買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Rain Protocol 目前實時價格為 0.0127878 TWD。RAIN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 RAIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Rain Protocol 目前實時價格為 0.0127878 TWD。RAIN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 RAIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 RAIN

RAIN 價格資訊

RAIN 介紹

RAIN 白皮書

RAIN 幣種官網

RAIN 代幣經濟

RAIN 價格預測

RAIN 價格歷史

RAIN 購買指南

RAIN 兌換法幣計算

RAIN 現貨

RAIN U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Rain Protocol 圖標

Rain Protocol實時價格 (RAIN)

1 RAIN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.408825966
NT$0.408825966NT$0.408825966
+1.89%1D
TWD
Rain Protocol (RAIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:35:26 (UTC+8)

Rain Protocol 今日價格

Rain Protocol (RAIN) 今日實時價格為 NT$ 0.0127878，過去 24 小時內變化了 1.89%。目前 RAIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0127878 每 RAIN。

Rain Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- RAIN。過去 24 小時內，RAIN 的交易價格在 NT$ 0.0121602（低點）和 NT$ 0.0130824（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，RAIN 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 +0.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.97M

Rain Protocol（RAIN）市場資訊

--
----

NT$ 2.97M
NT$ 2.97MNT$ 2.97M

NT$ 14.71B
NT$ 14.71BNT$ 14.71B

--
----

1,150,000,000,000
1,150,000,000,000 1,150,000,000,000

ARB

Rain Protocol 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.97M。RAIN 的流通量為 --，總供應量是 1150000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.71B

Rain Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0121602
NT$ 0.0121602NT$ 0.0121602
24H最低價
NT$ 0.0130824
NT$ 0.0130824NT$ 0.0130824
24H最高價

NT$ 0.0121602
NT$ 0.0121602NT$ 0.0121602

NT$ 0.0130824
NT$ 0.0130824NT$ 0.0130824

--
----

--
----

-0.37%

+1.89%

+0.33%

+0.33%

Rain Protocol（RAIN）價格歷史 TWD

跟蹤 Rain Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.007583483+1.89%
30天NT$ -0.0019005-12.94%
60天NT$ -0.0008343-6.13%
90天NT$ +0.0054519+74.31%
Rain Protocol 今日價格變化

今天，RAIN 記錄了 NT$ +0.007583483 (+1.89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Rain Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0019005 (-12.94%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Rain Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RAIN 的變化為 NT$ -0.0008343 (-6.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

Rain Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0054519 (+74.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Rain Protocol（RAIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Rain Protocol 價格歷史頁面

Rain Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Rain Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Rain Protocol 的價格？

Rain Protocol (RAIN) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒 - 整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
2. 採用率 - Rain Protocol 的 DeFi 服務使用情況及平台成長速度
3. 代幣實用性 - RAIN 在治理、質押以及協議費用方面的需求
4. 競爭環境 - 與其他 DeFi 協議相比的表現
5. 監管動態 - 影響 DeFi 項目的政府政策
6. 技術發展 - 協議更新、合作夥伴關係以及新功能的推出
7. 交易量 - 流動性與交易所活動
8. 比特幣／以太坊相關性 - 主要加密貨幣市場走勢

為什麼人們想知道 Rain Protocol 今天的價格？

人們希望了解 RAIN Protocol 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入/賣出機會、監控市場趨勢，以及評估投資時機。即時價格資料有助於交易者把握波動行情，並有效管理風險。

Rain Protocol 的價格預測

Rain Protocol（RAIN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RAIN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Rain Protocol (RAIN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Rain Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Rain Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Rain Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RAIN 2026–2027 年價格的預測。

關於 Rain Protocol

RAIN (Condensate) 是一種運行在權益證明 (PoS) 共識機制上的加密貨幣。它的創建目標是提供一個平台，用於開發和執行智能合約，特別關注環境可持續性和天氣數據。RAIN 生態系統通常用於創建和執行智能合約，而代幣本身則在該生態系統中用作交換媒介。RAIN 代幣的供應由固定發行模型決定，新的代幣作為獎勵被創建，用於在網絡上進行權益證明和驗證交易。

如何在台灣購買和投資 Rain Protocol

準備好開始使用 Rain Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 RAIN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Rain Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Rain Protocol (RAIN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Rain Protocol 將立即存入您的錢包。
Rain Protocol (RAIN) 購買教程

Rain Protocol 能做什麼？

擁有 Rain Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Rain Protocol (RAIN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Rain Protocol (RAIN)

Rain 是一個基於 Arbitrum 構建的去中心化選擇權協議，允許任何人創建和交易幾乎任何主題的自訂選擇權，無需任何許可。使用者可以定義自己的市場並選擇結果，參與全球性的鏈上系統。該協議的願景是建立一個開放的全球基礎，用於存取各種類別的選擇權，包括金融價格、全球事件和鏈上活動。

Rain Protocol資源

要更深入地瞭解 Rain Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Rain Protocol網站
區塊查詢

類別 :

AI AgentsAnalyticsArbitrum Ecosystem

人們還問：關於Rain Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:35:26 (UTC+8)

Rain Protocol（RAIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Rain Protocol 的更多資訊

RAINUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RAIN。在 MEXC 上探索 RAINUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Rain Protocol (RAIN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Rain Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RAIN/USDT
NT$0.409110499
NT$0.409110499NT$0.409110499
+1.96%
233.33M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3376464
NT$2.3376464NT$2.3376464

+284.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18497842
NT$0.18497842NT$0.18497842

-1.98%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4632453
NT$0.4632453NT$0.4632453

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.20736
NT$9.20736NT$9.20736

+23.81%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0628556
NT$9.0628556NT$9.0628556

+1.86%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3376464
NT$2.3376464NT$2.3376464

+284.84%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.676658
NT$8.676658NT$8.676658

+134.43%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.34776966
NT$0.34776966NT$0.34776966

+66.61%

Cap

Cap

CAP

NT$2.4725598
NT$2.4725598NT$2.4725598

+42.61%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9668592
NT$4.9668592NT$4.9668592

+27.00%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

RAIN 兌 TWD 計算器

數量

RAIN
RAIN
TWD
TWD

1 RAIN = 0.408825966 TWD