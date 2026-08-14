RICE AI 今日價格

RICE AI (RICE) 今日實時價格為 NT$ 0.003259，過去 24 小時內變化了 8.50%。目前 RICE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003259 每 RICE。

RICE AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- RICE。過去 24 小時內，RICE 的交易價格在 NT$ 0.003026（低點）和 NT$ 0.00359（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，RICE 在過去一小時內波動了 -0.43%，過去7 天內波動了 -15.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.79K。

RICE AI（RICE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 59.79KNT$ 59.79K NT$ 59.79K 完全稀釋市值 NT$ 3.26MNT$ 3.26M NT$ 3.26M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

RICE AI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.79K。RICE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.26M。