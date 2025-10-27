401jK（401JK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00357237 $ 0.00357237 $ 0.00357237 24H最低價 $ 0.00401267 $ 0.00401267 $ 0.00401267 24H最高價 24H最低價 $ 0.00357237$ 0.00357237 $ 0.00357237 24H最高價 $ 0.00401267$ 0.00401267 $ 0.00401267 歷史最高 $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 最低價 $ 0.00007399$ 0.00007399 $ 0.00007399 漲跌幅（1H） -0.25% 漲跌幅（1D） +3.89% 漲跌幅（7D） +9.71% 漲跌幅（7D） +9.71%

401jK（401JK）目前實時價格為 $0.00395055。過去 24 小時內，401JK 的交易價格在 $ 0.00357237 至 $ 0.00401267 之間波動，市場活躍度顯著。401JK 的歷史最高價為 $ 0.01195204，歷史最低價為 $ 0.00007399。

從短期表現來看，401JK 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.25%，過去 24 小時內變動為 +3.89%，過去 7 天內累計變動為 +9.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

401jK（401JK）市場資訊

市值 $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M 流通量 999.34M 999.34M 999.34M 總供應量 999,343,501.906457 999,343,501.906457 999,343,501.906457

401jK 的目前市值為 $ 3.95M, 它過去 24 小時的交易量為 --。401JK 的流通量為 999.34M，總供應量是 999343501.906457，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.95M。