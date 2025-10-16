Crepe 目前實時價格為 0.000050621 USD。跟蹤 CREPE1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CREPE1 價格趨勢。Crepe 目前實時價格為 0.000050621 USD。跟蹤 CREPE1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CREPE1 價格趨勢。

更多關於 CREPE1

CREPE1 價格資訊

CREPE1 代幣經濟

CREPE1 價格預測

CREPE1 價格歷史

CREPE1 購買指南

CREPE1 兌換法幣計算

CREPE1 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Crepe 圖標

Crepe實時價格 (CREPE1)

1 CREPE1 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000050621
$0.000050621$0.000050621
-14.55%1D
USD
Crepe (CREPE1) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:31 (UTC+8)

Crepe（CREPE1）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000048006
$ 0.000048006$ 0.000048006
24H最低價
$ 0.000064194
$ 0.000064194$ 0.000064194
24H最高價

$ 0.000048006
$ 0.000048006$ 0.000048006

$ 0.000064194
$ 0.000064194$ 0.000064194

--
----

--
----

-0.59%

-14.54%

-12.89%

-12.89%

Crepe（CREPE1）目前實時價格為 $ 0.000050621。過去 24 小時內，CREPE1 的交易價格在 $ 0.000048006$ 0.000064194 之間波動，市場活躍度顯著。CREPE1 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，CREPE1 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.59%，過去 24 小時內變動為 -14.54%，過去 7 天內累計變動為 -12.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Crepe（CREPE1）市場資訊

--
----

$ 151.56K
$ 151.56K$ 151.56K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Crepe 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 151.56K。CREPE1 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Crepe（CREPE1）價格歷史 USD

跟蹤 Crepe 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00000861949-14.54%
30天$ +0.000027817+121.98%
60天$ +0.000041475+453.47%
90天$ +0.000046621+1,165.52%
Crepe 今日價格變化

今天，CREPE1 記錄了 $ -0.00000861949 (-14.54%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Crepe 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000027817 (+121.98%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Crepe 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CREPE1 的變化為 $ +0.000041475 (+453.47%)，從而更廣泛地了解其表現。

Crepe 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.000046621 (+1,165.52%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Crepe（CREPE1）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Crepe 價格歷史頁面

什麼是Crepe (CREPE1)

CREPE1 是一個基於 BSC 的項目，特色是每個都有金色頭像，敘事對標 CAKE。

Crepe在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Crepe 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CREPE1 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Crepe 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Crepe 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Crepe 價格預測 (USD)

Crepe（CREPE1）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Crepe（CREPE1）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Crepe 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Crepe 價格預測

Crepe（CREPE1）代幣經濟

了解 Crepe（CREPE1）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CREPE1 代幣的完整經濟學

如何購買Crepe (CREPE1)

正在尋找如何購買 Crepe？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Crepe。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CREPE1 兌換為當地貨幣

1 Crepe（CREPE1）至 VND
1.332091615
1 Crepe（CREPE1）至 AUD
A$0.00007694392
1 Crepe（CREPE1）至 GBP
0.00003745954
1 Crepe（CREPE1）至 EUR
0.00004302785
1 Crepe（CREPE1）至 USD
$0.000050621
1 Crepe（CREPE1）至 MYR
RM0.0002126082
1 Crepe（CREPE1）至 TRY
0.00212152611
1 Crepe（CREPE1）至 JPY
¥0.007694392
1 Crepe（CREPE1）至 ARS
ARS$0.07555336113
1 Crepe（CREPE1）至 RUB
0.00401171425
1 Crepe（CREPE1）至 INR
0.00446578462
1 Crepe（CREPE1）至 IDR
Rp0.84368299586
1 Crepe（CREPE1）至 PHP
0.00297803343
1 Crepe（CREPE1）至 EGP
￡E.0.00240146024
1 Crepe（CREPE1）至 BRL
R$0.00027132856
1 Crepe（CREPE1）至 CAD
C$0.00007036319
1 Crepe（CREPE1）至 BDT
0.00619347935
1 Crepe（CREPE1）至 NGN
0.07379124412
1 Crepe（CREPE1）至 COP
$0.19620497116
1 Crepe（CREPE1）至 ZAR
R.0.0008706812
1 Crepe（CREPE1）至 UAH
0.00212557579
1 Crepe（CREPE1）至 TZS
T.Sh.0.12498982973
1 Crepe（CREPE1）至 VES
Bs0.010731652
1 Crepe（CREPE1）至 CLP
$0.047533119
1 Crepe（CREPE1）至 PKR
Rs0.01431966848
1 Crepe（CREPE1）至 KZT
0.02721536823
1 Crepe（CREPE1）至 THB
฿0.00165378807
1 Crepe（CREPE1）至 TWD
NT$0.00155305228
1 Crepe（CREPE1）至 AED
د.إ0.00018577907
1 Crepe（CREPE1）至 CHF
Fr0.00003999059
1 Crepe（CREPE1）至 HKD
HK$0.00039281896
1 Crepe（CREPE1）至 AMD
֏0.01933570337
1 Crepe（CREPE1）至 MAD
.د.م0.00046621941
1 Crepe（CREPE1）至 MXN
$0.00093092019
1 Crepe（CREPE1）至 SAR
ريال0.00018982875
1 Crepe（CREPE1）至 ETB
Br0.00773741985
1 Crepe（CREPE1）至 KES
KSh0.00653972699
1 Crepe（CREPE1）至 JOD
د.أ0.000035890289
1 Crepe（CREPE1）至 PLN
0.00018375423
1 Crepe（CREPE1）至 RON
лв0.00022070756
1 Crepe（CREPE1）至 SEK
kr0.00047381256
1 Crepe（CREPE1）至 BGN
лв0.00008504328
1 Crepe（CREPE1）至 HUF
Ft0.01691855062
1 Crepe（CREPE1）至 CZK
0.00105646027
1 Crepe（CREPE1）至 KWD
د.ك0.000015490026
1 Crepe（CREPE1）至 ILS
0.00016502446
1 Crepe（CREPE1）至 BOB
Bs0.00034877869
1 Crepe（CREPE1）至 AZN
0.0000860557
1 Crepe（CREPE1）至 TJS
SM0.00047128151
1 Crepe（CREPE1）至 GEL
0.00013718291
1 Crepe（CREPE1）至 AOA
Kz0.04614458497
1 Crepe（CREPE1）至 BHD
.د.ب0.000019084117
1 Crepe（CREPE1）至 BMD
$0.000050621
1 Crepe（CREPE1）至 DKK
kr0.00032448061
1 Crepe（CREPE1）至 HNL
L0.00132778883
1 Crepe（CREPE1）至 MUR
0.00230224308
1 Crepe（CREPE1）至 NAD
$0.00087675572
1 Crepe（CREPE1）至 NOK
kr0.00050570379
1 Crepe（CREPE1）至 NZD
$0.00008757433
1 Crepe（CREPE1）至 PAB
B/.0.000050621
1 Crepe（CREPE1）至 PGK
K0.00021564546
1 Crepe（CREPE1）至 QAR
ر.ق0.00018426044
1 Crepe（CREPE1）至 RSD
дин.0.00509399123
1 Crepe（CREPE1）至 UZS
soʻm0.60989142599
1 Crepe（CREPE1）至 ALL
L0.00420609889
1 Crepe（CREPE1）至 ANG
ƒ0.00009061159
1 Crepe（CREPE1）至 AWG
ƒ0.00009061159
1 Crepe（CREPE1）至 BBD
$0.000101242
1 Crepe（CREPE1）至 BAM
KM0.00008504328
1 Crepe（CREPE1）至 BIF
Fr0.148876361
1 Crepe（CREPE1）至 BND
$0.00006530109
1 Crepe（CREPE1）至 BSD
$0.000050621
1 Crepe（CREPE1）至 JMD
$0.00810543452
1 Crepe（CREPE1）至 KHR
0.20329697326
1 Crepe（CREPE1）至 KMF
Fr0.021463304
1 Crepe（CREPE1）至 LAK
1.10045649973
1 Crepe（CREPE1）至 LKR
රු0.01534879341
1 Crepe（CREPE1）至 MDL
L0.00086258184
1 Crepe（CREPE1）至 MGA
Ar0.2280222945
1 Crepe（CREPE1）至 MOP
P0.00040446179
1 Crepe（CREPE1）至 MVR
0.0007745013
1 Crepe（CREPE1）至 MWK
MK0.0875793921
1 Crepe（CREPE1）至 MZN
MT0.0032346819
1 Crepe（CREPE1）至 NPR
रु0.00709655799
1 Crepe（CREPE1）至 PYG
0.356473082
1 Crepe（CREPE1）至 RWF
Fr0.073349829
1 Crepe（CREPE1）至 SBD
$0.00041711704
1 Crepe（CREPE1）至 SCR
0.00070160706
1 Crepe（CREPE1）至 SRD
$0.00201117233
1 Crepe（CREPE1）至 SVC
$0.00044192133
1 Crepe（CREPE1）至 SZL
L0.00087675572
1 Crepe（CREPE1）至 TMT
m0.00017767971
1 Crepe（CREPE1）至 TND
د.ت0.000148522014
1 Crepe（CREPE1）至 TTD
$0.00034270417
1 Crepe（CREPE1）至 UGX
Sh0.175756112
1 Crepe（CREPE1）至 XAF
Fr0.028499623
1 Crepe（CREPE1）至 XCD
$0.0001366767
1 Crepe（CREPE1）至 XOF
Fr0.028499623
1 Crepe（CREPE1）至 XPF
Fr0.005163342
1 Crepe（CREPE1）至 BWP
P0.00072134925
1 Crepe（CREPE1）至 BZD
$0.000101242
1 Crepe（CREPE1）至 CVE
$0.00479937701
1 Crepe（CREPE1）至 DJF
Fr0.008959917
1 Crepe（CREPE1）至 DOP
$0.00323822537
1 Crepe（CREPE1）至 DZD
د.ج0.00657971758
1 Crepe（CREPE1）至 FJD
$0.00011592209
1 Crepe（CREPE1）至 GNF
Fr0.440149595
1 Crepe（CREPE1）至 GTQ
Q0.00038674444
1 Crepe（CREPE1）至 GYD
$0.01057422069
1 Crepe（CREPE1）至 ISK
kr0.006175762

Crepe資源

要更深入地瞭解 Crepe，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Crepe的其他問題

Crepe（CREPE1）今日價格是多少？
CREPE1 實時價格為 0.000050621 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CREPE1 兌 USD 的價格是多少？
目前 CREPE1 兌 USD 的價格為 $ 0.000050621。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Crepe 的市值是多少？
CREPE1 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CREPE1 的流通供應量是多少？
CREPE1 的流通供應量為 -- USD
CREPE1 的歷史最高價（ATH）是多少？
CREPE1 的歷史最高價是 -- USD
CREPE1 的歷史最低價（ATL）是多少？
CREPE1 的歷史最低價是 -- USD
CREPE1 的交易量是多少？
CREPE1 的 24 小時實時交易量為 $ 151.56K USD
CREPE1 今年會漲嗎？
CREPE1 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CREPE1 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:15:31 (UTC+8)

Crepe（CREPE1）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CREPE1 兌 USD 計算器

數量

CREPE1
CREPE1
USD
USD

1 CREPE1 = 0.000050621 USD

交易 CREPE1

CREPE1/USDT
$0.000050621
$0.000050621$0.000050621
-14.53%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,276.40
$115,276.40$115,276.40

+1.39%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,157.54
$4,157.54$4,157.54

+2.01%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04999
$0.04999$0.04999

+58.14%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.75
$199.75$199.75

+0.09%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5280
$5.5280$5.5280

-11.41%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,157.54
$4,157.54$4,157.54

+2.01%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,276.40
$115,276.40$115,276.40

+1.39%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.75
$199.75$199.75

+0.09%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6293
$2.6293$2.6293

-0.42%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20301
$0.20301$0.20301

-0.01%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2276
$0.2276$0.2276

+355.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002143
$0.002143$0.002143

+114.30%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012900
$0.000000000000000000012900$0.000000000000000000012900

+1,617.70%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2276
$0.2276$0.2276

+355.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.05000
$0.05000$0.05000

+150.00%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000012
$0.000000000000012$0.000000000000012

+140.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000900
$0.0000000900$0.0000000900

+125.00%