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 -8.36%。過去一天，總交易量達到 NT$ 129.85K。

Folks Finance（FOLKS）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 129.85KNT$ 129.85K NT$ 129.85K 完全稀釋市值 NT$ 89.43MNT$ 89.43M NT$ 89.43M 流通量 ---- -- 最大供應量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 總供應量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 所屬公鏈 ALGO

Folks Finance 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 129.85K。FOLKS 的流通量為 --，總供應量是 50000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 89.43M。