LA

Lagrange 建構了兩個核心產品：去中心化的 ZK Prover Network 和 ZK Coprocessor。Lagrange的ZK Prover Network是基礎層，為各種用例（例如rollup、ZK 協處理和跨鏈訊息傳遞）提供通用證明產生。ZK Coprocessor使開發人員能夠直接從智慧合約證明對鏈上資料的自訂 SQL 查詢。

幣種名稱LA

排名No.304

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）20.42%

流通供應量193,000,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.193%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價4.502285725294072,2025-06-04

最低價0.20794173832654628,2025-06-04

所屬公鏈ETH

簡介Lagrange 建構了兩個核心產品：去中心化的 ZK Prover Network 和 ZK Coprocessor。Lagrange的ZK Prover Network是基礎層，為各種用例（例如rollup、ZK 協處理和跨鏈訊息傳遞）提供通用證明產生。ZK Coprocessor使開發人員能夠直接從智慧合約證明對鏈上資料的自訂 SQL 查詢。

所屬板塊

社媒

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