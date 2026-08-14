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MarsCoin 目前實時價格為 0.05369 TWD。MARSCOIN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 MARSCOIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！MarsCoin 目前實時價格為 0.05369 TWD。MARSCOIN 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 MARSCOIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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MarsCoin 圖標

MarsCoin實時價格 (MARSCOIN)

1 MARSCOIN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.7164693
NT$1.7164693NT$1.7164693
+0.29%1D
TWD
MarsCoin (MARSCOIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:13:09 (UTC+8)

MarsCoin 今日價格

MarsCoin (MARSCOIN) 今日實時價格為 NT$ 0.05369，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 MARSCOIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05369 每 MARSCOIN。

MarsCoin 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- MARSCOIN。過去 24 小時內，MARSCOIN 的交易價格在 NT$ 0.05073（低點）和 NT$ 0.0597（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，MARSCOIN 在過去一小時內波動了 -0.52%，過去7 天內波動了 -15.56%。過去一天，總交易量達到 NT$ 136.31K

MarsCoin（MARSCOIN）市場資訊

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NT$ 136.31K
NT$ 136.31KNT$ 136.31K

NT$ 53.69M
NT$ 53.69MNT$ 53.69M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

MarsCoin 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 136.31K。MARSCOIN 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 53.69M

MarsCoin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05073
NT$ 0.05073NT$ 0.05073
24H最低價
NT$ 0.0597
NT$ 0.0597NT$ 0.0597
24H最高價

NT$ 0.05073
NT$ 0.05073NT$ 0.05073

NT$ 0.0597
NT$ 0.0597NT$ 0.0597

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-0.52%

+0.29%

-15.56%

-15.56%

MarsCoin（MARSCOIN）價格歷史 TWD

跟蹤 MarsCoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0049634+0.29%
30天NT$ +0.04869+973.80%
60天NT$ +0.04869+973.80%
90天NT$ +0.04869+973.80%
MarsCoin 今日價格變化

今天，MARSCOIN 記錄了 NT$ +0.0049634 (+0.29%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MarsCoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.04869 (+973.80%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MarsCoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MARSCOIN 的變化為 NT$ +0.04869 (+973.80%)，從而更廣泛地了解其表現。

MarsCoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.04869 (+973.80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MarsCoin（MARSCOIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MarsCoin 價格歷史頁面

MarsCoin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 MarsCoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

MarsCoin 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MARSCOIN 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

MARSCOIN_USDT在4小時周期運行於S1樞紐0.05439上方，價格位於中樞0.05679下方區間。短期均線組呈現買入排列，長期EMA維持多頭結構，指標方向具備一致性。當前價格處於樞軸體系的中下部區域，距離上方中樞阻力仍存在明確空間。 MACD形成金叉結構，快慢線動能向上發散。RSI讀數處於中性區域，未進入超買或超賣極端值。KDJ與StochRSI指標同步向上，短線買盤動能集中釋放。布林帶開口狀態顯示波動率維持穩定，價格沿中軌附近震盪上行。多空雙方在當前價格分歧較小，動能分布偏向多方主導。 近端支撐位於S1價位0.05439，距離現價約1.0%。下方次級支撐為S2價位0.05261，距離現價約4.3%。上方首要阻力為中樞點位0.05679，距離現價約3.3%。突破中樞後的遠端參考位為R1價位0.05858，距離現價約6.6%。關鍵流動性集中於上述樞紐節點附近。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

MarsCoin 的價格預測

MarsCoin（MARSCOIN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MARSCOIN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
MarsCoin (MARSCOIN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，MarsCoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MarsCoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 MarsCoin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MARSCOIN 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 MarsCoin

準備好開始使用 MarsCoin 了嗎？在 MEXC 購買 MARSCOIN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 MarsCoin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MarsCoin (MARSCOIN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，MarsCoin 將立即存入您的錢包。
MarsCoin (MARSCOIN) 購買教程

MarsCoin 能做什麼？

擁有 MarsCoin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 MarsCoin (MARSCOIN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是MarsCoin (MARSCOIN)

一種火星誕生的幣種，可在FLAP上直接與 SPCXB 交易，並由金庫向 MARS 持有者發放 SPCXB 獎勵。

MarsCoin資源

要更深入地瞭解 MarsCoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方MarsCoin網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)

人們還問：關於MarsCoin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:13:09 (UTC+8)

MarsCoin（MARSCOIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 MarsCoin 的更多資訊

MARSCOINUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MARSCOIN。在 MEXC 上探索 MARSCOINUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 MarsCoin (MARSCOIN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 MarsCoin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MARSCOIN/USDT
NT$1.7158299
NT$1.7158299NT$1.7158299
-0.20%
2.51M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

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KII

NT$2.4962176
NT$2.4962176NT$2.4962176

+310.94%

utility token

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UTILITY

NT$0.188623
NT$0.188623NT$0.188623

-0.05%

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Thinking Cat

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NT$0.4562119
NT$0.4562119NT$0.4562119

-26.06%

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up

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NT$9.053904
NT$9.053904NT$9.053904

+21.75%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.3883102
NT$9.3883102NT$9.3883102

+5.51%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4962176
NT$2.4962176NT$2.4962176

+310.94%

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Fusionist

ACE

NT$8.5161686
NT$8.5161686NT$8.5161686

+130.09%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.35995023
NT$0.35995023NT$0.35995023

+72.45%

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Cap

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NT$2.3481965NT$2.3481965

+35.44%

Velvet

Velvet

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NT$28.4545788
NT$28.4545788NT$28.4545788

+25.91%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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MARSCOIN
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TWD

1 MARSCOIN = 1.7164693 TWD