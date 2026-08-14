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RavenCoin 目前實時價格為 0.003193 TWD。RVN 市值為 52,039,492.16163785279497 TWD。追蹤台灣的 RVN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！RavenCoin 目前實時價格為 0.003193 TWD。RVN 市值為 52,039,492.16163785279497 TWD。追蹤台灣的 RVN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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RavenCoin 圖標

RavenCoin實時價格 (RVN)

1 RVN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.10201635
NT$0.10201635NT$0.10201635
+19.67%1D
TWD
RavenCoin (RVN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:40:05 (UTC+8)

RavenCoin 今日價格

RavenCoin (RVN) 今日實時價格為 NT$ 0.003193，過去 24 小時內變化了 19.67%。目前 RVN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003193 每 RVN。

RavenCoin 目前市值在 NT$ 52.04M 排名第 #307，流通供應量為 16.30B RVN。過去 24 小時內，RVN 的交易價格在 NT$ 0.002601（低點）和 NT$ 0.0032（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.119199033，而歷史最低價為 NT$ 0.1256501536049268945

短期表現方面，RVN 在過去一小時內波動了 +15.64%，過去7 天內波動了 -10.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.23K

RavenCoin（RVN）市場資訊

No.307

NT$ 52.04M
NT$ 52.04MNT$ 52.04M

NT$ 67.23K
NT$ 67.23KNT$ 67.23K

NT$ 67.05M
NT$ 67.05MNT$ 67.05M

16.30B
16.30B 16.30B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

16,297,993,160.55053329
16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329

77.60%

0.01%

NT$ 0.84664305
NT$ 0.84664305NT$ 0.84664305

RVN

RavenCoin 的目前市值為 NT$ 52.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.23K。RVN 的流通量為 16.30B，總供應量是 16297993160.55053329，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67.05M

RavenCoin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002601
NT$ 0.002601NT$ 0.002601
24H最低價
NT$ 0.0032
NT$ 0.0032NT$ 0.0032
24H最高價

NT$ 0.002601
NT$ 0.002601NT$ 0.002601

NT$ 0.0032
NT$ 0.0032NT$ 0.0032

NT$ 9.119199033
NT$ 9.119199033NT$ 9.119199033

NT$ 0.1256501536049268945
NT$ 0.1256501536049268945NT$ 0.1256501536049268945

+15.64%

+19.67%

-10.74%

-10.74%

RavenCoin（RVN）價格歷史 TWD

跟蹤 RavenCoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.01676829+19.67%
30天NT$ -0.000669-17.33%
60天NT$ -0.001368-30.00%
90天NT$ -0.002424-43.16%
RavenCoin 今日價格變化

今天，RVN 記錄了 NT$ +0.01676829 (+19.67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

RavenCoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000669 (-17.33%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

RavenCoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RVN 的變化為 NT$ -0.001368 (-30.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

RavenCoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002424 (-43.16%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 RavenCoin（RVN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 RavenCoin 價格歷史頁面

RavenCoin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 RavenCoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

RavenCoin 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 RVN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

RVN_USDT在4小時周期運行於0.002794。價格位於S2樞紐點0.002826下方。樞軸0.002878構成上方主要結構阻力。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢指標維持下行狀態。MACD形成死叉形態。RSI進入超賣區域。快慢線指標出現分層背離。波動率處於收縮階段。多空動能分布不均，空頭佔據主導位置。近端支撐位於0.002794現價附近。上方第一阻力位為0.002826，該價位距離現價約1.1%。第二阻力位位於0.002848，該價位距離現價約1.9%。遠端參考樞軸0.002878，該價位距離現價約3.0%。下方無顯著歷史支撐數據。價格偏離樞軸體系下軌。市場處於低位整理狀態。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 RavenCoin 的價格？

RavenCoin (RVN) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 挖礦活動與哈希率的變化
2. Ravencoin 網路中資產代幣化的採用情況
3. 整體加密貨幣市場的情緒與氛圍
4. 比特幣價格走勢（相關性效應）
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 開發進展與協議升級
7. 影響注重隱私之加密貨幣的監管消息
8. 社群成長與生態系統的擴張
9. 其他資產代幣化平台的競爭
10. 市場投機行為與投資者情緒

為什麼人們想知道 RavenCoin 今天的價格？

人們希望了解今日的 RavenCoin (RVN) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易者需要即時價格來執行有利可圖的買入/賣出訂單。投資人則會追蹤每日表現，以評估持有資產的價值並做出策略性操作。價格波動為短期獲利創造了機會，因此當前價格對於進場或離場點的選擇至關重要。

RavenCoin 的價格預測

RavenCoin（RVN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RVN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
RavenCoin (RVN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，RavenCoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 RavenCoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 RavenCoin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RVN 2026–2027 年價格的預測。

關於 RavenCoin

Ravencoin (RVN) 是一種點對點的區塊鏈協議，旨在促進獨特數位資產的轉移。受到比特幣項目的啟發，RVN 專注於資產轉移，特別是代幣化資產的創建和轉移，而不僅僅是一種簡單的交換媒介。它使用工作證明共識機制，並且區塊時間為一分鐘。該項目的主要目標是創建一個去中心化的資產轉移網絡，用戶可以在 Ravencoin 區塊鏈上創建和轉移任何實體或數位資產。這使得 RVN 在代幣化證券、收藏品和交易卡片領域中特別有用。

如何在台灣購買和投資 RavenCoin

準備好開始使用 RavenCoin 了嗎？在 MEXC 購買 RVN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 RavenCoin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 RavenCoin (RVN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，RavenCoin 將立即存入您的錢包。
RavenCoin (RVN) 購買教程

RavenCoin 能做什麼？

擁有 RavenCoin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 RavenCoin (RVN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是RavenCoin (RVN)

Raven 是一種實驗性的數字貨幣，可以即時支付給世界任何地方的任何人。Raven 使用點對點技術在沒有中央管理機構的情況下運營：管理交易和發放資金由網路共同執行。 Raven Core 是能夠使用這種貨幣的開源軟體的名稱。Ravencoin 是一種數字的點對點對網路，旨在使用特定的區塊鏈，以便有效處理一項特定功能：將資產從一方轉移到另一方。基於比特幣代碼的分支，Ravencoin 於2018年1月3日發佈，是一個真正的開源專案（沒有 ICO 或主節點）。它著重於建立一個有用的技術，並建立一個強大且不斷發展的社區。

RavenCoin資源

要更深入地瞭解 RavenCoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方RavenCoin網站
區塊查詢

類別 :

Made in USAProof of Work (PoW)Real World Assets (RWA)

人們還問：關於RavenCoin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:40:05 (UTC+8)

RavenCoin（RVN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 RavenCoin 的更多資訊

RVNUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RVN。在 MEXC 上探索 RVNUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 RavenCoin (RVN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 RavenCoin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RVN/USDT
NT$0.10195245
NT$0.10195245NT$0.10195245
+19.69%
25.06M (USDT)
RVN/USDC
NT$0.1019205
NT$0.1019205NT$0.1019205
+19.87%
20.01M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.416698
NT$2.416698NT$2.416698

+298.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18578925
NT$0.18578925NT$0.18578925

-1.49%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4616775
NT$0.4616775NT$0.4616775

-25.12%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.23994
NT$9.23994NT$9.23994

+24.33%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.063576
NT$9.063576NT$9.063576

+1.93%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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NT$2.416698
NT$2.416698NT$2.416698

+298.10%

Fusionist

Fusionist

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NT$8.889129
NT$8.889129NT$8.889129

+140.32%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.34966719
NT$0.34966719NT$0.34966719

+67.63%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$31.63050
NT$31.63050NT$31.63050

+40.06%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3441715
NT$2.3441715NT$2.3441715

+35.29%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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