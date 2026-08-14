Edel 今日價格

Edel (EDEL) 今日實時價格為 NT$ 0.00906，過去 24 小時內變化了 19.52%。目前 EDEL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00906 每 EDEL。

Edel 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- EDEL。過去 24 小時內，EDEL 的交易價格在 NT$ 0.00741（低點）和 NT$ 0.00996（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，EDEL 在過去一小時內波動了 -2.90%，過去7 天內波動了 +33.23%。過去一天，總交易量達到 NT$ 103.11K。

Edel（EDEL）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 103.11KNT$ 103.11K NT$ 103.11K 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 BASE

Edel 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 103.11K。EDEL 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。