Collect on Fanable 今日價格

Collect on Fanable (COLLECT) 今日實時價格為 NT$ 0.05865，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 COLLECT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05865 每 COLLECT。

Collect on Fanable 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- COLLECT。過去 24 小時內，COLLECT 的交易價格在 NT$ 0.05555（低點）和 NT$ 0.06228（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，COLLECT 在過去一小時內波動了 -0.75%，過去7 天內波動了 +8.45%。過去一天，總交易量達到 NT$ 112.54K。

Collect on Fanable（COLLECT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 112.54KNT$ 112.54K NT$ 112.54K 完全稀釋市值 NT$ 175.95MNT$ 175.95M NT$ 175.95M 流通量 ---- -- 總供應量 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Collect on Fanable 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 112.54K。COLLECT 的流通量為 --，總供應量是 3000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 175.95M。