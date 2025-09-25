靈活調整「合約交易」當前倉位的資訊排序，讓您的交易更加順利





在合約交易時，當您成功建倉後，訂單會顯示在【當前倉位】中。在當前倉位列表下，包含了合約品種資訊、持倉量、開倉均價、合理價格、預估強平價、保證金比率、保證金、未實現盈虧、已實現盈虧、市價全平、止盈/止損、平倉、反手等眾多數據資訊和操作按鈕。









由於資訊比較多，因此在顯示時會出現顯示不完全的情況，需要您手動左右滑動進行查看。爲了滿足不同用戶的使用習慣，MEXC 上線了當前倉位資訊排序的功能，您可以根據自己的使用習慣，自定義這些資訊的排列順序。





如果您的當前倉位較多，您還可以透過不同的篩選條件，如持倉量、開倉均價、合理價格、預估強平價、保證金比率、保證金、未實現盈虧、已實現盈虧等，對這些倉位排序，方便您對比不同合約的倉位情況。

















靈活調整資訊排序後，交易者能夠依據個人交易習慣和關注重點，將重要資訊置於顯眼位置。例如，習慣密切關注未實現盈虧的交易者，可將該資訊排在前列，這樣在打開倉位頁面時，能第一時間獲取關鍵數據，快速瞭解倉位盈虧狀況，及時做出決策。









當交易者持有多個倉位時，靈活調整資訊排序有助於對不同倉位進行全面、系統的對比分析。例如，按照未實現盈虧從高到低排序，交易者能迅速識別出盈利狀況最好的和最差的倉位，從而根據市場情況和個人策略，合理調整倉位佈局，優化投資組合，實現收益最大化。









靈活調整當前倉位的資訊排序，允許交易者根據自己的獨特需求和偏好，對資訊進行個性化排列。













1）凍結首列





這一功能類似 Excel 表格中的凍結窗口的功能。在【當前倉位】下的【合約】旁邊有一個【📌】固定按鈕，點選後【合約】這一列將被凍結。





當您左右滑動窗口的時候，【合約】列被固定，不再發生滑動。









2）自定義排序





當您想對您的當前倉位訂單進行如反手、平倉等操作時，由於 Web 端的資訊比較多，您需要左右滑動才能找到您需要的操作按鈕，然後進行操作。





使用自定義的排序功能，您可以將您熟悉和常用的按鈕和數據展示擺放在前面，其他的放到後面，這樣能夠幫助您在交易時節省不少時間。





如下動圖所示，我們將【閃電平倉】這個操作移動到最前方。鼠標長按【閃電平倉】上的【市價全平】欄，將【市價全平】拖動到最左側【合約】旁邊，鬆開鼠標完成移動，功能排序更改成功。





注意，最左側的【合約】不支持排序移動，保持在最左側。









3）多倉位排序





如果您當前持有多個倉位，想要將這些倉位按照某個條件進行從高到低或從低到高進行排序，方便對比不同倉位的情況，您可以使用 MEXC 的多倉位排序功能。





您可以點選不同的篩選條件，如持倉量、開倉均價、合理價格、預估強平價、保證金比率、保證金、未實現盈虧、已實現盈虧等，每種篩選條件都支持從高到低或從低到高排序。





如下圖所示，點選【未實現盈虧】按鈕選擇【▼】順序，實現不同倉位按照未實現盈虧數據的從高到低排序。

















目前在 App 端，同樣實現了不同倉位的排序功能。





打開【合約】頁面，點選【當前委託】右側的排序按鈕，選擇篩選條件，如【未實現盈虧額】中的【最高到最低】，點選【確認】完成不同倉位之間的排序。













合約：指的是您所查看的合約交易對，需要注意的是，合約交易對與加密貨幣的區別。以比特幣爲例子，比特幣是一種加密貨幣，但是比特幣的 USDT 本位永續合約交易對和比特幣的幣本位永續合約交易對則是兩個不同的交易對，在 MEXC 合約交易中一般以 指的是您所查看的合約交易對，需要注意的是，合約交易對與加密貨幣的區別。以比特幣爲例子，比特幣是一種加密貨幣，但是比特幣的 USDT 本位永續合約交易對和比特幣的幣本位永續合約交易對則是兩個不同的交易對，在 MEXC 合約交易中一般以 BTCUSDT BTCUSD 作爲標記符號。









開倉均價：用戶開倉時的平均成本價格。如用戶在 2 USDT 時開了 100 張多單 XRPUSDT 永續合約，隨後又在同一方向上，以 2.1 USDT 價格開了 100 張 ：用戶開倉時的平均成本價格。如用戶在 2 USDT 時開了 100 張多單 XRPUSDT 永續合約，隨後又在同一方向上，以 2.1 USDT 價格開了 100 張 XRPUSDT 永續合約，那麼用戶的開倉均價 = （2 * 100 + 2.1 * 100）/（100+100） = 2.05 USDT 。













委託數量與成交數量：委託數量指用戶在下單前設置的期望成交量。當用戶委託量較大時，訂單通常會被拆分成多個較小訂單依次成交。成交數量即實際已經成交的數量。當委託數量等於成交數量時，代表著委託訂單全部成交。





委託價格與成交均價：委託價格指用戶在下單時輸入的期望成交價格。如果用戶在下單時選擇限價委託，委託價格等於用戶輸入的價格；如果用戶在下單時選擇市價委託，委託價格取決於實際交易結果。當用戶委託量較大時，訂單通常會被拆分成多個較小訂單依次成交。由於行情波動，每個訂單實際成交價不一定相同，這些實際成交價的平均值就是成交均價。













