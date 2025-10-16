OpenVPP 目前實時價格為 0.02559 USD。跟蹤 OVPP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 OVPP 價格趨勢。OpenVPP 目前實時價格為 0.02559 USD。跟蹤 OVPP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 OVPP 價格趨勢。

OpenVPP 圖標

OpenVPP實時價格 (OVPP)

1 OVPP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02558
$0.02558$0.02558
-8.80%1D
USD
OpenVPP (OVPP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:11:08 (UTC+8)

OpenVPP（OVPP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02455
$ 0.02455$ 0.02455
24H最低價
$ 0.02904
$ 0.02904$ 0.02904
24H最高價

$ 0.02455
$ 0.02455$ 0.02455

$ 0.02904
$ 0.02904$ 0.02904

$ 0.28680257838566486
$ 0.28680257838566486$ 0.28680257838566486

$ 0.000026830293467548
$ 0.000026830293467548$ 0.000026830293467548

+0.58%

-8.79%

-28.76%

-28.76%

OpenVPP（OVPP）目前實時價格為 $ 0.02559。過去 24 小時內，OVPP 的交易價格在 $ 0.02455$ 0.02904 之間波動，市場活躍度顯著。OVPP 的歷史最高價為 $ 0.28680257838566486，歷史最低價為 $ 0.000026830293467548

從短期表現來看，OVPP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.58%，過去 24 小時內變動為 -8.79%，過去 7 天內累計變動為 -28.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OpenVPP（OVPP）市場資訊

No.837

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

$ 567.40K
$ 567.40K$ 567.40K

$ 25.59M
$ 25.59M$ 25.59M

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

80.00%

ETH

OpenVPP 的目前市值為 $ 20.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 567.40K。OVPP 的流通量為 800.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.59M

OpenVPP（OVPP）價格歷史 USD

跟蹤 OpenVPP 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0024682-8.79%
30天$ -0.07789-75.28%
60天$ -0.00441-14.70%
90天$ -0.00441-14.70%
OpenVPP 今日價格變化

今天，OVPP 記錄了 $ -0.0024682 (-8.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

OpenVPP 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.07789 (-75.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

OpenVPP 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OVPP 的變化為 $ -0.00441 (-14.70%)，從而更廣泛地了解其表現。

OpenVPP 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00441 (-14.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 OpenVPP（OVPP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 OpenVPP 價格歷史頁面

什麼是OpenVPP (OVPP)

OpenVPP 為價值 10 兆美元的電力和公用事業行業提供數位支付網路。 OpenVPP 旨在連接全球能源支付系統，為全球範圍內的分散式能源資源 (DER) 提供受監管的、收入級計量、測量、驗證和即時結算。

OpenVPP在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 OpenVPP 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 OVPP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 OpenVPP 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 OpenVPP 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

OpenVPP 價格預測 (USD)

OpenVPP（OVPP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 OpenVPP（OVPP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 OpenVPP 的長期和短期價格預測。

現在就查看 OpenVPP 價格預測

OpenVPP（OVPP）代幣經濟

了解 OpenVPP（OVPP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 OVPP 代幣的完整經濟學

如何購買OpenVPP (OVPP)

正在尋找如何購買 OpenVPP？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買OpenVPP。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

OVPP 兌換為當地貨幣

1 OpenVPP（OVPP）至 VND
673.40085
1 OpenVPP（OVPP）至 AUD
A$0.0388968
1 OpenVPP（OVPP）至 GBP
0.0189366
1 OpenVPP（OVPP）至 EUR
0.0217515
1 OpenVPP（OVPP）至 USD
$0.02559
1 OpenVPP（OVPP）至 MYR
RM0.107478
1 OpenVPP（OVPP）至 TRY
1.0724769
1 OpenVPP（OVPP）至 JPY
¥3.88968
1 OpenVPP（OVPP）至 ARS
ARS$38.1938427
1 OpenVPP（OVPP）至 RUB
2.0277516
1 OpenVPP（OVPP）至 INR
2.2583175
1 OpenVPP（OVPP）至 IDR
Rp426.4998294
1 OpenVPP（OVPP）至 PHP
1.5067392
1 OpenVPP（OVPP）至 EGP
￡E.1.2132219
1 OpenVPP（OVPP）至 BRL
R$0.1374183
1 OpenVPP（OVPP）至 CAD
C$0.0355701
1 OpenVPP（OVPP）至 BDT
3.129657
1 OpenVPP（OVPP）至 NGN
37.3575615
1 OpenVPP（OVPP）至 COP
$98.80299
1 OpenVPP（OVPP）至 ZAR
R.0.4398921
1 OpenVPP（OVPP）至 UAH
1.0770831
1 OpenVPP（OVPP）至 TZS
T.Sh.63.1850367
1 OpenVPP（OVPP）至 VES
Bs5.42508
1 OpenVPP（OVPP）至 CLP
$24.02901
1 OpenVPP（OVPP）至 PKR
Rs7.247088
1 OpenVPP（OVPP）至 KZT
13.7579517
1 OpenVPP（OVPP）至 THB
฿0.8362812
1 OpenVPP（OVPP）至 TWD
NT$0.7848453
1 OpenVPP（OVPP）至 AED
د.إ0.0939153
1 OpenVPP（OVPP）至 CHF
Fr0.0202161
1 OpenVPP（OVPP）至 HKD
HK$0.1985784
1 OpenVPP（OVPP）至 AMD
֏9.8270718
1 OpenVPP（OVPP）至 MAD
.د.م0.2359398
1 OpenVPP（OVPP）至 MXN
$0.470856
1 OpenVPP（OVPP）至 SAR
ريال0.0959625
1 OpenVPP（OVPP）至 ETB
Br3.9114315
1 OpenVPP（OVPP）至 KES
KSh3.3064839
1 OpenVPP（OVPP）至 JOD
د.أ0.01814331
1 OpenVPP（OVPP）至 PLN
0.0928917
1 OpenVPP（OVPP）至 RON
лв0.1115724
1 OpenVPP（OVPP）至 SEK
kr0.2397783
1 OpenVPP（OVPP）至 BGN
лв0.0429912
1 OpenVPP（OVPP）至 HUF
Ft8.5555047
1 OpenVPP（OVPP）至 CZK
0.5343192
1 OpenVPP（OVPP）至 KWD
د.ك0.00783054
1 OpenVPP（OVPP）至 ILS
0.0831675
1 OpenVPP（OVPP）至 BOB
Bs0.1770828
1 OpenVPP（OVPP）至 AZN
0.043503
1 OpenVPP（OVPP）至 TJS
SM0.2367075
1 OpenVPP（OVPP）至 GEL
0.0693489
1 OpenVPP（OVPP）至 AOA
Kz23.3270763
1 OpenVPP（OVPP）至 BHD
.د.ب0.00964743
1 OpenVPP（OVPP）至 BMD
$0.02559
1 OpenVPP（OVPP）至 DKK
kr0.1640319
1 OpenVPP（OVPP）至 HNL
L0.6732729
1 OpenVPP（OVPP）至 MUR
1.1638332
1 OpenVPP（OVPP）至 NAD
$0.4404039
1 OpenVPP（OVPP）至 NOK
kr0.2559
1 OpenVPP（OVPP）至 NZD
$0.0442707
1 OpenVPP（OVPP）至 PAB
B/.0.02559
1 OpenVPP（OVPP）至 PGK
K0.1077339
1 OpenVPP（OVPP）至 QAR
ر.ق0.0934035
1 OpenVPP（OVPP）至 RSD
дин.2.5774248
1 OpenVPP（OVPP）至 UZS
soʻm308.3131821
1 OpenVPP（OVPP）至 ALL
L2.1280644
1 OpenVPP（OVPP）至 ANG
ƒ0.0458061
1 OpenVPP（OVPP）至 AWG
ƒ0.0458061
1 OpenVPP（OVPP）至 BBD
$0.05118
1 OpenVPP（OVPP）至 BAM
KM0.0427353
1 OpenVPP（OVPP）至 BIF
Fr75.26019
1 OpenVPP（OVPP）至 BND
$0.0330111
1 OpenVPP（OVPP）至 BSD
$0.02559
1 OpenVPP（OVPP）至 JMD
$4.1007975
1 OpenVPP（OVPP）至 KHR
102.7709754
1 OpenVPP（OVPP）至 KMF
Fr10.85016
1 OpenVPP（OVPP）至 LAK
556.3043367
1 OpenVPP（OVPP）至 LKR
රු7.7826867
1 OpenVPP（OVPP）至 MDL
L0.4334946
1 OpenVPP（OVPP）至 MGA
Ar115.270155
1 OpenVPP（OVPP）至 MOP
P0.20472
1 OpenVPP（OVPP）至 MVR
0.391527
1 OpenVPP（OVPP）至 MWK
MK44.350029
1 OpenVPP（OVPP）至 MZN
MT1.635201
1 OpenVPP（OVPP）至 NPR
रु3.610749
1 OpenVPP（OVPP）至 PYG
181.48428
1 OpenVPP（OVPP）至 RWF
Fr37.18227
1 OpenVPP（OVPP）至 SBD
$0.2108616
1 OpenVPP（OVPP）至 SCR
0.3815469
1 OpenVPP（OVPP）至 SRD
$1.0166907
1 OpenVPP（OVPP）至 SVC
$0.2239125
1 OpenVPP（OVPP）至 SZL
L0.4404039
1 OpenVPP（OVPP）至 TMT
m0.0898209
1 OpenVPP（OVPP）至 TND
د.ت0.0752346
1 OpenVPP（OVPP）至 TTD
$0.1735002
1 OpenVPP（OVPP）至 UGX
Sh88.84848
1 OpenVPP（OVPP）至 XAF
Fr14.40717
1 OpenVPP（OVPP）至 XCD
$0.069093
1 OpenVPP（OVPP）至 XOF
Fr14.40717
1 OpenVPP（OVPP）至 XPF
Fr2.61018
1 OpenVPP（OVPP）至 BWP
P0.3413706
1 OpenVPP（OVPP）至 BZD
$0.0514359
1 OpenVPP（OVPP）至 CVE
$2.4228612
1 OpenVPP（OVPP）至 DJF
Fr4.55502
1 OpenVPP（OVPP）至 DOP
$1.6382718
1 OpenVPP（OVPP）至 DZD
د.ج3.3261882
1 OpenVPP（OVPP）至 FJD
$0.0586011
1 OpenVPP（OVPP）至 GNF
Fr222.50505
1 OpenVPP（OVPP）至 GTQ
Q0.1960194
1 OpenVPP（OVPP）至 GYD
$5.353428
1 OpenVPP（OVPP）至 ISK
kr3.12198

要更深入地瞭解 OpenVPP，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方OpenVPP網站
區塊查詢

人們還問：關於OpenVPP的其他問題

OpenVPP（OVPP）今日價格是多少？
OVPP 實時價格為 0.02559 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 OVPP 兌 USD 的價格是多少？
目前 OVPP 兌 USD 的價格為 $ 0.02559。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
OpenVPP 的市值是多少？
OVPP 的市值為 $ 20.47M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
OVPP 的流通供應量是多少？
OVPP 的流通供應量為 800.00M USD
OVPP 的歷史最高價（ATH）是多少？
OVPP 的歷史最高價是 0.28680257838566486 USD
OVPP 的歷史最低價（ATL）是多少？
OVPP 的歷史最低價是 0.000026830293467548 USD
OVPP 的交易量是多少？
OVPP 的 24 小時實時交易量為 $ 567.40K USD
OVPP 今年會漲嗎？
OVPP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 OVPP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:11:08 (UTC+8)

OpenVPP（OVPP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

