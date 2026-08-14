Aleph Zero 今日價格

Aleph Zero (AZERO) 今日實時價格為 NT$ 0,008785，過去 24 小時內變化了 1,59%。目前 AZERO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,008785 每 AZERO。

Aleph Zero 目前市值在 NT$ 2.34M 排名第 #1688，流通供應量為 266.78M AZERO。過去 24 小時內，AZERO 的交易價格在 NT$ 0,008646（低點）和 NT$ 0,008896（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 98,802810585461300068，而歷史最低價為 NT$ 0,1223862775349899872。

短期表現方面，AZERO 在過去一小時內波動了 -%0,02，過去7 天內波動了 -%9,76。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.44K。

Aleph Zero（AZERO）市場資訊

排名 No.1688 市值 NT$ 2.34MNT$ 2.34M NT$ 2.34M 成交量（24H） NT$ 56.44KNT$ 56.44K NT$ 56.44K 完全稀釋市值 NT$ 2,95MNT$ 2,95M NT$ 2,95M 流通量 266.78M 266.78M 266.78M 總供應量 336.231.180 336.231.180 336.231.180 所屬公鏈 AZERO

Aleph Zero 的目前市值為 NT$ 2.34M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.44K。AZERO 的流通量為 266.78M，總供應量是 336231180，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2,95M。