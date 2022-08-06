作為世界足壇最知名的球員之一，葡萄牙是衛冕歐洲冠軍，並在 2019 年贏得了首屆歐洲國家聯賽冠軍。葡萄牙的 26 人歐洲杯陣容中有 6 人目前效力於 Socios.com 名冊上的俱樂部，其中包括克里斯蒂亞諾隊長羅納爾多（尤文圖斯）、貝爾納多席爾瓦和魯本迪亞斯（曼城）、達尼洛佩雷拉（巴黎圣日耳曼）、貢薩洛蓋德斯（瓦倫西亞）和若昂費利克斯（馬德里競技）。 葡萄牙國家隊球迷令牌（POR）是一種加密貨幣，在 Chiliz 平台上運行。