RavenCoin實時價格 (RVN)
RavenCoin (RVN) 今日實時價格為 NT$ 0.003193，過去 24 小時內變化了 19.67%。目前 RVN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003193 每 RVN。
RavenCoin 目前市值在 NT$ 52.04M 排名第 #307，流通供應量為 16.30B RVN。過去 24 小時內，RVN 的交易價格在 NT$ 0.002601（低點）和 NT$ 0.0032（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.119199033，而歷史最低價為 NT$ 0.1256501536049268945。
短期表現方面，RVN 在過去一小時內波動了 +15.64%，過去7 天內波動了 -10.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.23K。
No.307
77.60%
0.01%
RVN
RavenCoin 的目前市值為 NT$ 52.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.23K。RVN 的流通量為 16.30B，總供應量是 16297993160.55053329，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67.05M。
+15.64%
+19.67%
-10.74%
-10.74%
跟蹤 RavenCoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.01676829
|+19.67%
|30天
|NT$ -0.000669
|-17.33%
|60天
|NT$ -0.001368
|-30.00%
|90天
|NT$ -0.002424
|-43.16%
今天，RVN 記錄了 NT$ +0.01676829 (+19.67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000669 (-17.33%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，RVN 的變化為 NT$ -0.001368 (-30.00%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002424 (-43.16%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 RVN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
RVN_USDT在4小時周期運行於0.002794。價格位於S2樞紐點0.002826下方。樞軸0.002878構成上方主要結構阻力。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢指標維持下行狀態。MACD形成死叉形態。RSI進入超賣區域。快慢線指標出現分層背離。波動率處於收縮階段。多空動能分布不均，空頭佔據主導位置。近端支撐位於0.002794現價附近。上方第一阻力位為0.002826，該價位距離現價約1.1%。第二阻力位位於0.002848，該價位距離現價約1.9%。遠端參考樞軸0.002878，該價位距離現價約3.0%。下方無顯著歷史支撐數據。價格偏離樞軸體系下軌。市場處於低位整理狀態。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，RavenCoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Ravencoin (RVN) 是一種點對點的區塊鏈協議，旨在促進獨特數位資產的轉移。受到比特幣項目的啟發，RVN 專注於資產轉移，特別是代幣化資產的創建和轉移，而不僅僅是一種簡單的交換媒介。它使用工作證明共識機制，並且區塊時間為一分鐘。該項目的主要目標是創建一個去中心化的資產轉移網絡，用戶可以在 Ravencoin 區塊鏈上創建和轉移任何實體或數位資產。這使得 RVN 在代幣化證券、收藏品和交易卡片領域中特別有用。
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Raven 是一種實驗性的數字貨幣，可以即時支付給世界任何地方的任何人。Raven 使用點對點技術在沒有中央管理機構的情況下運營：管理交易和發放資金由網路共同執行。 Raven Core 是能夠使用這種貨幣的開源軟體的名稱。Ravencoin 是一種數字的點對點對網路，旨在使用特定的區塊鏈，以便有效處理一項特定功能：將資產從一方轉移到另一方。基於比特幣代碼的分支，Ravencoin 於2018年1月3日發佈，是一個真正的開源專案（沒有 ICO 或主節點）。它著重於建立一個有用的技術，並建立一個強大且不斷發展的社區。
要更深入地瞭解 RavenCoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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