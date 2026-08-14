FC Porto Fan Token 今日價格

FC Porto Fan Token (PORTO) 今日實時價格為 NT$ 0.4248，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 PORTO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4248 每 PORTO。

FC Porto Fan Token 目前市值在 NT$ 5.52M 排名第 #1084，流通供應量為 12.99M PORTO。過去 24 小時內，PORTO 的交易價格在 NT$ 0.4209（低點）和 NT$ 0.4353（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 468.4421869084370856448，而歷史最低價為 NT$ 17.027039808855504362。

短期表現方面，PORTO 在過去一小時內波動了 -0.50%，過去7 天內波動了 -8.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.20K。

FC Porto Fan Token（PORTO）市場資訊

排名 No.1084 市值 NT$ 5.52MNT$ 5.52M NT$ 5.52M 成交量（24H） NT$ 54.20KNT$ 54.20K NT$ 54.20K 完全稀釋市值 NT$ 16.99MNT$ 16.99M NT$ 16.99M 流通量 12.99M 12.99M 12.99M 最大供應量 40,000,000 40,000,000 40,000,000 總供應量 40,000,000 40,000,000 40,000,000 流通率 32.47% 所屬公鏈 BSC

FC Porto Fan Token 的目前市值為 NT$ 5.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.20K。PORTO 的流通量為 12.99M，總供應量是 40000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.99M。