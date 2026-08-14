FC Porto Fan Token (PORTO) 實時價格圖表
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2026-08-14 22:31:19 (UTC+8) FC Porto Fan Token 今日價格
FC Porto Fan Token (PORTO) 今日實時價格為
NT$ 0.4248，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 PORTO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4248 每 PORTO。
FC Porto Fan Token 目前市值在
NT$ 5.52M 排名第 #1084，流通供應量為 12.99M PORTO。過去 24 小時內，PORTO 的交易價格在 NT$ 0.4209（低點）和 NT$ 0.4353（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 468.4421869084370856448，而歷史最低價為 NT$ 17.027039808855504362。
短期表現方面，PORTO 在過去一小時內波動了
-0.50%，過去7 天內波動了 -8.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.20K。 FC Porto Fan Token（PORTO）市場資訊 市值 NT$ 5.52M NT$ 5.52M NT$ 5.52M 成交量（24H） NT$ 54.20K NT$ 54.20K NT$ 54.20K 完全稀釋市值 NT$ 16.99M NT$ 16.99M NT$ 16.99M 最大供應量 40,000,000 40,000,000 40,000,000 總供應量 40,000,000 40,000,000 40,000,000
FC Porto Fan Token 的目前市值為
NT$ 5.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.20K。PORTO 的流通量為 12.99M，總供應量是 40000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.99M。 購買FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.4209 NT$ 0.4209 NT$ 0.4209
24H最低價
NT$ 0.4353 NT$ 0.4353 NT$ 0.4353
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.4209 NT$ 0.4209 NT$ 0.4209 24H最高價 NT$ 0.4353 NT$ 0.4353 NT$ 0.4353 歷史最高 NT$ 468.4421869084370856448 NT$ 468.4421869084370856448 NT$ 468.4421869084370856448 最低價 NT$ 17.027039808855504362 NT$ 17.027039808855504362 NT$ 17.027039808855504362 FC Porto Fan Token（PORTO）價格歷史 TWD
跟蹤 FC Porto Fan Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.287134 -2.07% 30天 NT$ -0.1466 -25.66% 60天 NT$ -0.1411 -24.94% 90天 NT$ -0.3499 -45.17% FC Porto Fan Token 今日價格變化
今天，PORTO 記錄了
NT$ -0.287134 (-2.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 FC Porto Fan Token 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.1466 (-25.66%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 FC Porto Fan Token 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，PORTO 的變化為
NT$ -0.1411 (-24.94%)，從而更廣泛地了解其表現。 FC Porto Fan Token 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.3499 (-45.17%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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FC Porto Fan Token 價格歷史頁面 哪些因素影響 FC Porto Fan Token 的價格？
FC Porto Fan Token (PORTO) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 球隊表現——勝利、聯賽排名及賽事進展會驅動需求。 2. 粉絲參與度——積極參與投票與球會決策，將影響代幣的實用價值。 3. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢會對代幣價格產生影響。 4. 代幣實用性——新功能與投票機會的推出將提升需求。 5. 供應機制——代幣銷毀、質押獎勵以及流通量的變化。 6. 合作夥伴公告——與 Chiliz 及其他平台的合作將帶來正面影響。 7. 季節性因素——轉會窗與賽程安排會造成價格波動。 8. 更廣泛的體育代幣市場表現，將影響投資者對粉絲代幣的興趣。 為什麼人們想知道 FC Porto Fan Token 今天的價格？
人們希望了解今日FC波圖粉絲代幣（PORTO）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合追蹤、買賣時機的市場判斷、投資績效評估，以及隨時掌握其持有資產的價值動態。作為一款粉絲代幣，PORTO的價格既反映了加密貨幣市場的趨勢，也體現了FC波圖的表現。
FC Porto Fan Token 的價格預測 FC Porto Fan Token（PORTO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，PORTO 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 FC Porto Fan Token (PORTO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，FC Porto Fan Token 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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FC Porto Fan Token 價格預測
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關於 FC Porto Fan Token
PORTO是一種在區塊鏈平台上運作的數位資產。它的設計目的是為了促進交易並提供一種安全、高效的方式，透過網路轉移價值。PORTO的主要角色是作為其原生生態系統內的交換媒介，使用者可以參與各種活動，包括但不限於交易、抵押和治理。該資產運作在一個共識機制上，確保其網路內交易的安全性和完整性。其發行模型的設計是為了維持供需之間的平衡，從而在生態系統內促進穩定。
如何在台灣購買和投資 FC Porto Fan Token
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如何購買 FC Porto Fan Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FC Porto Fan Token (PORTO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
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步驟四
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步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FC Porto Fan Token 將立即存入您的錢包。
FC Porto Fan Token 能做什麼？
擁有 FC Porto Fan Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是FC Porto Fan Token (PORTO)
FC Porto Fan Token（PORTO），是 BEP-20 網路上的球迷代幣。 PORTO 旨在獎勵葡萄牙超級聯賽中著名的足球隊波爾圖足球俱樂部的球迷。
FC Porto Fan Token資源
要更深入地瞭解 FC Porto Fan Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於FC Porto Fan Token的其他問題
如果 FC Porto Fan Token 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 FC Porto Fan Token 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
FC Porto Fan Token 今日價格為 NT$ 13.580856。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
FC Porto Fan Token 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 PORTO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 FC Porto Fan Token 的交易量為 --。
PORTO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 FC Porto Fan Token 價格，請造訪 PORTO 價格頁面了解更多資訊。
PORTO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,683.75
-1.16%
ETH
1,868.77
-0.60%
GOLD(XAUT)
4,373.21
+0.53%
USDC
1.00104
+0.02%
SOL
75.24
-0.54%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 PORTO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 FC Porto Fan Token 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
FC Porto Fan Token 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 FC Porto Fan Token (PORTO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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2026-08-14 22:31:19 (UTC+8) FC Porto Fan Token（PORTO）重要行業更新
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PORTOUSDT（合約交易）
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NT$13.580856 NT$13.580856 NT$13.580856 -1.56% 127.22K (USDT) 免責聲明
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