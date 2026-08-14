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Aleph Zero 目前實時價格為 0,008785 TWD。AZERO 市值為 2.343.653,084535 TWD。追蹤台灣的 AZERO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Aleph Zero 目前實時價格為 0,008785 TWD。AZERO 市值為 2.343.653,084535 TWD。追蹤台灣的 AZERO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Aleph Zero 圖標

Aleph Zero實時價格 (AZERO)

1 AZERO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0,2807686
NT$0,2807686NT$0,2807686
+1.59%1D
TWD
Aleph Zero (AZERO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:23:54 (UTC+8)

Aleph Zero 今日價格

Aleph Zero (AZERO) 今日實時價格為 NT$ 0,008785，過去 24 小時內變化了 1,59%。目前 AZERO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,008785 每 AZERO。

Aleph Zero 目前市值在 NT$ 2.34M 排名第 #1688，流通供應量為 266.78M AZERO。過去 24 小時內，AZERO 的交易價格在 NT$ 0,008646（低點）和 NT$ 0,008896（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 98,802810585461300068，而歷史最低價為 NT$ 0,1223862775349899872

短期表現方面，AZERO 在過去一小時內波動了 -%0,02，過去7 天內波動了 -%9,76。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.44K

Aleph Zero（AZERO）市場資訊

No.1688

NT$ 2.34M
NT$ 2.34MNT$ 2.34M

NT$ 56.44K
NT$ 56.44KNT$ 56.44K

NT$ 2,95M
NT$ 2,95MNT$ 2,95M

266.78M
266.78M 266.78M

336.231.180
336.231.180 336.231.180

AZERO

Aleph Zero 的目前市值為 NT$ 2.34M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.44K。AZERO 的流通量為 266.78M，總供應量是 336231180，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2,95M

Aleph Zero 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,008646
NT$ 0,008646NT$ 0,008646
24H最低價
NT$ 0,008896
NT$ 0,008896NT$ 0,008896
24H最高價

NT$ 0,008646
NT$ 0,008646NT$ 0,008646

NT$ 0,008896
NT$ 0,008896NT$ 0,008896

NT$ 98,802810585461300068
NT$ 98,802810585461300068NT$ 98,802810585461300068

NT$ 0,1223862775349899872
NT$ 0,1223862775349899872NT$ 0,1223862775349899872

-%0,02

+%1,59

-%9,76

-%9,76

Aleph Zero（AZERO）價格歷史 TWD

跟蹤 Aleph Zero 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0,00439435+%1,59
30天NT$ +0,003267+%59,20
60天NT$ +0,003019+%52,35
90天NT$ -0,005806-%39,80
Aleph Zero 今日價格變化

今天，AZERO 記錄了 NT$ +0,00439435 (+%1,59) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Aleph Zero 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0,003267 (+%59,20)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Aleph Zero 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AZERO 的變化為 NT$ +0,003019 (+%52,35)，從而更廣泛地了解其表現。

Aleph Zero 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,005806 (-%39,80)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Aleph Zero（AZERO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Aleph Zero 價格歷史頁面

Aleph Zero 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Aleph Zero 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Aleph Zero 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

幾項關鍵因素會影響 Aleph Zero（AZERO）的價格：

1. 技術採用程度——以隱私為核心的區塊鏈功能與智慧合約能力
2. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢及投資者信心
3. 合作夥伴公告——策略性合作與整合案
4. 交易量——交易所上的流動性會影響價格穩定性
5. 競爭態勢——相較其他隱私幣與第一層區塊鏈的表現
6. 監管消息——隱私幣相關法規將對需求產生影響
7. 開發進展——網路升級與生態系統的成長

為什麼人們想知道 Aleph Zero 今天的價格？

人們希望了解 Aleph Zero (AZERO) 的今日價格，原因有以下幾點：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、掌握市場進出時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格監控有助於投資人即時評估波動性、規劃策略，並評估潛在的盈虧情況。

Aleph Zero 的價格預測

Aleph Zero（AZERO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AZERO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 %0,00
Aleph Zero (AZERO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Aleph Zero 的價格可能實現 %0,00 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Aleph Zero 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Aleph Zero 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AZERO 2026–2027 年價格的預測。

關於 Aleph Zero

AZERO是一種運行在其自有專屬區塊鏈上的數位資產。AZERO的主要目的是以分散式的方式進行交易和儲存價值，並專注於提供一個安全且高效的數位資產交換平台。它採用獨特的共識機制和鏈設計來維護網路的完整性和安全性。AZERO生態系統的設計具有多功能性，能夠應對超越簡單交易的廣泛應用，包括智能合約和分散式應用程序（dApps）。其發行模型基於挖礦，與許多其他加密貨幣相似，確保供應穩定且可預測。AZERO在更廣泛的加密貨幣市場中的角色，由其技術創新和對分散化和安全的承諾所定義。

如何在台灣購買和投資 Aleph Zero

準備好開始使用 Aleph Zero 了嗎？在 MEXC 購買 AZERO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Aleph Zero 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Aleph Zero (AZERO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Aleph Zero 將立即存入您的錢包。
Aleph Zero (AZERO) 購買教程

Aleph Zero 能做什麼？

擁有 Aleph Zero 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Aleph Zero (AZERO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero資源

要更深入地瞭解 Aleph Zero，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Aleph Zero網站
區塊查詢

類別 :

Layer 1 (L1)Layer 2 (L2)Privacy

人們還問：關於Aleph Zero的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:23:54 (UTC+8)

Aleph Zero（AZERO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Aleph Zero 的更多資訊

AZEROUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AZERO。在 MEXC 上探索 AZEROUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Aleph Zero (AZERO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Aleph Zero 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AZERO/USDT
NT$0,28073664
NT$0,28073664NT$0,28073664
+%1,56
6.46M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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比特幣

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USDCoin

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最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,8207896
NT$2,8207896NT$2,8207896

+%364,52

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,17725016
NT$0,17725016NT$0,17725016

-%6,04

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,468214
NT$0,468214NT$0,468214

-%24,09

up

up

UPROBINHOOD

NT$8,977564
NT$8,977564NT$8,977564

+%20,76

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9,3652388
NT$9,3652388NT$9,3652388

+%5,29

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9,1376836
NT$9,1376836NT$9,1376836

+%146,96

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,375808052
NT$0,375808052NT$0,375808052

+%80,10

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34,6098036
NT$34,6098036NT$34,6098036

+%53,20

Heima

Heima

HEI

NT$4,9413356
NT$4,9413356NT$4,9413356

+%26,38

Humanity

Humanity

H

NT$3,6117996
NT$3,6117996NT$3,6117996

+%18,31

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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AZERO
TWD
TWD

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