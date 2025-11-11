RICE AI 是一個眾包機器人資料收集平台。它使遠端操作員能夠遠端控制機器人，並收集來自機器人視覺、關節運動和力測量的數據。遠端操作員可以使用具有骨骼偵測功能的網路攝影機、操縱桿、VR 控制器或遠端操作裝置，並根據設備的靈活性獲得代幣獎勵。