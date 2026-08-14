RavenCoin 今日價格

RavenCoin (RVN) 今日實時價格為 NT$ 0.003193，過去 24 小時內變化了 19.67%。目前 RVN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003193 每 RVN。

RavenCoin 目前市值在 NT$ 52.04M 排名第 #307，流通供應量為 16.30B RVN。過去 24 小時內，RVN 的交易價格在 NT$ 0.002601（低點）和 NT$ 0.0032（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.119199033，而歷史最低價為 NT$ 0.1256501536049268945。

短期表現方面，RVN 在過去一小時內波動了 +15.64%，過去7 天內波動了 -10.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.23K。

RavenCoin（RVN）市場資訊

排名 No.307 市值 NT$ 52.04MNT$ 52.04M NT$ 52.04M 成交量（24H） NT$ 67.23KNT$ 67.23K NT$ 67.23K 完全稀釋市值 NT$ 67.05MNT$ 67.05M NT$ 67.05M 流通量 16.30B 16.30B 16.30B 最大供應量 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 總供應量 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 流通率 77.60% 市場佔有率 0.01% 發行價格 NT$ 0.84664305NT$ 0.84664305 NT$ 0.84664305 所屬公鏈 RVN

RavenCoin 的目前市值為 NT$ 52.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.23K。RVN 的流通量為 16.30B，總供應量是 16297993160.55053329，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67.05M。