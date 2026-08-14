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RICE AI 目前實時價格為 0.003259 TWD。RICE 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 RICE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！RICE AI 目前實時價格為 0.003259 TWD。RICE 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 RICE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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RICE AI實時價格 (RICE)

1 RICE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.10425417
NT$0.10425417NT$0.10425417
-8.50%1D
TWD
RICE AI (RICE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:37:50 (UTC+8)

RICE AI 今日價格

RICE AI (RICE) 今日實時價格為 NT$ 0.003259，過去 24 小時內變化了 8.50%。目前 RICE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003259 每 RICE。

RICE AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- RICE。過去 24 小時內，RICE 的交易價格在 NT$ 0.003026（低點）和 NT$ 0.00359（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，RICE 在過去一小時內波動了 -0.43%，過去7 天內波動了 -15.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.79K

RICE AI（RICE）市場資訊

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NT$ 59.79K
NT$ 59.79KNT$ 59.79K

NT$ 3.26M
NT$ 3.26MNT$ 3.26M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

RICE AI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.79K。RICE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.26M

RICE AI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.003026
NT$ 0.003026NT$ 0.003026
24H最低價
NT$ 0.00359
NT$ 0.00359NT$ 0.00359
24H最高價

NT$ 0.003026
NT$ 0.003026NT$ 0.003026

NT$ 0.00359
NT$ 0.00359NT$ 0.00359

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-0.43%

-8.50%

-15.44%

-15.44%

RICE AI（RICE）價格歷史 TWD

跟蹤 RICE AI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00968481-8.50%
30天NT$ -0.0032-49.55%
60天NT$ -0.006495-66.59%
90天NT$ -0.003166-49.28%
RICE AI 今日價格變化

今天，RICE 記錄了 NT$ -0.00968481 (-8.50%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

RICE AI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0032 (-49.55%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

RICE AI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RICE 的變化為 NT$ -0.006495 (-66.59%)，從而更廣泛地了解其表現。

RICE AI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.003166 (-49.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 RICE AI（RICE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 RICE AI 價格歷史頁面

RICE AI 分析

本分析利用人工智慧模型評估 RICE AI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 RICE AI 的價格？

RICE AI 代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心會對 RICE 價格產生影響。

AI 行業表現：作為一項專注於人工智慧的代幣，人工智慧領域的發展以及相關加密貨幣的動態，都會對其價值造成影響。

實用性與採用度：實際應用場景、合作夥伴關係以及平台的採用程度，將驅動需求增長。

交易量：更高的交易活動通常與價格波動性呈正相關。

技術更新：平台的改進、新功能的推出以及路線圖上的里程碑，都會影響投資者的關注度。

監管消息：加密貨幣相關的法規與合規發展，會影響市場的觀感。

供應動態：代幣的分發方式、質押機制以及流通供應量，都會對價格走勢產生影響。

為什麼人們想知道 RICE AI 今天的價格？

人們希望了解今日RICE AI的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入／賣出機會、監控市場趨勢，以及評估投資時機。即時價格資料有助於交易者把握波動行情，從中獲利。

RICE AI 的價格預測

RICE AI（RICE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RICE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
RICE AI (RICE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，RICE AI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 RICE AI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 RICE AI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RICE 2026–2027 年價格的預測。

關於 RICE AI

RICE（Rice Farm）是一個建立在Binance Smart Chain（BSC）上的去中心化金融（DeFi）協議。其主要目的是提供一個產出農業的平台，該過程允許加密貨幣持有者通過抵押或借出他們的資產來獲得獎勵。RICE通過自動化市場做市商（AMM）模型運作，該模型為各種代幣提供流動性供應和價格發現。該平台的原生代幣，RICE，用於治理和激勵用戶參與生態系統。RICE代幣的供應量由通縮模型決定，每筆交易費的一部分用於代幣燃燒，以減少隨著時間推移的總供應量。

如何在台灣購買和投資 RICE AI

準備好開始使用 RICE AI 了嗎？在 MEXC 購買 RICE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 RICE AI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 RICE AI (RICE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，RICE AI 將立即存入您的錢包。
RICE AI (RICE) 購買教程

RICE AI 能做什麼？

擁有 RICE AI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 RICE AI (RICE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是RICE AI (RICE)

RICE AI 是一個眾包機器人資料收集平台。它使遠端操作員能夠遠端控制機器人，並收集來自機器人視覺、關節運動和力測量的數據。遠端操作員可以使用具有骨骼偵測功能的網路攝影機、操縱桿、VR 控制器或遠端操作裝置，並根據設備的靈活性獲得代幣獎勵。

RICE AI資源

要更深入地瞭解 RICE AI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方RICE AI網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於RICE AI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:37:50 (UTC+8)

RICE AI（RICE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 RICE AI 的更多資訊

RICEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RICE。在 MEXC 上探索 RICEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 RICE AI (RICE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 RICE AI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RICE/USDT
NT$0.10425417
NT$0.10425417NT$0.10425417
-8.50%
17.89M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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目前熱門備受市場關注的加密貨幣

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KiiChain

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KII

NT$2.4191699
NT$2.4191699NT$2.4191699

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utility token

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NT$0.18596949
NT$0.18596949NT$0.18596949

-1.45%

Thinking Cat

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NT$0.4632453
NT$0.4632453NT$0.4632453

-24.92%

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NT$9.245724NT$9.245724

+24.33%

DAPPOS

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NT$9.0526252
NT$9.0526252NT$9.0526252

+1.74%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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NT$8.9151542
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+67.54%

Velvet

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NT$31.3910233
NT$31.3910233NT$31.3910233

+38.91%

Cap

Cap

CAP

NT$2.356189
NT$2.356189NT$2.356189

+35.90%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

RICE 兌 TWD 計算器

數量

RICE
RICE
TWD
TWD

1 RICE = 0.10419023 TWD