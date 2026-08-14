edgeX實時價格 (EDGE)
edgeX (EDGE) 今日實時價格為 NT$ 0.3211，過去 24 小時內變化了 3.25%。目前 EDGE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3211 每 EDGE。
edgeX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- EDGE。過去 24 小時內，EDGE 的交易價格在 NT$ 0.3164（低點）和 NT$ 0.3352（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，EDGE 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 -16.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 176.44K。
ETH
edgeX 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 176.44K。EDGE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 321.10M。
-0.22%
-3.25%
-16.58%
-16.58%
跟蹤 edgeX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.344622
|-3.25%
|30天
|NT$ -0.0824
|-20.43%
|60天
|NT$ -0.0463
|-12.61%
|90天
|NT$ -0.9292
|-74.32%
今天，EDGE 記錄了 NT$ -0.344622 (-3.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0824 (-20.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，EDGE 的變化為 NT$ -0.0463 (-12.61%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.9292 (-74.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 edgeX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 EDGE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
EDGE_USDT在4小時周期運行於0.3311，處於中枢0.3334下方及S1支撐0.3289上方的區間內。價格位於軸心體系的下半部，短期均線組呈現買入信號排列，而長期趨勢指標則維持中性偏空狀態。從結構上看，價格受到軸心壓制，尚未有效突破關鍵分水嶺，整體仍處於震盪整理層級。 MACD指標錄得死叉形態，顯示空頭動能正在釋放。RSI進入超賣區域，表明短期拋壓過度集中，存在技術性修正需求。快慢指標出現分層現象，均線組的買入信號與振盪指標的弱勢形成背離，波動率維持低位運行，市場缺乏單邊突破的即時動能，多空雙方在當前位置陷入僵持。 近端上方阻力位位於R1價位0.3367，距離現價約1.68%，為反彈首要測試目標。下方最近支撐為S1價位0.3289，距離現價約0.66%，構成短期防守底線。遠端參考價位包括軸心0.3334及下軌S2價位0.3256，這些位置定義了當前震盪箱體的邊界範圍。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，edgeX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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