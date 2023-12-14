如何使用不同的訂單模式進行合約下單？





MEXC為合約交易者提供：限價委託、市價委託、計劃委託、跟蹤委託和只做Maker等五種訂單模式，每種訂單模式具有不同特點。交易者可以根據個人需要和交易目標，選擇不同的訂單模式。













限價委託是指達到一定價格時買入或賣出的訂單，限價委託允許用戶設定委託價格，訂單將以委託價格或比委託價格更優的價位成交。





提交限價委託時，如果盤口內已經有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，限價委託將會馬上以當前最優可成交價格成交。 如果盤口內沒有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，該限價委託將會進入盤口中等待成交，提高市場深度。









限價委託的優勢：能夠保證在指定的價格或優於指定價格成交。





限價委託的劣勢：可能需要等待一段時間才能匹配和執行。此外，不能保證限定委託會成交。









限價委託的通常適用於：用戶想要以某種固定價格買入或賣出時。以下是兩個常見的使用限價委託的場景。





場景一：A是一位合約交易者，當前BTC的永續合約價格為40,000USDT，如果A想要在39,000USDT買入可以選擇限價委託，當價格下跌到小於或等於39,000USDT時，限價委託將會被觸發執行。





場景二：當前BTC的永續合約價格為40,000USDT，如果A想要在41,000USDT賣出可以選擇限價委託，當價格上漲到等於或大於41,000USDT時，限價委託將會被觸發執行。









使用限價委託時，您需要注意，限價委託有三種生效時間：GTC （一直有效直到取消）、IOC （立即成交或取消）和FOK (全部成交或取消）。





GTC （一直有效直到取消）：此種訂單將持續有效直到完全成交或被取消。





IOC （立即成交或取消）：此種訂單若在指定價格不能立即成交，則撤銷未成交的部分。





FOK (全部成交或取消）：此種訂單若不能全部成交則立即全部撤銷。









Web端：





進入合約交易頁面，選擇【限價委託】-輸入【價格】和【數量】-點擊【開多】或者【開空】。









APP端：





進入合約交易頁面，選擇【限價委託】-輸入【價格】和【數量】-點擊【開多】或者【開空】

















市價委託是指以目前市場可獲得的最優價格進行快速買賣的委託類型。









市價委託的優勢：用戶無需自己設定價格，可以使得訂單快速成交。





市價委託的劣勢：雖然市價單保證了訂單的快速執行，但無法保證執行價格，因為市場價格可能快速波動，從而導致和預期的成交價格存在偏差。為應對類似情況，您可以開啟價差保護功能，MEXC的價差保護功能將有效防止在行情劇烈波動期間止盈止損非正常觸發而造成的虧損。









市價委託通常適用於：以當前市場價格快速買入或者賣出。以下是兩個常見的使用市價委託的場景。





場景一：當前BTC永續合約價格快速突破40,000USDT，A想要儘早買入，只要能立即買入BTC永續合約，A願意以市場價成交。在這種情況下，A可以選擇市價委託進行買入。





場景二：當前BTC永續合約價格快速跌破39,000USDT，A想要儘早賣出，只要能立即賣出BTC永續合約，A願意以市場價成交。在這種情況下，A可以選擇市價委託進行賣出。













Web端：





進入合約交易頁面，選擇【市價委託】-輸入【數量】-點擊【開多】或者【開空】。









App端：





進入合約交易頁面，選擇【市價委託】-輸入【數量】-點選【開多】或【開空】。





















用戶可預先設置觸發價、價格和數量，當市場價到達觸發價時，系統會按委託價自動下單。在計劃委託成功觸發之前，不會凍結倉位或保證金。









計劃委託的優勢：可以在交易中減少盯盤時間，提前計劃買賣點位，幫助您在交易中保住利潤或者減少損失。





計劃委託的劣勢：計劃委託不一定能夠觸發成功，可能會因為倉位限制和保證金不足等原因而下單失敗。









計劃委託通常可以用於提前設定某種價格入場或者出場。以下是兩個常見的使用計劃委託的場景。





場景一：A想要出場止損。A持有開倉均價40,000USDT的BTC永續合約合約多單，A判斷39,000USDT附近為支撐位，如果價格跌破支撐位，則有可能持續下跌。需對此單在39,000USDT處設止損，可以設置「觸發價格」為 39,000USDT，「價格」為 市價39,000USDT或者小於39,000USDT的某一價格。若價格下跌至39,000，則觸發止損，以39,000USDT委託平多。





場景二：A想要入場開多。當前BTC合約的市場價格為39,000USDT，A認為假如價格上漲突破40,000USDT，會有較大的上漲行情。則可以使用計劃委託進行開多，可以設置「觸發價格」為40,000USDT，「價格」為 市價40,000USDT或者大於40,000USDT的某一價格。若價格上漲至40,000USDT，則觸發計劃委託，以市價開多。









使用計劃委託時，您需要注意，計劃委託的觸發價格有三種：最新價格、合理價格和指數價格。





最新價格：是指MEXC合約交易中盤口即時成交的價格。





合理價格：合理價格是防止單個平臺出現市場異常波動導致MEXCers虧損而引入的機制，是通過主流交易所的價格數據加權計算後得出，能更公允的反應出真實市場價格。





指數價格：MEXC選擇多家主流交易所現貨價格，並分別給予不同權重成分，計算而得。









Web端：





進入合約交易頁面，選擇【計劃委託】-輸入【觸發價格】、【價格】和【數量】-點擊【開多】或者【開空】。









App端：





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跟蹤委託是行情在回調的情況下，將交易者設定好的委託提交至市場的策略委託。當合約市場價格滿足用戶設定的激活條件和回調比例後，則會觸發該策略。





具體的觸發價格計算：

賣出，實際觸發價格=市場歷史最高價-回調幅度（價距），或市場歷史最高價*（ 1-回調幅度%）（比例）。





買入，實際觸發價格=市場歷史最低價+回調幅度，或市場歷史最低價*（ 1+回調幅度%）。





同時，用戶可以選擇委託被激活的價格，激活價格是跟蹤委託的激活條件，當指定價格類型的價格達到或超過激活價格，委託被激活。只有激活後，系統才開始計算實際觸發價格。如果不填寫激活價格，即下單後就被激活。跟蹤委託的激活價格也分為最新價格、合理價格和指數價格。









跟蹤委託的優勢：在於收益模式的可控性以及交易模式的可複製性。





跟蹤委託的劣勢：數字貨幣市場波動巨大，回調比例設置困難。









跟蹤委託通常用於觸底反彈的時候進行買入，或沖高回落的時候進行賣出。以下兩個是使用跟蹤委託的場景舉例。





場景一：A進行反彈買入。假設當前BTC永續合約的市場價格下跌到39,000USDT，A判斷市場價格還會繼續下跌，但下跌37,000USDT可能出現反彈，A希望在反彈幅度達到1%時，進行一定數量的買入。所以A設置了跟蹤委託策略的激活價格為37,000USDT，回調比例為1%，委託方向為買入開多的跟蹤委託訂單。





場景二：A進行沖高回落賣出。假設當前BTC永續合約的市場價格上漲到40,000USDT，A判斷市場價格還會繼續上漲，但上漲到42,000USDT可能出現回落，A希望在下跌幅度達到1%時，進行一定數量的賣出。所以A設置了跟蹤委託策略的激活價格為42,000USDT，回調比例為1%，委託方向為賣出開空的跟蹤委託訂單。









Web端：





進入合約交易頁面，選擇【跟蹤委託】-輸入【回調幅度】和【數量】-點擊【開多】或者【開空】。









APP端：





進入合約交易頁面，選擇【跟蹤委託】-輸入【比例】和【數量】-點擊【開多】或者【開空】。

















只做Maker是指訂單不會立刻在市場成交，保證用戶始終為Maker，如果委託會立即與已有委託成交，那麼該委託會被取消。





Maker是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，Maker為市場增加了流動性。而Taker是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，Taker消耗了市場流動性。









只做Maker的優勢：在MEXC合約交易中，Maker訂單的手續費率遠遠低於Taker，只做Maker可以保證您享有0%的手續費。





只做Maker的劣勢：由於只是掛單，而並未主動吃單，並不能保證馬上成交。









只做Maker通常用於作為流動性提供者獲取手續費收益。以下是兩個使用只做Maker的場景舉例。





場景一：假設A看多BTC價格。當前BTC的市場盤口價格為40,000USDT，如果A設置的買入價格為39,000USDT低於40,000USDT，則不會立即成交。此時，A掛單成功，成為Maker。如果A設置的買入價格為41,000USDT高於40,000USDT，該委託會被立即取消，已保證A始終為Maker。





場景一：假設A看空BTC價格。當前BTC的市場盤口價格為40,000USDT，如果A設置的賣出價格為41,000USDT高於40,000USDT，則不會立即成交。此時，A掛單成功，成為Maker。如果A設置的賣出價格為39,000USDT低於40,000USDT，該委託會被立即取消，已保證A始終為Maker。









Web端：





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進入合約交易頁面，選擇【只做Maker】-輸入【價格】和【數量】-點擊【開多】或者【開空】。













以上是MEXC合約交易中的五種不同訂單模式含義、優劣勢、使用場景和具體操作方式，根據不同的使用場景，您可以選擇不同的下單方式，快來試試吧！



