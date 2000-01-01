Definitive 是一款針對鏈上代幣設計的高階交易平台，支援多鏈資產交易並提供多元訂單類型，包含市價單、限價單、止損單及TWAP（時間加權平均）訂單。平台透過智能路由技術整合超過100個去中心化交易所（DEX）與流動性池，確保用戶獲取最佳價格與回報。團隊由Coinbase前交易業務核心成員創立，並獲頂尖產業投資機構背書。平台生態代幣$EDGE具備實用功能，質押後可解鎖Definitive的高階交易權益。
幣種名稱EDGE
排名No.
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量1.000.000.000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BASE
簡介Definitive 是一款針對鏈上代幣設計的高階交易平台，支援多鏈資產交易並提供多元訂單類型，包含市價單、限價單、止損單及TWAP（時間加權平均）訂單。平台透過智能路由技術整合超過100個去中心化交易所（DEX）與流動性池，確保用戶獲取最佳價格與回報。團隊由Coinbase前交易業務核心成員創立，並獲頂尖產業投資機構背書。平台生態代幣$EDGE具備實用功能，質押後可解鎖Definitive的高階交易權益。
所屬板塊
社媒
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