Peezy 目前實時價格為 0.000002068 USD。跟蹤 PEEZY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PEEZY 價格趨勢。

Peezy 圖標

Peezy實時價格 (PEEZY)

1 PEEZY 兌換為 USD 的實時價格：

$0,000002067
$0,000002067$0,000002067
+1,67%1D
USD
Peezy (PEEZY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:24:22 (UTC+8)

Peezy（PEEZY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0,000001942
$ 0,000001942$ 0,000001942
24H最低價
$ 0,000002102
$ 0,000002102$ 0,000002102
24H最高價

$ 0,000001942
$ 0,000001942$ 0,000001942

$ 0,000002102
$ 0,000002102$ 0,000002102

$ 0,000017366930284222
$ 0,000017366930284222$ 0,000017366930284222

$ 0,000000008008476234
$ 0,000000008008476234$ 0,000000008008476234

+2,83%

+1,67%

-1,10%

-1,10%

Peezy（PEEZY）目前實時價格為 $ 0,000002068。過去 24 小時內，PEEZY 的交易價格在 $ 0,000001942$ 0,000002102 之間波動，市場活躍度顯著。PEEZY 的歷史最高價為 $ 0,000017366930284222，歷史最低價為 $ 0,000000008008476234

從短期表現來看，PEEZY 在過去 1 小時內的價格變動為 +2,83%，過去 24 小時內變動為 +1,67%，過去 7 天內累計變動為 -1,10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Peezy（PEEZY）市場資訊

No.2464

$ 632,08K
$ 632,08K$ 632,08K

$ 101,98K
$ 101,98K$ 101,98K

$ 869,99K
$ 869,99K$ 869,99K

305,65B
305,65B 305,65B

420.690.000.000
420.690.000.000 420.690.000.000

359.709.061.786
359.709.061.786 359.709.061.786

72,65%

ETH

Peezy 的目前市值為 $ 632,08K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 101,98K。PEEZY 的流通量為 305,65B，總供應量是 359709061786，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 869,99K

Peezy（PEEZY）價格歷史 USD

跟蹤 Peezy 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0,00000003395+1,67%
30天$ -0,000000859-29,35%
60天$ -0,000002861-58,05%
90天$ -0,000003602-63,53%
Peezy 今日價格變化

今天，PEEZY 記錄了 $ +0,00000003395 (+1,67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Peezy 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0,000000859 (-29,35%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Peezy 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PEEZY 的變化為 $ -0,000002861 (-58,05%)，從而更廣泛地了解其表現。

Peezy 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0,000003602 (-63,53%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Peezy（PEEZY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Peezy 價格歷史頁面

什麼是Peezy (PEEZY)

Peezy 建立在以太坊之上，它滿足了 Pepe 的所有願望。酷炫、自信、勇敢。一隻嘻哈青蛙，風格輕鬆隨意，活力四射。

Peezy在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Peezy 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 PEEZY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Peezy 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Peezy 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Peezy 價格預測 (USD)

Peezy（PEEZY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Peezy（PEEZY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Peezy 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Peezy 價格預測

Peezy（PEEZY）代幣經濟

了解 Peezy（PEEZY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PEEZY 代幣的完整經濟學

如何購買Peezy (PEEZY)

正在尋找如何購買 Peezy？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Peezy。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

PEEZY 兌換為當地貨幣

1 Peezy（PEEZY）至 VND
0,05441942
1 Peezy（PEEZY）至 AUD
A$0,00000312268
1 Peezy（PEEZY）至 GBP
0,00000153032
1 Peezy（PEEZY）至 EUR
0,0000017578
1 Peezy（PEEZY）至 USD
$0,000002068
1 Peezy（PEEZY）至 MYR
RM0,0000086856
1 Peezy（PEEZY）至 TRY
0,0000861322
1 Peezy（PEEZY）至 JPY
¥0,000303996
1 Peezy（PEEZY）至 ARS
ARS$0,002945866
1 Peezy（PEEZY）至 RUB
0,00017001028
1 Peezy（PEEZY）至 INR
0,00018349364
1 Peezy（PEEZY）至 IDR
Rp0,03446665288
1 Peezy（PEEZY）至 KRW
0,0029126746
1 Peezy（PEEZY）至 PHP
0,0001197372
1 Peezy（PEEZY）至 EGP
￡E.0,00009870564
1 Peezy（PEEZY）至 BRL
R$0,00001102244
1 Peezy（PEEZY）至 CAD
C$0,00000287452
1 Peezy（PEEZY）至 BDT
0,0002515722
1 Peezy（PEEZY）至 NGN
0,00302780016
1 Peezy（PEEZY）至 COP
$0,0080466914
1 Peezy（PEEZY）至 ZAR
R.0,00003561096
1 Peezy（PEEZY）至 UAH
0,00008528432
1 Peezy（PEEZY）至 TZS
T.Sh.0,005081076
1 Peezy（PEEZY）至 VES
Bs0,000376376
1 Peezy（PEEZY）至 CLP
$0,00199562
1 Peezy（PEEZY）至 PKR
Rs0,00058170772
1 Peezy（PEEZY）至 KZT
0,00113189912
1 Peezy（PEEZY）至 THB
฿0,00006687912
1 Peezy（PEEZY）至 TWD
NT$0,00006284652
1 Peezy（PEEZY）至 AED
د.إ0,00000758956
1 Peezy（PEEZY）至 CHF
Fr0,00000163372
1 Peezy（PEEZY）至 HKD
HK$0,00001608904
1 Peezy（PEEZY）至 AMD
֏0,00079233352
1 Peezy（PEEZY）至 MAD
.د.م0,00001879812
1 Peezy（PEEZY）至 MXN
$0,00003803052
1 Peezy（PEEZY）至 SAR
ريال0,00000773432
1 Peezy（PEEZY）至 ETB
Br0,00030004612
1 Peezy（PEEZY）至 KES
KSh0,00026706152
1 Peezy（PEEZY）至 JOD
د.أ0,000001466212
1 Peezy（PEEZY）至 PLN
0,00000748616
1 Peezy（PEEZY）至 RON
лв0,00000895444
1 Peezy（PEEZY）至 SEK
kr0,00001937716
1 Peezy（PEEZY）至 BGN
лв0,00000343288
1 Peezy（PEEZY）至 HUF
Ft0,00068384624
1 Peezy（PEEZY）至 CZK
0,00004272488
1 Peezy（PEEZY）至 KWD
د.ك0,00000063074
1 Peezy（PEEZY）至 ILS
0,0000068244
1 Peezy（PEEZY）至 BOB
Bs0,0000142692
1 Peezy（PEEZY）至 AZN
0,0000035156
1 Peezy（PEEZY）至 TJS
SM0,00001925308
1 Peezy（PEEZY）至 GEL
0,00000562496
1 Peezy（PEEZY）至 AOA
Kz0,00189550812
1 Peezy（PEEZY）至 BHD
.د.ب0,000000777568
1 Peezy（PEEZY）至 BMD
$0,000002068
1 Peezy（PEEZY）至 DKK
kr0,00001315248
1 Peezy（PEEZY）至 HNL
L0,0000540782
1 Peezy（PEEZY）至 MUR
0,00009370108
1 Peezy（PEEZY）至 NAD
$0,00003563164
1 Peezy（PEEZY）至 NOK
kr0,0000205766
1 Peezy（PEEZY）至 NZD
$0,00000353628
1 Peezy（PEEZY）至 PAB
B/.0,000002068
1 Peezy（PEEZY）至 PGK
K0,000008789
1 Peezy（PEEZY）至 QAR
ر.ق0,00000752752
1 Peezy（PEEZY）至 RSD
дин.0,00020632436
1 Peezy（PEEZY）至 UZS
soʻm0,02491565692
1 Peezy（PEEZY）至 ALL
L0,00017038252
1 Peezy（PEEZY）至 ANG
ƒ0,00000370172
1 Peezy（PEEZY）至 AWG
ƒ0,0000037224
1 Peezy（PEEZY）至 BBD
$0,000004136
1 Peezy（PEEZY）至 BAM
KM0,00000343288
1 Peezy（PEEZY）至 BIF
Fr0,006081988
1 Peezy（PEEZY）至 BND
$0,00000264704
1 Peezy（PEEZY）至 BSD
$0,000002068
1 Peezy（PEEZY）至 JMD
$0,00033203808
1 Peezy（PEEZY）至 KHR
0,00830521208
1 Peezy（PEEZY）至 KMF
Fr0,000866492
1 Peezy（PEEZY）至 LAK
0,04495652084
1 Peezy（PEEZY）至 LKR
Rs0,00062532184
1 Peezy（PEEZY）至 MDL
L0,00003461832
1 Peezy（PEEZY）至 MGA
Ar0,00923213104
1 Peezy（PEEZY）至 MOP
P0,00001656468
1 Peezy（PEEZY）至 MVR
0,0000316404
1 Peezy（PEEZY）至 MWK
MK0,00359027548
1 Peezy（PEEZY）至 MZN
MT0,0001321452
1 Peezy（PEEZY）至 NPR
Rs0,0002940696
1 Peezy（PEEZY）至 PYG
0,014562856
1 Peezy（PEEZY）至 RWF
Fr0,002992396
1 Peezy（PEEZY）至 SBD
$0,00001704032
1 Peezy（PEEZY）至 SCR
0,00003023416
1 Peezy（PEEZY）至 SRD
$0,0000787908
1 Peezy（PEEZY）至 SVC
$0,00001807432
1 Peezy（PEEZY）至 SZL
L0,00003561096
1 Peezy（PEEZY）至 TMT
m0,000007238
1 Peezy（PEEZY）至 TND
د.ت0,000006022016
1 Peezy（PEEZY）至 TTD
$0,00001400036
1 Peezy（PEEZY）至 UGX
Sh0,00715528
1 Peezy（PEEZY）至 XAF
Fr0,001153944
1 Peezy（PEEZY）至 XCD
$0,0000055836
1 Peezy（PEEZY）至 XOF
Fr0,001153944
1 Peezy（PEEZY）至 XPF
Fr0,000208868
1 Peezy（PEEZY）至 BWP
P0,00002746304
1 Peezy（PEEZY）至 BZD
$0,00000415668
1 Peezy（PEEZY）至 CVE
$0,00019420588
1 Peezy（PEEZY）至 DJF
Fr0,000368104
1 Peezy（PEEZY）至 DOP
$0,0001294568
1 Peezy（PEEZY）至 DZD
د.ج0,00026776464
1 Peezy（PEEZY）至 FJD
$0,000004653
1 Peezy（PEEZY）至 GNF
Fr0,01798126
1 Peezy（PEEZY）至 GTQ
Q0,00001584088
1 Peezy（PEEZY）至 GYD
$0,00043243948
1 Peezy（PEEZY）至 ISK
kr0,00024816

Peezy資源

要更深入地瞭解 Peezy，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Peezy網站
區塊查詢

人們還問：關於Peezy的其他問題

Peezy（PEEZY）今日價格是多少？
PEEZY 實時價格為 0,000002068 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 PEEZY 兌 USD 的價格是多少？
目前 PEEZY 兌 USD 的價格為 $ 0,000002068。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Peezy 的市值是多少？
PEEZY 的市值為 $ 632,08K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
PEEZY 的流通供應量是多少？
PEEZY 的流通供應量為 305,65B USD
PEEZY 的歷史最高價（ATH）是多少？
PEEZY 的歷史最高價是 0,000017366930284222 USD
PEEZY 的歷史最低價（ATL）是多少？
PEEZY 的歷史最低價是 0,000000008008476234 USD
PEEZY 的交易量是多少？
PEEZY 的 24 小時實時交易量為 $ 101,98K USD
PEEZY 今年會漲嗎？
PEEZY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 PEEZY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:24:22 (UTC+8)

PEEZY 兌 USD 計算器

數量

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0,000002068 USD

交易 PEEZY

PEEZY/USDT
$0,000002067
$0,000002067$0,000002067
+1,67%

