Qualcomm 目前實時價格為 171.35 USD。跟蹤 QCOMON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 QCOMON 價格趨勢。

Qualcomm 圖標

Qualcomm實時價格 (QCOMON)

1 QCOMON 兌換為 USD 的實時價格：

$171.32
$171.32
+0.67%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:44 (UTC+8)

Qualcomm（QCOMON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 168.45
$ 168.45
24H最低價
$ 171.75
$ 171.75
24H最高價

$ 168.45
$ 168.45

$ 171.75
$ 171.75

$ 174.8274837779142
$ 174.8274837779142

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269

0.00%

+0.67%

+4.81%

+4.81%

Qualcomm（QCOMON）目前實時價格為 $ 171.35。過去 24 小時內，QCOMON 的交易價格在 $ 168.45$ 171.75 之間波動，市場活躍度顯著。QCOMON 的歷史最高價為 $ 174.8274837779142，歷史最低價為 $ 153.0239195419269

從短期表現來看，QCOMON 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.67%，過去 7 天內累計變動為 +4.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Qualcomm（QCOMON）市場資訊

No.2296

$ 828.10K
$ 828.10K

$ 55.31K
$ 55.31K

$ 828.10K
$ 828.10K

4.83K
4.83K

4,832.78330973
4,832.78330973

ETH

Qualcomm 的目前市值為 $ 828.10K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.31K。QCOMON 的流通量為 4.83K，總供應量是 4832.78330973，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 828.10K

Qualcomm（QCOMON）價格歷史 USD

跟蹤 Qualcomm 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1.1402+0.67%
30天$ +1.56+0.91%
60天$ +71.35+71.35%
90天$ +71.35+71.35%
Qualcomm 今日價格變化

今天，QCOMON 記錄了 $ +1.1402 (+0.67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Qualcomm 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +1.56 (+0.91%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Qualcomm 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，QCOMON 的變化為 $ +71.35 (+71.35%)，從而更廣泛地了解其表現。

Qualcomm 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +71.35 (+71.35%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Qualcomm（QCOMON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Qualcomm 價格歷史頁面

什麼是Qualcomm (QCOMON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Qualcomm在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Qualcomm 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 QCOMON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Qualcomm 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Qualcomm 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Qualcomm 價格預測 (USD)

Qualcomm（QCOMON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Qualcomm（QCOMON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Qualcomm 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Qualcomm 價格預測

Qualcomm（QCOMON）代幣經濟

了解 Qualcomm（QCOMON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 QCOMON 代幣的完整經濟學

如何購買Qualcomm (QCOMON)

正在尋找如何購買 Qualcomm？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Qualcomm。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

QCOMON 兌換為當地貨幣

1 Qualcomm（QCOMON）至 VND
4,509,075.25
1 Qualcomm（QCOMON）至 AUD
A$260.452
1 Qualcomm（QCOMON）至 GBP
126.799
1 Qualcomm（QCOMON）至 EUR
145.6475
1 Qualcomm（QCOMON）至 USD
$171.35
1 Qualcomm（QCOMON）至 MYR
RM719.67
1 Qualcomm（QCOMON）至 TRY
7,181.2785
1 Qualcomm（QCOMON）至 JPY
¥26,045.2
1 Qualcomm（QCOMON）至 ARS
ARS$255,745.0155
1 Qualcomm（QCOMON）至 RUB
13,579.4875
1 Qualcomm（QCOMON）至 INR
15,118.2105
1 Qualcomm（QCOMON）至 IDR
Rp2,855,832.191
1 Qualcomm（QCOMON）至 PHP
10,083.9475
1 Qualcomm（QCOMON）至 EGP
￡E.8,121.99
1 Qualcomm（QCOMON）至 BRL
R$920.1495
1 Qualcomm（QCOMON）至 CAD
C$238.1765
1 Qualcomm（QCOMON）至 BDT
20,956.105
1 Qualcomm（QCOMON）至 NGN
250,145.2975
1 Qualcomm（QCOMON）至 COP
$661,582.35
1 Qualcomm（QCOMON）至 ZAR
R.2,950.647
1 Qualcomm（QCOMON）至 UAH
7,212.1215
1 Qualcomm（QCOMON）至 TZS
T.Sh.423,085.4255
1 Qualcomm（QCOMON）至 VES
Bs36,326.2
1 Qualcomm（QCOMON）至 CLP
$161,069
1 Qualcomm（QCOMON）至 PKR
Rs48,526.32
1 Qualcomm（QCOMON）至 KZT
92,122.9005
1 Qualcomm（QCOMON）至 THB
฿5,596.291
1 Qualcomm（QCOMON）至 TWD
NT$5,255.3045
1 Qualcomm（QCOMON）至 AED
د.إ628.8545
1 Qualcomm（QCOMON）至 CHF
Fr135.3665
1 Qualcomm（QCOMON）至 HKD
HK$1,329.676
1 Qualcomm（QCOMON）至 AMD
֏65,801.827
1 Qualcomm（QCOMON）至 MAD
.د.م1,579.847
1 Qualcomm（QCOMON）至 MXN
$3,154.5535
1 Qualcomm（QCOMON）至 SAR
ريال642.5625
1 Qualcomm（QCOMON）至 ETB
Br26,190.8475
1 Qualcomm（QCOMON）至 KES
KSh22,140.1335
1 Qualcomm（QCOMON）至 JOD
د.أ121.48715
1 Qualcomm（QCOMON）至 PLN
622.0005
1 Qualcomm（QCOMON）至 RON
лв747.086
1 Qualcomm（QCOMON）至 SEK
kr1,605.5495
1 Qualcomm（QCOMON）至 BGN
лв287.868
1 Qualcomm（QCOMON）至 HUF
Ft57,306.294
1 Qualcomm（QCOMON）至 CZK
3,577.788
1 Qualcomm（QCOMON）至 KWD
د.ك52.4331
1 Qualcomm（QCOMON）至 ILS
556.8875
1 Qualcomm（QCOMON）至 BOB
Bs1,185.742
1 Qualcomm（QCOMON）至 AZN
291.295
1 Qualcomm（QCOMON）至 TJS
SM1,584.9875
1 Qualcomm（QCOMON）至 GEL
464.3585
1 Qualcomm（QCOMON）至 AOA
Kz156,197.5195
1 Qualcomm（QCOMON）至 BHD
.د.ب64.59895
1 Qualcomm（QCOMON）至 BMD
$171.35
1 Qualcomm（QCOMON）至 DKK
kr1,098.3535
1 Qualcomm（QCOMON）至 HNL
L4,508.2185
1 Qualcomm（QCOMON）至 MUR
7,792.998
1 Qualcomm（QCOMON）至 NAD
$2,948.9335
1 Qualcomm（QCOMON）至 NOK
kr1,711.7865
1 Qualcomm（QCOMON）至 NZD
$296.4355
1 Qualcomm（QCOMON）至 PAB
B/.171.35
1 Qualcomm（QCOMON）至 PGK
K721.3835
1 Qualcomm（QCOMON）至 QAR
ر.ق625.4275
1 Qualcomm（QCOMON）至 RSD
дин.17,253.2315
1 Qualcomm（QCOMON）至 UZS
soʻm2,064,457.3565
1 Qualcomm（QCOMON）至 ALL
L14,249.466
1 Qualcomm（QCOMON）至 ANG
ƒ306.7165
1 Qualcomm（QCOMON）至 AWG
ƒ306.7165
1 Qualcomm（QCOMON）至 BBD
$342.7
1 Qualcomm（QCOMON）至 BAM
KM286.1545
1 Qualcomm（QCOMON）至 BIF
Fr503,940.35
1 Qualcomm（QCOMON）至 BND
$221.0415
1 Qualcomm（QCOMON）至 BSD
$171.35
1 Qualcomm（QCOMON）至 JMD
$27,458.8375
1 Qualcomm（QCOMON）至 KHR
688,151.881
1 Qualcomm（QCOMON）至 KMF
Fr72,652.4
1 Qualcomm（QCOMON）至 LAK
3,724,999.9255
1 Qualcomm（QCOMON）至 LKR
රු52,112.6755
1 Qualcomm（QCOMON）至 MDL
L2,919.804
1 Qualcomm（QCOMON）至 MGA
Ar771,846.075
1 Qualcomm（QCOMON）至 MOP
P1,370.8
1 Qualcomm（QCOMON）至 MVR
2,621.655
1 Qualcomm（QCOMON）至 MWK
MK296,966.685
1 Qualcomm（QCOMON）至 MZN
MT10,949.265
1 Qualcomm（QCOMON）至 NPR
रु24,177.485
1 Qualcomm（QCOMON）至 PYG
1,215,214.2
1 Qualcomm（QCOMON）至 RWF
Fr248,971.55
1 Qualcomm（QCOMON）至 SBD
$1,411.924
1 Qualcomm（QCOMON）至 SCR
2,554.8285
1 Qualcomm（QCOMON）至 SRD
$6,807.7355
1 Qualcomm（QCOMON）至 SVC
$1,499.3125
1 Qualcomm（QCOMON）至 SZL
L2,948.9335
1 Qualcomm（QCOMON）至 TMT
m601.4385
1 Qualcomm（QCOMON）至 TND
د.ت503.769
1 Qualcomm（QCOMON）至 TTD
$1,161.753
1 Qualcomm（QCOMON）至 UGX
Sh594,927.2
1 Qualcomm（QCOMON）至 XAF
Fr96,470.05
1 Qualcomm（QCOMON）至 XCD
$462.645
1 Qualcomm（QCOMON）至 XOF
Fr96,470.05
1 Qualcomm（QCOMON）至 XPF
Fr17,477.7
1 Qualcomm（QCOMON）至 BWP
P2,285.809
1 Qualcomm（QCOMON）至 BZD
$344.4135
1 Qualcomm（QCOMON）至 CVE
$16,223.418
1 Qualcomm（QCOMON）至 DJF
Fr30,500.3
1 Qualcomm（QCOMON）至 DOP
$10,969.827
1 Qualcomm（QCOMON）至 DZD
د.ج22,272.073
1 Qualcomm（QCOMON）至 FJD
$392.3915
1 Qualcomm（QCOMON）至 GNF
Fr1,489,888.25
1 Qualcomm（QCOMON）至 GTQ
Q1,312.541
1 Qualcomm（QCOMON）至 GYD
$35,846.42
1 Qualcomm（QCOMON）至 ISK
kr20,904.7

Qualcomm資源

要更深入地瞭解 Qualcomm，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Qualcomm網站
區塊查詢

人們還問：關於Qualcomm的其他問題

Qualcomm（QCOMON）今日價格是多少？
QCOMON 實時價格為 171.35 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 QCOMON 兌 USD 的價格是多少？
目前 QCOMON 兌 USD 的價格為 $ 171.35。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Qualcomm 的市值是多少？
QCOMON 的市值為 $ 828.10K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
QCOMON 的流通供應量是多少？
QCOMON 的流通供應量為 4.83K USD
QCOMON 的歷史最高價（ATH）是多少？
QCOMON 的歷史最高價是 174.8274837779142 USD
QCOMON 的歷史最低價（ATL）是多少？
QCOMON 的歷史最低價是 153.0239195419269 USD
QCOMON 的交易量是多少？
QCOMON 的 24 小時實時交易量為 $ 55.31K USD
QCOMON 今年會漲嗎？
QCOMON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 QCOMON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:44 (UTC+8)

Qualcomm（QCOMON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$171.32
$115,046.03

$4,141.43

$0.04998

$199.22

$5.5352

$4,141.43

$115,046.03

$199.22

$2.6203

$0.20213

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2249

$0.000000000000000000005958

$0.2249

$0.0000001020

$0.04406

$0.0003541

