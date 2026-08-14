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FC Porto Fan Token 目前實時價格為 0.4248 TWD。PORTO 市值為 5,517,390.058367832 TWD。追蹤台灣的 PORTO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！FC Porto Fan Token 目前實時價格為 0.4248 TWD。PORTO 市值為 5,517,390.058367832 TWD。追蹤台灣的 PORTO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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FC Porto Fan Token 圖標

FC Porto Fan Token實時價格 (PORTO)

1 PORTO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$13.584053
NT$13.584053NT$13.584053
-2.07%1D
TWD
FC Porto Fan Token (PORTO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:31:19 (UTC+8)

FC Porto Fan Token 今日價格

FC Porto Fan Token (PORTO) 今日實時價格為 NT$ 0.4248，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 PORTO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4248 每 PORTO。

FC Porto Fan Token 目前市值在 NT$ 5.52M 排名第 #1084，流通供應量為 12.99M PORTO。過去 24 小時內，PORTO 的交易價格在 NT$ 0.4209（低點）和 NT$ 0.4353（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 468.4421869084370856448，而歷史最低價為 NT$ 17.027039808855504362

短期表現方面，PORTO 在過去一小時內波動了 -0.50%，過去7 天內波動了 -8.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.20K

FC Porto Fan Token（PORTO）市場資訊

No.1084

NT$ 5.52M
NT$ 5.52MNT$ 5.52M

NT$ 54.20K
NT$ 54.20KNT$ 54.20K

NT$ 16.99M
NT$ 16.99MNT$ 16.99M

12.99M
12.99M 12.99M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

32.47%

BSC

FC Porto Fan Token 的目前市值為 NT$ 5.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.20K。PORTO 的流通量為 12.99M，總供應量是 40000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.99M

FC Porto Fan Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.4209
NT$ 0.4209NT$ 0.4209
24H最低價
NT$ 0.4353
NT$ 0.4353NT$ 0.4353
24H最高價

NT$ 0.4209
NT$ 0.4209NT$ 0.4209

NT$ 0.4353
NT$ 0.4353NT$ 0.4353

NT$ 468.4421869084370856448
NT$ 468.4421869084370856448NT$ 468.4421869084370856448

NT$ 17.027039808855504362
NT$ 17.027039808855504362NT$ 17.027039808855504362

-0.50%

-2.07%

-8.00%

-8.00%

FC Porto Fan Token（PORTO）價格歷史 TWD

跟蹤 FC Porto Fan Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.287134-2.07%
30天NT$ -0.1466-25.66%
60天NT$ -0.1411-24.94%
90天NT$ -0.3499-45.17%
FC Porto Fan Token 今日價格變化

今天，PORTO 記錄了 NT$ -0.287134 (-2.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FC Porto Fan Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1466 (-25.66%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FC Porto Fan Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PORTO 的變化為 NT$ -0.1411 (-24.94%)，從而更廣泛地了解其表現。

FC Porto Fan Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.3499 (-45.17%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FC Porto Fan Token（PORTO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FC Porto Fan Token 價格歷史頁面

FC Porto Fan Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 FC Porto Fan Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 FC Porto Fan Token 的價格？

FC Porto Fan Token (PORTO) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 球隊表現——勝利、聯賽排名及賽事進展會驅動需求。
2. 粉絲參與度——積極參與投票與球會決策，將影響代幣的實用價值。
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢會對代幣價格產生影響。
4. 代幣實用性——新功能與投票機會的推出將提升需求。
5. 供應機制——代幣銷毀、質押獎勵以及流通量的變化。
6. 合作夥伴公告——與 Chiliz 及其他平台的合作將帶來正面影響。
7. 季節性因素——轉會窗與賽程安排會造成價格波動。
8. 更廣泛的體育代幣市場表現，將影響投資者對粉絲代幣的興趣。

為什麼人們想知道 FC Porto Fan Token 今天的價格？

人們希望了解今日FC波圖粉絲代幣（PORTO）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合追蹤、買賣時機的市場判斷、投資績效評估，以及隨時掌握其持有資產的價值動態。作為一款粉絲代幣，PORTO的價格既反映了加密貨幣市場的趨勢，也體現了FC波圖的表現。

FC Porto Fan Token 的價格預測

FC Porto Fan Token（PORTO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，PORTO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
FC Porto Fan Token (PORTO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，FC Porto Fan Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FC Porto Fan Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FC Porto Fan Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 PORTO 2026–2027 年價格的預測。

關於 FC Porto Fan Token

PORTO是一種在區塊鏈平台上運作的數位資產。它的設計目的是為了促進交易並提供一種安全、高效的方式，透過網路轉移價值。PORTO的主要角色是作為其原生生態系統內的交換媒介，使用者可以參與各種活動，包括但不限於交易、抵押和治理。該資產運作在一個共識機制上，確保其網路內交易的安全性和完整性。其發行模型的設計是為了維持供需之間的平衡，從而在生態系統內促進穩定。

如何在台灣購買和投資 FC Porto Fan Token

準備好開始使用 FC Porto Fan Token 了嗎？在 MEXC 購買 PORTO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FC Porto Fan Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FC Porto Fan Token (PORTO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FC Porto Fan Token 將立即存入您的錢包。
FC Porto Fan Token (PORTO) 購買教程

FC Porto Fan Token 能做什麼？

擁有 FC Porto Fan Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 FC Porto Fan Token (PORTO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token（PORTO），是 BEP-20 網路上的球迷代幣。 PORTO 旨在獎勵葡萄牙超級聯賽中著名的足球隊波爾圖足球俱樂部的球迷。

FC Porto Fan Token資源

要更深入地瞭解 FC Porto Fan Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方FC Porto Fan Token網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

人們還問：關於FC Porto Fan Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:31:19 (UTC+8)

FC Porto Fan Token（PORTO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 FC Porto Fan Token 的更多資訊

PORTOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 PORTO。在 MEXC 上探索 PORTOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 FC Porto Fan Token (PORTO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 FC Porto Fan Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
PORTO/USDT
NT$13.580856
NT$13.580856NT$13.580856
-1.56%
127.22K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.305037
NT$2.305037NT$2.305037

+279.47%

utility token

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UTILITY

NT$0.18453084
NT$0.18453084NT$0.18453084

-2.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4482194
NT$0.4482194NT$0.4482194

-27.35%

up

up

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NT$9.165799
NT$9.165799NT$9.165799

+23.25%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.2796122
NT$9.2796122NT$9.2796122

+4.29%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.305037
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+279.47%

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Fusionist

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NT$8.98357
NT$8.98357NT$8.98357

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+64.76%

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Cap

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NT$2.4092592
NT$2.4092592NT$2.4092592

+38.96%

Heima

Heima

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NT$5.0563752
NT$5.0563752NT$5.0563752

+29.28%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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