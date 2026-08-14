NSGP Governance 今日價格

NSGP Governance (NSG) 今日實時價格為 NT$ 0.008623，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 NSG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008623 每 NSG。

NSGP Governance 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- NSG。過去 24 小時內，NSG 的交易價格在 NT$ 0.008592（低點）和 NT$ 0.008623（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，NSG 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 +7.54%。過去一天，總交易量達到 NT$ 6.21K。

NSGP Governance（NSG）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 6.21KNT$ 6.21K NT$ 6.21K 完全稀釋市值 NT$ 34.49MNT$ 34.49M NT$ 34.49M 流通量 ---- -- 總供應量 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 所屬公鏈 BSC

NSGP Governance 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 6.21K。NSG 的流通量為 --，總供應量是 4000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 34.49M。