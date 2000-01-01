EDGE

Definitive 是一款針對鏈上代幣設計的高階交易平台，支援多鏈資產交易並提供多元訂單類型，包含市價單、限價單、止損單及TWAP（時間加權平均）訂單。平台透過智能路由技術整合超過100個去中心化交易所（DEX）與流動性池，確保用戶獲取最佳價格與回報。團隊由Coinbase前交易業務核心成員創立，並獲頂尖產業投資機構背書。平台生態代幣$EDGE具備實用功能，質押後可解鎖Definitive的高階交易權益。

幣種名稱EDGE

排名No.

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量1.000.000.000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BASE

簡介Definitive 是一款針對鏈上代幣設計的高階交易平台，支援多鏈資產交易並提供多元訂單類型，包含市價單、限價單、止損單及TWAP（時間加權平均）訂單。平台透過智能路由技術整合超過100個去中心化交易所（DEX）與流動性池，確保用戶獲取最佳價格與回報。團隊由Coinbase前交易業務核心成員創立，並獲頂尖產業投資機構背書。平台生態代幣$EDGE具備實用功能，質押後可解鎖Definitive的高階交易權益。

所屬板塊

社媒

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