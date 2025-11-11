Rain 是一個基於 Arbitrum 構建的去中心化選擇權協議，允許任何人創建和交易幾乎任何主題的自訂選擇權，無需任何許可。使用者可以定義自己的市場並選擇結果，參與全球性的鏈上系統。該協議的願景是建立一個開放的全球基礎，用於存取各種類別的選擇權，包括金融價格、全球事件和鏈上活動。