MEXC USDT本位合約完整指南





本指南旨在為初學者和有經驗的交易者提供關於MEXC USDT本位合約的全方位指南，並指導如何在MEXC上進行高效且安全的交易。









USDT本位合約是指與美元穩定幣USDT掛鈎的期貨交易合約，其充當保證金和計算盈虧的幣種都為USDT。









MEXC USDT本位合約是一種數字貨幣衍生品，以USDT為計價和結算單位。其突出特點包括：①支持高槓桿交易，1-200倍槓桿可以自由調節，可以用小資金撬動大收益。②支持雙向持倉，用戶可以同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立，多空雙向持倉時，需要按照風險限制等級占用相應的保證金。③多種保證金模式可供選擇，包括全倉和逐倉兩種模式，滿足了不同用戶的風險偏好和交易策略。





此外，MEXC有超低的手續費，其中掛單手續費為0%，吃單手續費僅為0.01%，且用戶可通過使用平台幣MX抵扣吃單手續費並享受10%的額外折扣，從而降低了交易成本。









3.1 登錄您的MEXC賬戶，選擇USDT本位永續合約









3.2 選擇您的交易對









3.3 選擇保證金模式，MEXC支持逐倉和全倉保證金模式





兩種保證金模式的區別如下：





逐倉模式下，一定數量保證金被分配到倉位上，如果倉位保證金虧損到低於維持保證金的水平，倉位將被強平。同時您也可以選擇為這個倉位添加或減少保證金。





全倉模式下，所有全倉倉位共享該資產的全倉保證金，在強平事件中，交易者可能會損失全部該保證金和該保證金資產下的所有全倉倉位。









3.4 確定您的槓桿倍數









3.5選擇您的委託方式，進行價格和數量設置





MEXC支持五種委託方式，分別是：①限價委託②市價委託③計劃委託④跟蹤委託⑤只做Maker。





①限價委託是指以特定或更優價格進行買賣，限價單不能保證執行。





②市價委託是指以目前市場可獲得的最優價格進行快速買賣。





③計劃委託是指用戶可預先設置觸發價、委託價和數量，當市場價到達觸發價時，系統會按委託價自動下單。





④跟踪委託是行情在回調的情況下，將交易者設定好的委託提交至市場的策略委託。





⑤只做Maker是指訂單不會立刻在市場成交，保證用戶始終為Maker，如果委託會立即與已有委託成交，那麼該委託會被取消。













3.6選擇開多或開空









3.7 進行平倉操作





用戶有三種方式進行平倉：





①點擊【一鍵平倉】，一鍵平倉將會撤銷全部限價委託掛單， 並以市價委託方式平倉所有倉位；





②點擊【閃電平倉】， 閃電平倉是指將倉位全部數量一次性按照市價平倉，通過閃電平倉可以指定倉位快速全部平倉；





③輸入價格和數量，點擊平多。













4.1 持倉 MX 享全網最低交易費率。





當您將 MX 轉入合約賬戶後，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。若MX 消耗完畢則視為關閉。如果您連續 15 天現貨持倉 MX 數量 1000 枚以上（包含1000枚），即可享受合約手續費 50% 優惠。





4.2 交易深度好





MEXC以發掘優質項目和快速上線新項目為特色。憑藉多年的行業口碑，MEXC積累了千萬用戶，業務覆蓋全球170多個國家和地區。龐大的用戶基數為MEXC合約交易提供了極佳的深度和均衡的合約檔位，保障了交易的深度。





4.3 安全穩定性能好





MEXC是全行業最為安全的交易所之一，用戶有多重安全措施，如身份認證、雙重驗證和防釣魚碼等。此外，MEXC的交易系統是多層和多集群系統構架，每秒可完成140萬筆交易，具有突破性的效率和性能。









5.1 如何計算USDT本位合約的收益和虧損？









5.2 USDT 本位合約和幣本位合約的不同是什麼？









5.3 我能否同時持有多頭倉位和空頭倉位？





可以，MEXC支持雙向持倉，用戶可以同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立。





5.4 USDT本位合約手續費率是多少？





USDT合約掛單費率0%，吃單費率0.01%。





5.5 USDT本位合約最多支持多少倍槓桿？





USDT本位合約最高支持200倍槓桿。





5.6 USDT本位合約的風險是什麼？





USDT本位永續合約存在市場波動風險，槓桿交易可能導致資金虧損。





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