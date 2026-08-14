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Rave 目前實時價格為 0.00158629 USD。KRAV 市值為 1,354,951 USD。追蹤台灣的 KRAV 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Rave 目前實時價格為 0.00158629 USD。KRAV 市值為 1,354,951 USD。追蹤台灣的 KRAV 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Rave (KRAV) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:35:55 (UTC+8)

Rave 今日價格

Rave (KRAV) 今日實時價格為 $ 0.00158629，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 KRAV 兌 USD 的匯率為 $ 0.00158629 每 KRAV。

Rave 目前市值在 $ 1,354,951 排名第 #-，流通供應量為 854.16M KRAV。過去 24 小時內，KRAV 的交易價格在 $ 0.00156827（低點）和 $ 0.00159576（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.074706，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，KRAV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.90%。過去一天，總交易量達到 $ 1.39

Rave（KRAV）市場資訊

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 1.35M
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854.16M
854.16M 854.16M

854,164,133.8607213
854,164,133.8607213 854,164,133.8607213

Rave 的目前市值為 $ 1.35M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.39。KRAV 的流通量為 854.16M，總供應量是 854164133.8607213，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.35M

Rave 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.00156827
$ 0.00156827$ 0.00156827
24H最低價
$ 0.00159576
$ 0.00159576$ 0.00159576
24H最高價

$ 0.00156827
$ 0.00156827$ 0.00156827

$ 0.00159576
$ 0.00159576$ 0.00159576

$ 0.074706
$ 0.074706$ 0.074706

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.13%

+0.90%

+0.90%

Rave（KRAV）價格歷史 USD

今天內，Rave 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Rave 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0000065742
在過去60天內，Rave 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0002036724
在過去90天內，Rave 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.13%
30天$ -0.0000065742-0.41%
60天$ +0.0002036724+12.84%
90天----

Rave 的價格預測

Rave（KRAV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KRAV 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Rave (KRAV) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Rave 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Rave 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Rave 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KRAV 2026–2027 年價格的預測。

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Rave (KRAV) 資源

官網

類別 :

Base Ecosystem

關於 Rave

Rave 是什麼？

Krav 是一個去中心化的永續加密貨幣量化交易平台。

Rave 有何獨特之處？

Krav 是首個去中心化的永續量化交易平臺，讓交易者能以任何山寨幣作為抵押品進行 BTC 買賣，盈虧以山寨幣結算。其關鍵創新包括： 同時服務交易者與流動性提供者（LP），交易者可使用山寨幣作為抵押品開立比特幣（BTC）的多頭或空頭頭寸，而 LP 則可在交易者調整頭寸時賺取交易手續費。 限價訂單可為交易策略提供更精細的控制，並允許支付額外執行手續費以優化利潤。 風險緩解措施，包括資金費機制，用以平衡多頭與空頭頭寸，以及在抵押品價值跌至九成時強制清算，以保護流動性池。

Rave 的歷史是怎樣的？

加密貨幣市場規模超過 1 兆美元，擁有 1 萬種獨特幣種，凸顯了已建立且具明確用途的主流幣與大多數缺乏實質應用場景的山寨幣之間的差距。許多山寨幣長期處於休眠狀態，限制了它們的價值與靈活性。Krav 解決了這一問題，將比特幣與以太坊的波動性引入低成交量的山寨幣，使其轉變為量化衍生品的基礎資產。這不僅提升了交易量與實用性，還為過去未被充分利用的山寨幣創造了一個充滿活力的市場。

Rave 的未來發展方向是甚麼？

未來發展將包括引入 RWA 為交易對、擴展與 BTC/ETH 的山寨幣交易對，以及實現多鏈支援。

Rave 可用於哪些方面？

持有 KRAV 代幣可獲得三種類型的獎勵：託管 KRAV、倍數積分及 KRAV 獎勵。從交換與槓桿交易中收取的費用的 30% 將轉換為 KRAV，並分配給已抵押的代幣，扣除推薦獎勵與網絡成本後。持倉確保早期支持者的利益得到保障，防止巨鱷稀釋權益，並確保所有參與者享有平等機會。如需抵押 KRAV 代幣，請訪問：https://krav.trade/dashboard/stake

Rave 的當前價格是多少？

Rave（KRAV）的即時價格為 NT$0.0497934003025795032000 TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

Rave 在市場上的定位如何？

Rave 目前位居市場排名第 #2576，其市值達 NT$42531704.50130833608000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

KRAV 的流通供應量是多少？

KRAV 的流通供應量為 854164133.8607213 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

Rave 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，Rave 的交易價格在 NT$0.0492277552607192616000（24 小時低點）與 NT$0.0500906621531020608000（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

Rave 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

Rave 曾達到歷史最高價 NT$2.34500990550561648000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 KRAV 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 Rave 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 -0.13% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Base Ecosystem 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。

人們還問：關於Rave的其他問題

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Rave（KRAV）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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+294.31%

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