Rain Protocol 今日價格

Rain Protocol (RAIN) 今日實時價格為 NT$ 0.0127878，過去 24 小時內變化了 1.89%。目前 RAIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0127878 每 RAIN。

Rain Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- RAIN。過去 24 小時內，RAIN 的交易價格在 NT$ 0.0121602（低點）和 NT$ 0.0130824（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，RAIN 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 +0.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.97M。

Rain Protocol（RAIN）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 2.97MNT$ 2.97M NT$ 2.97M 完全稀釋市值 NT$ 14.71BNT$ 14.71B NT$ 14.71B 流通量 ---- -- 總供應量 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 所屬公鏈 ARB

Rain Protocol 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.97M。RAIN 的流通量為 --，總供應量是 1150000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.71B。