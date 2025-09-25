新手必讀！學會導出合約歷史倉位數據，強化交易表現

在合約交易中，掌握並分析自己的歷史交易數據，是邁向成熟交易者的第一步。MEXC 平台上線的的合約歷史倉位數據導出功能，為加密貨幣交易者提供更高效的策略覆盤和風險管理工具。 1.什麼是合約歷史倉位數據？ 合約歷史倉位數據通常指的是交易用戶在合約交易中持有的頭寸歷史數據。這些數據通常包括交易時間、開倉均價、平倉均價、方向、頭寸大小、保證金模式、已實現盈虧以及狀態等資料。 2.導出合約歷史倉位數據的 在合約交易中，掌握並分析自己的歷史交易數據，是邁向成熟交易者的第一步。MEXC 平台上線的的合約歷史倉位數據導出功能，為加密貨幣交易者提供更高效的策略覆盤和風險管理工具。 1.什麼是合約歷史倉位數據？ 合約歷史倉位數據通常指的是交易用戶在合約交易中持有的頭寸歷史數據。這些數據通常包括交易時間、開倉均價、平倉均價、方向、頭寸大小、保證金模式、已實現盈虧以及狀態等資料。 2.導出合約歷史倉位數據的
在合約交易中，掌握並分析自己的歷史交易數據，是邁向成熟交易者的第一步。MEXC 平台上線的的合約歷史倉位數據導出功能，為加密貨幣交易者提供更高效的策略覆盤和風險管理工具。

1.什麼是合約歷史倉位數據？


合約歷史倉位數據通常指的是交易用戶在合約交易中持有的頭寸歷史數據。這些數據通常包括交易時間、開倉均價、平倉均價、方向、頭寸大小、保證金模式、已實現盈虧以及狀態等資料。

2.導出合約歷史倉位數據的 2 大好處


2.1 精準覆盤交易策略


導出合約歷史倉位數據能完整記錄每一筆交易的開倉價、平倉價、方向、盈虧及時間節點，形成可追溯的「交易軌跡圖」。通過分析不同市場環境（如牛市、熊市、震盪期）下的倉位表現，交易者可精準定位策略漏洞。例如發現「逆勢加倉導致單筆虧損擴大」等問題，進而針對性優化參數或調整入場條件，實現從「經驗驅動」到「數據驅動」的交易模式升級。

2.2 強化風險控制與資金管理


歷史倉位數據是風險控制的「校驗石」。通過統計最大回撤、保證金佔用率、爆倉概率等關鍵指標，交易者可量化評估自身風險承受閾值。例如，若數據揭示「使用 5 倍槓桿時，90%的虧損交易源於未及時止損」，則可設定硬性規則（如單筆虧損不超過本金的2%）或採用程序化止損工具，避免情緒化操作導致資金鍊斷裂。此外，對比不同保證金模式（如全倉/逐倉）的歷史表現，還能選擇與交易風格匹配的風險隔離方案。

3.如何導出合約歷史倉位數據？


目前 MEXC 僅支持在 Web 端導出合約歷史倉位數據，App 端暫未支持。

在 MEXC 官方首頁，在右上角【訂單】中選擇【合約訂單】，點擊【歷史倉位】，即可在頁面上查看近 90 天的數據。


為了更精準地找到所需的歷史倉位數據，您可以通過【合約交易對】、【保證金模式】、【方向】、【平倉時間】等維度選擇進行篩選。


如果您想獲取更詳細的歷史倉位數據，您可以點擊【導出歷史倉位】按鈕，選擇您要導出的合約交易對、保證金模式、方向、平倉時間，以及選擇導出格式，設置完成後點擊【生成】即可完成歷史倉位的資料導出。


注意：在平倉時間的範圍內，如果您選擇了【最近180天】或【最近365天】，會出現大數據導出支持最近 18 個月內任意 365 天的數據（截止到昨天）。單次至多導出 100,000 條，每個月最多下載 10 次的提示文案。另外導出格式中，如果您選擇 PDF 格式導出，需要注意文件完成導出需等候一定時間，導出數據超過 10,000 條時將切換到大數據導出方式。

4.結語：善用倉位數據，提升加密貨幣合約交易策略


掌握如何導出合約倉位數據，是每位加密貨幣合約交易者必備的技能之一。通過 MEXC 平台提供的詳細數據導出功能，你可以輕鬆進行交易回顧、盈虧統計與策略評估，從而不斷優化交易表現。

若你尚未開啟合約交易，即可登錄 MEXC 官網或 App，點擊頂部導航欄【合約】，選擇【USDT 永續】或【幣本位永續】市場，將資產充值或劃轉至合約帳戶後，設置槓桿倍數與開倉方向（做多/做空）即可下單建倉。具體操作內容可參考：《合約交易操作指南（App端）》

