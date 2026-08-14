edgeX 今日價格

edgeX (EDGE) 今日實時價格為 NT$ 0.3211，過去 24 小時內變化了 3.25%。目前 EDGE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3211 每 EDGE。

edgeX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- EDGE。過去 24 小時內，EDGE 的交易價格在 NT$ 0.3164（低點）和 NT$ 0.3352（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，EDGE 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 -16.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 176.44K。

edgeX（EDGE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 176.44KNT$ 176.44K NT$ 176.44K 完全稀釋市值 NT$ 321.10MNT$ 321.10M NT$ 321.10M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ETH

edgeX 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 176.44K。EDGE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 321.10M。