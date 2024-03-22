mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/合約/MEXC USDT本位合約完整指南

MEXC USDT本位合約完整指南

#初階
#合約
#新手入門
2024.03.22 MEXC
分享

本指南旨在為初學者和有經驗的交易者提供關於MEXC USDT本位合約的全方位指南，並指導如何在MEXC上進行高效且安全的交易。

1. 什麼是USDT本位合約


USDT本位合約是指與美元穩定幣USDT掛鈎的期貨交易合約，其充當保證金和計算盈虧的幣種都為USDT。

2. MEXC USDT本位合約的概述


MEXC USDT本位合約是一種數字貨幣衍生品，以USDT為計價和結算單位。其突出特點包括：①支持高槓桿交易，1-200倍槓桿可以自由調節，可以用小資金撬動大收益。②支持雙向持倉，用戶可以同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立，多空雙向持倉時，需要按照風險限制等級占用相應的保證金。③多種保證金模式可供選擇，包括全倉和逐倉兩種模式，滿足了不同用戶的風險偏好和交易策略。

此外，MEXC有超低的手續費，其中掛單手續費為0%，吃單手續費僅為0.01%，且用戶可通過使用平台幣MX抵扣吃單手續費並享受10%的額外折扣，從而降低了交易成本。

3. 交易操作指南


3.1 登錄您的MEXC賬戶，選擇USDT本位永續合約


3.2 選擇您的交易對


3.3 選擇保證金模式，MEXC支持逐倉和全倉保證金模式

兩種保證金模式的區別如下：

逐倉模式下，一定數量保證金被分配到倉位上，如果倉位保證金虧損到低於維持保證金的水平，倉位將被強平。同時您也可以選擇為這個倉位添加或減少保證金。

全倉模式下，所有全倉倉位共享該資產的全倉保證金，在強平事件中，交易者可能會損失全部該保證金和該保證金資產下的所有全倉倉位。


3.4 確定您的槓桿倍數


3.5選擇您的委託方式，進行價格和數量設置

MEXC支持五種委託方式，分別是：①限價委託②市價委託③計劃委託④跟蹤委託⑤只做Maker。

①限價委託是指以特定或更優價格進行買賣，限價單不能保證執行。


②市價委託是指以目前市場可獲得的最優價格進行快速買賣。


③計劃委託是指用戶可預先設置觸發價、委託價和數量，當市場價到達觸發價時，系統會按委託價自動下單。


④跟踪委託是行情在回調的情況下，將交易者設定好的委託提交至市場的策略委託。


⑤只做Maker是指訂單不會立刻在市場成交，保證用戶始終為Maker，如果委託會立即與已有委託成交，那麼該委託會被取消。

這五種委託方式，具體區別，您可以參考文章：《如何使用不同的訂單模式進行合約下單？


3.6選擇開多或開空


3.7 進行平倉操作

用戶有三種方式進行平倉：


①點擊【一鍵平倉】，一鍵平倉將會撤銷全部限價委託掛單， 並以市價委託方式平倉所有倉位；


②點擊【閃電平倉】， 閃電平倉是指將倉位全部數量一次性按照市價平倉，通過閃電平倉可以指定倉位快速全部平倉；


③輸入價格和數量，點擊平多。


4.為什麼選擇MEXC 交易USDT本位合約？


4.1 持倉 MX 享全網最低交易費率。

當您將 MX 轉入合約賬戶後，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。若MX 消耗完畢則視為關閉。如果您連續 15 天現貨持倉 MX 數量 1000 枚以上（包含1000枚），即可享受合約手續費 50% 優惠。

4.2 交易深度好

MEXC以發掘優質項目和快速上線新項目為特色。憑藉多年的行業口碑，MEXC積累了千萬用戶，業務覆蓋全球170多個國家和地區。龐大的用戶基數為MEXC合約交易提供了極佳的深度和均衡的合約檔位，保障了交易的深度。

4.3 安全穩定性能好

MEXC是全行業最為安全的交易所之一，用戶有多重安全措施，如身份認證、雙重驗證和防釣魚碼等。此外，MEXC的交易系統是多層和多集群系統構架，每秒可完成140萬筆交易，具有突破性的效率和性能。

5.常見問題解答


5.1 如何計算USDT本位合約的收益和虧損？

合約收益和虧損取決於用戶的開倉價格、平倉價格以及交易量。具體計算，可以參考文章《保證金與盈虧計算》。

5.2 USDT 本位合約和幣本位合約的不同是什麼？

USDT本位合約和幣本位合約最大的不同是：U本位永續合約的價值和盈虧計算都是以 USDT 作為基準；幣本位永續合約是以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作為保證金和計算盈虧。其他區別，您可以參考文章《U本位和幣本位合約的區別》。

5.3 我能否同時持有多頭倉位和空頭倉位？

可以，MEXC支持雙向持倉，用戶可以同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立。

5.4 USDT本位合約手續費率是多少？

USDT合約掛單費率0%，吃單費率0.01%。

5.5 USDT本位合約最多支持多少倍槓桿？

USDT本位合約最高支持200倍槓桿。

5.6 USDT本位合約的風險是什麼？

USDT本位永續合約存在市場波動風險，槓桿交易可能導致資金虧損。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM