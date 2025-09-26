什麼是追加保證金？一次看懂合約交易中的關鍵風險管理機制





理解追加保證金的運作機制，是每一位合約交易者從新手到高手必修的一課。它不僅是平台的被動要求，更是一個風險預警信號，提醒交易者必須立即採取措施保全資金與倉位。













追加保證金的目的是保證用戶有足夠的資金來覆蓋潛在虧損，防止用戶頭寸被強制平倉。簡單來說，追加保證金就是守護倉位的最後一道防線。

















正向合約 ：每次自動追加保證金金額 = 開倉均價 * 合約面值 * 持倉數量 * 維持保證金率

反向合約：每次自動追加保證金金額 = 合約面值 * 持倉數量 * 維持保證金率 / 開倉均價









一位交易者在 BTCUSDT 合約價格爲 18,000 時，用 10 倍槓桿開了 5,000 張（1 張 = 0.0001 BTC）的多倉，當前倉位維持保證金率爲 0.4%。假設該倉位的預估強平價格爲 16,270.96。該用戶剩餘的可用保證金爲 50 USDT。





當合理價格跌到了 16,270.96 USDT，也就是達到了強平價格，自動追加保證金會開啓流程，並且防止倉位被強平。





根據自動追加保證金公式，我們計算出需要追加的金額爲：

自動追加保證金金額 = 開倉均價 * 合約面值 * 持倉數量 * 維持保證金率 = 18000 * 0.0001 * 5000 * 0.4% = 36 USDT





追加保證金後的強平價格爲：





維持保證金 = 數量 * 面值*開倉均價*維持保證金率 = 5000 * 0.0001 * 18000 * 0.4% = 36 USDT

倉位保證金金額 = 開倉均價 x 開倉數量 x 合約面值/槓桿倍數 = 18000 * 0.0001 * 5000 / 10 = 900 USDT

強平價格 =（維持保證金 - 倉位保證金 + 開倉均價 x 數量 x 面值）/（數量 x 面值）= （36 - 900-36 + 18000 * 5000 * 0.0001）/（5000 * 0.0001）= 16200 USDT





這樣就避免了用戶的倉位被強平的風險。需要注意的是，在這些計算中，未考慮手續費等問題，實際數據會有所差異。





假如 BTCUSDT 的價格繼續下跌，達到了新的強平價格 16,200 USDT ，自動追加保證金會再一次生效，但是這一次只能將可用保證金裏剩下的 14 USDT 添加進去，進而重新計算新的預估強平價格。













當您的帳戶餘額低於維持保證金水平時，您將收到追加保證金的通知。觸發追加保證金通知通常由以下原因引起：





3.1 市場波動：由於市場行爲的不可預測性，市場行情波動可能導致您的資產縮水，甚至減少至低於維持保證金要求，這時您會收到追加保證金的通知。





3.2 決策失誤：如果您對市場行情的判斷與實際走勢不一致，可能導致您的保證金帳戶面臨追加保證金的風險。特別是對於新手用戶來說，由於缺乏合約交易經驗，同時又希望透過合約交易快速獲利，在交易時容易受情緒影響造成決策失誤，從而觸發追加保證金通知。





3.3 槓桿設定過高：過高的槓桿會導致價格波動空間較小，增加追加保證金的風險。即使是較小的價格波動，在高倍槓桿下也可能讓您的帳戶發生較大的資產損失。





3.4 不做風險管理：合約交易時不做風險管理，例如不設置止損，會增加追加保證金的可能性。





追加保證金通知的目的是提醒您注意帳戶資金的情況，並即時注入額外資金滿足保證金要求，維持您頭寸的有效性。









4.1 監控帳戶餘額：定期監控您的交易帳戶餘額和保證金水平。密切關注市場波動和您的倉位價值變化，以便即時採取行動。





4.2 設置預警和通知：在交易平台上設置預警和通知功能，以便在帳戶餘額接近或低於維持保證金水平時即時收到提醒。您可以在 MEXC 平台的偏好設置中進行設置，當預警被觸發時將透過電子郵件、簡訊、站內信、推播等方式通知您。









4.3 注入額外資金：如果您收到追加保證金通知，您需要即時注入額外的資金到您的合約交易帳戶。





4.4 調整頭寸或槓桿：如果您無法立即注入額外資金，您可以考慮調整您的頭寸或降低槓桿。減少頭寸規模或降低槓桿可以減少保證金要求，從而避免追加保證金的需要。這可能涉及部分平倉或調整交易計畫。





4.5 風險管理策略：建立和遵守有效的風險管理策略非常重要。包括設置止損訂單、合理分配資金、避免過度交易等，這些策略有助於減少虧損風險和減少追加保證金的可能性。













很多人認爲追加保證金是「壞事」，但其實它也有一定的積極意義：





延長持倉時間 ：讓倉位在不利行情中多一份緩衝，避免被過早強平。

避免被動出局 ：有機會等待市場反彈，保留盈利可能性。

提升資金利用率 ：靈活管理倉位，合理分配保證金。

強化風險意識：讓交易者更直觀地認識到資金風險，養成良好的資金管理習慣。





換句話說，追加保證金就像是市場給您的「最後一次機會」。









6.1 充足的資金：在進行交易之前，確保您有足夠的資金來滿足保證金要求。避免將大部分資金用於保證金，保留一定的餘地以應對市場波動。





6.2 設定合理的槓桿：合理設置槓桿水平，不要過度槓桿化。過高的槓桿會增加頭寸的風險，導致更容易觸發追加保證金的情況。





6.3 嚴格的風險管理：制定並遵守嚴格的風險管理策略。設置止損訂單，以限制潛在的虧損，並根據您的風險承受能力合理分配資金。





6.4 規避過度交易：避免頻繁的交易和衝動的決策。過度交易會增加追加保證金的可能性，因此要保持冷靜和理性，遵循您的交易計畫。





6.5 即時監控和調整頭寸：定期監控市場情況和您的頭寸。如果市場波動導致頭寸虧損，即時調整頭寸規模或採取適當的對衝措施，以降低風險。









追加保證金是 MEXC 合約交易風險管理體系中一個至關重要的環節。它不是懲罰，而是一個給予交易者主動管理風險、避免最壞結果（強制平倉）的最後機會。每一位合約交易者都應該將監控「保證金比率」作爲日常習慣，並深刻理解它與「維持保證金率」之間的關係。與其在瀕臨強平的邊緣被動地追加保證金，不如在開倉之初就設定好合理的槓桿和止損計畫。記住，成功的交易不僅在於抓住盈利機會，更在於有效控制每一次潛在的虧損。















