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Collect on Fanable 目前實時價格為 0.05865 TWD。COLLECT 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 COLLECT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Collect on Fanable 目前實時價格為 0.05865 TWD。COLLECT 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 COLLECT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Collect on Fanable 圖標

Collect on Fanable實時價格 (COLLECT)

1 COLLECT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.8740814
NT$1.8740814NT$1.8740814
-0.62%1D
TWD
Collect on Fanable (COLLECT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:36:50 (UTC+8)

Collect on Fanable 今日價格

Collect on Fanable (COLLECT) 今日實時價格為 NT$ 0.05865，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 COLLECT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05865 每 COLLECT。

Collect on Fanable 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- COLLECT。過去 24 小時內，COLLECT 的交易價格在 NT$ 0.05555（低點）和 NT$ 0.06228（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，COLLECT 在過去一小時內波動了 -0.75%，過去7 天內波動了 +8.45%。過去一天，總交易量達到 NT$ 112.54K

Collect on Fanable（COLLECT）市場資訊

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NT$ 112.54K
NT$ 112.54KNT$ 112.54K

NT$ 175.95M
NT$ 175.95MNT$ 175.95M

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3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

Collect on Fanable 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 112.54K。COLLECT 的流通量為 --，總供應量是 3000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 175.95M

Collect on Fanable 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05555
NT$ 0.05555NT$ 0.05555
24H最低價
NT$ 0.06228
NT$ 0.06228NT$ 0.06228
24H最高價

NT$ 0.05555
NT$ 0.05555NT$ 0.05555

NT$ 0.06228
NT$ 0.06228NT$ 0.06228

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-0.75%

-0.62%

+8.45%

+8.45%

Collect on Fanable（COLLECT）價格歷史 TWD

跟蹤 Collect on Fanable 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0116918-0.62%
30天NT$ +0.01526+35.16%
60天NT$ +0.00393+7.18%
90天NT$ -0.00449-7.12%
Collect on Fanable 今日價格變化

今天，COLLECT 記錄了 NT$ -0.0116918 (-0.62%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Collect on Fanable 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.01526 (+35.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Collect on Fanable 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，COLLECT 的變化為 NT$ +0.00393 (+7.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

Collect on Fanable 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00449 (-7.12%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Collect on Fanable（COLLECT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Collect on Fanable 價格歷史頁面

Collect on Fanable 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Collect on Fanable 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Collect on Fanable 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 COLLECT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

COLLECT_USDT在4小時周期運行於0.05525附近。價格位於中樞0.05533下方極窄區間內。S1樞紐0.05476與現價距離不足1.5%。市場處於多空平衡的收斂結構中。MA與EMA組未呈現明確方向性排列。MACD形成金叉形態。RSI指標處於中性區域。快慢線動能出現輕微分化。波動率維持低位壓縮狀態。布林帶開口收窄顯示變盤前兆。近端上方阻力位於R1樞紐0.05619，該價位距離現價約1.7%。下方最近支撐為S1點位0.05476。遠端參考位S2位於0.0539。關鍵流動性集中於0.05476至0.05619區間。價格突破該邊界將引發短期趨勢重構。當前盤面缺乏單邊驅動因子。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Collect on Fanable 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

在 Fanable 平台上，COLLECT 代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 平台採用率與用戶增長——加入的收藏家越多，需求便會隨之增加。
2. NFT 市場情緒——更廣泛的 NFT 生態圈內的多頭或空頭週期，都會對收藏品產生影響。
3. 應用場景擴展——COLLECT 代幣新用途的推出，將進一步驅動其價值提升。
4. 平台交易量——更高的交易活動將促進代幣的流通。
5. 與創作者／品牌的合作夥伴關係——優質的合作關係能吸引更多的用戶。
6. 代幣供應機制——包括質押獎勵、銷毀或發行量的調整等。
7. 整體加密貨幣市場環境——比特幣與以太坊的走勢將對所有代幣產生影響。
8. 平台開發更新——新功能與改進措施的推出。
9. 社區參與度。
10. 影響 NFT／加密貨幣的監管相關新聞。

為什麼人們想知道 Collect on Fanable 今天的價格？

人們希望了解今日的 COLLECT 價格，因為他們是投資者或交易者，需要即時市場數據來做出明智的決策，以決定是否買入、賣出，或是持有該代幣。實時價格能協助他們追蹤投資組合價值、評估市場趨勢，並有效掌握交易時機。

Collect on Fanable 的價格預測

Collect on Fanable（COLLECT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，COLLECT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Collect on Fanable (COLLECT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Collect on Fanable 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Collect on Fanable 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Collect on Fanable 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 COLLECT 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Collect on Fanable

準備好開始使用 Collect on Fanable 了嗎？在 MEXC 購買 COLLECT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Collect on Fanable 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Collect on Fanable (COLLECT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Collect on Fanable 將立即存入您的錢包。
Collect on Fanable (COLLECT) 購買教程

Collect on Fanable 能做什麼？

擁有 Collect on Fanable 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Collect on Fanable (COLLECT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable 是一個基於區塊鏈技術的實體收藏品交易平台。它創造了客製化的收藏體驗，提供數千種商品，例如評級寶可夢卡牌、漫畫書和手辦。 Fanable 允許使用者儲存實體收藏品，以新收藏品豐富您的收藏，或快速出售給廣大收藏家。其直覺的控制面板支援即時追蹤投資組合和損益。它無縫銜接了 Web 2.0 和 Web 3，整合了 Stripe 和加密貨幣支付，並提供鏈上所有權證明。 Fanable 透過多通路平台分銷，方便零售用戶輕鬆註冊。該平台可在 iOS、Google Play、行動原生應用程式和網頁版上使用。背後由 Ripple、Polygon、Morningstar、Borderless 等收藏品和 Web 3 領域領先的公司支援。

Collect on Fanable資源

要更深入地瞭解 Collect on Fanable，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Collect on Fanable網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

人們還問：關於Collect on Fanable的其他問題

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Collect on Fanable（COLLECT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Collect on Fanable 的更多資訊

COLLECTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 COLLECT。在 MEXC 上探索 COLLECTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Collect on Fanable (COLLECT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Collect on Fanable 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
COLLECT/USDT
NT$1.8775981
NT$1.8775981NT$1.8775981
-0.47%
1.93M (USDT)

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NT$2.9150246
NT$2.9150246NT$2.9150246

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utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1771138
NT$0.1771138NT$0.1771138

-6.14%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4705984
NT$0.4705984NT$0.4705984

-23.73%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.986767
NT$8.986767NT$8.986767

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3413143
NT$9.3413143NT$9.3413143

+4.99%

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Fusionist

Fusionist

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NT$8.6370152
NT$8.6370152NT$8.6370152

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AKEDO

AKEDO

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NT$0.37369733
NT$0.37369733NT$0.37369733

+79.04%

Heima

Heima

HEI

NT$5.3025442
NT$5.3025442NT$5.3025442

+35.58%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.0332142
NT$28.0332142NT$28.0332142

+24.05%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7184307
NT$3.7184307NT$3.7184307

+21.76%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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COLLECT
TWD
TWD

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