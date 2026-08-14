Collect on Fanable實時價格 (COLLECT)
Collect on Fanable (COLLECT) 今日實時價格為 NT$ 0.05865，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 COLLECT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05865 每 COLLECT。
Collect on Fanable 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- COLLECT。過去 24 小時內，COLLECT 的交易價格在 NT$ 0.05555（低點）和 NT$ 0.06228（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，COLLECT 在過去一小時內波動了 -0.75%，過去7 天內波動了 +8.45%。過去一天，總交易量達到 NT$ 112.54K。
BSC
Collect on Fanable 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 112.54K。COLLECT 的流通量為 --，總供應量是 3000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 175.95M。
-0.75%
-0.62%
+8.45%
+8.45%
跟蹤 Collect on Fanable 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0116918
|-0.62%
|30天
|NT$ +0.01526
|+35.16%
|60天
|NT$ +0.00393
|+7.18%
|90天
|NT$ -0.00449
|-7.12%
今天，COLLECT 記錄了 NT$ -0.0116918 (-0.62%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.01526 (+35.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，COLLECT 的變化為 NT$ +0.00393 (+7.18%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00449 (-7.12%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Collect on Fanable 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 COLLECT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
COLLECT_USDT在4小時周期運行於0.05525附近。價格位於中樞0.05533下方極窄區間內。S1樞紐0.05476與現價距離不足1.5%。市場處於多空平衡的收斂結構中。MA與EMA組未呈現明確方向性排列。MACD形成金叉形態。RSI指標處於中性區域。快慢線動能出現輕微分化。波動率維持低位壓縮狀態。布林帶開口收窄顯示變盤前兆。近端上方阻力位於R1樞紐0.05619，該價位距離現價約1.7%。下方最近支撐為S1點位0.05476。遠端參考位S2位於0.0539。關鍵流動性集中於0.05476至0.05619區間。價格突破該邊界將引發短期趨勢重構。當前盤面缺乏單邊驅動因子。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Collect on Fanable 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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要更深入地瞭解 Collect on Fanable，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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